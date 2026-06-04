創業宝暦元年、275年の歴史を誇る老舗味噌・醤油醸造会社 株式会社山内本店(所在地：熊本県菊池郡菊陽町、代表：山内 卓)は、2026年6月11日(木)に、味噌・醤油など麹の魅力を発信する新店舗「日々麹舎 上乃裏店(ひびこうじや かみのうらてん)」をオープンいたします。

オープンを記念したイベントも開催！さらに熊本市内の店舗では最大席数を誇る58席の飲食スペースを併設し、こだわりの食を通して、日々麹舎ならではの魅力をゆったりとご堪能いただける施設となっています。

店舗の公式サイトURL： https://yamauchihonten.com/hibikoujiya/





日々麹舎 上乃裏店がオープン





■日々麹舎 上乃裏店について

山内本店では、熊本県が誇る阿蘇の伏流水の恵みを受けるこの地で、麹づくりから情熱を注ぎ、職人が吟味を重ね、創業当時から受け継いだ伝統の技で味噌・醤油をつくりあげてきました。2024年、麹の魅力をより多くの方に知っていただきたいという思いから麹のテーマパーク「日々麹舎」を開業。さらに2025年には山内本店 創業の地である熊本市新町からほど近い「唐人町」に山内本店の歴史と麹の魅力に触れる「日々麹舎 本店」をオープン。

そしてこの度、熊本城を望む熊本市中央区南坪井エリアに日々麹舎3店舗目となる「日々麹舎 上乃裏店」をオープンいたします。熊本市内の上通アーケード北側の隠れ家的なエリアであるこの地に佇む、築120年の歴史ある古民家をモダンにリノベーションし、街の賑わいと豊かな情緒が調和する特別な空間をつくりました。熊本市内の店舗では最大の席数を誇り、日々麹舎で人気のだご汁やおにぎり、さらには海鮮丼もご用意しております。









■日々麹舎のお料理 5つのこだわり

日々麹舎で人気のおにぎりとだご汁のセットに加え、海鮮丼とだご汁のセットは上乃裏店のみでの提供となります。





日々麹舎のお料理 5つのこだわり





(1)羽釜とお米

熊本県産米を使用し、底が丸みを持った羽釜は熱を釜全体で受け止めることができ、強い火力での炊飯が可能になると共にその形状による熱対流が米を躍らせ、お米一粒一粒にまんべんなく熱を伝え、しっかりとした炊きあがりになります。





(2) 熊本県産「天草の塩」

熊本県天草灘の海水を100％使用する「天草の塩」は、塩味・酸味・苦味・甘味がよく調和したバランスの良いまろやかな味わいの海水塩です。





(3) 熊本の老舗「風雅」が手がける海苔

日本一の干満差の有明海で育つ海苔は海水と太陽の光を交互に吸収することで凝縮された旨みと豊かな香り、さらにパリッとした食感となめらかな口どけが特徴です。





(4) だご汁のこだわり

天草のいりこと昆布から丁寧に出汁を引き、野菜本来の甘味を引き出しながらやまうちの味噌・根昆布出汁でまとめます。もちもちのだごの食感が美味しい、味噌仕立てのだご汁です。





(5) 内田安喜商店の豆腐

熊本の老舗 内田安喜商店の豆腐を使用。国産大豆と阿蘇の伏流水、天然海水にがりで仕上げた、大豆の甘味とコクが際立つ手作り豆腐です。









■やまうち本店の味噌・醤油・出汁をご自宅に、贈り物に。

やまうち本店の「まぼろしの味噌」をはじめ、人気の調味料を多数販売いたします。





日々麹舎の人気商品も勢揃い





＜日々麹舎の根昆布だし＞

阿蘇の伏流水を使用した根昆布だしは、やまうち本店のまぼろしの味噌とも相性が良い逸品です。店内で提供する、だご汁にも使用しております。





＜まぼろしの味噌 生 ＞

日々麹舎の店頭のみで販売をしている「生味噌」。熟成からなるフルーティーな香りと深い味わいをお楽しみいただけます。





＜淡麗醤油 景醸(けいじょう)＞

本来の九州醤油らしい甘さを残しながらも香り、色味の繊細さにこだわった山内本店が考える九州醤油です。





＜やまうちのみそまん＞

まぼろしの味噌を生地に練り込み、たっぷりの白あんを包んで丁寧に蒸したおまんじゅう。ほんのり味噌の香りとコクが感じられる味わいがクセになります。熊本県物産振興協会 主催 令和6年度 優良新商品審査会にて「優良商品賞」を受賞した人気の商品です。









■2026年6月11日～13日の3日間はオープン記念イベントも開催

1) 各日先着50名様に小袋味噌をプレゼント

2) レシートに当たりが出たらオリジナルグッズをプレゼント

3) その場で新規LINE友だち登録をするとLINE300ポイントプレゼント









■日々麹舎 上乃裏店について

店舗名 ：日々麹舎 上乃裏店(ひびこうじや かみのうらてん)

営業時間 ：物販11:00～17:00／店内飲食 11:00～17:00(LO 16:00)

定休日 ：水曜

所在地 ：〒860-0848 熊本市中央区南坪井町5番8号

飲食席数 ：58席









■「やまうち本店」会社概要

会社名 ： 株式会社山内本店

創業 ： 宝暦元年(1751年)

※現存する資料・史実より

梅屋をはじめた初代「定七」としております

代表者 ： 山内 卓(10代目)

所在地 ： 〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水5548

電話番号 ： 096-232-3300(代表)または 0120-306-014

主な事業内容 ： 醤油・味噌・各種調味料の製造および販売、日々麹舎の運営

URL ： https://yamauchihonten.com

公式サイト ： https://yamauchihonten.com/hibikoujiya/

公式Instagram： https://www.instagram.com/hibikoujiya/

定休日 ： 月曜日

(変更になる可能性があるので最新の情報は

日々麹舎 公式SNSをご覧ください。)





山内本店について





■店舗概要

＜日々麹舎(菊陽町店)について＞

所在地 ：〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水5548

営業時間：＜店舗＞ 10:00～16:00

＜店内お食事＞ 10:00～16:00(L.O.15:00)

＜ソフトクリーム＞ 10:00～15:30

定休日 ：月曜日





日々麹舎(菊陽町店)





＜日々麹舎 本店(唐人町店)について＞

営業時間： ＜物販＞ 10:00～16:00

＜店内飲食＞ 10:00～16:00(LO 15:00)

定休日 ： 月曜日

所在地 ： 〒860-0027 熊本県熊本市中央区西唐人町10

飲食席数： 10席





日々麹舎 本店