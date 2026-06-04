クラシエ株式会社（フーズカンパニー、以下クラシエ）は、スカイマーク株式会社（以下：スカイマーク）と共同で、夏休みの旅行シーズンに合わせ、「知育」と「水分補給」をテーマにしたSNSキャンペーンおよび機内施策を期間限定で実施いたします。

本施策では、フォワードシートをご利用のお客様を対象に、「ねるねるねるね」発売40周年を記念したデザインのヘッドレストカバーでのお出迎えと、「ねるねるねるね」もしくは、旅行先での熱中症対策・水分補給をサポートする「スカイウォーター」のサンプリングを実施いたします。機内でのひとときをより楽しく、また旅先でも健やかに過ごしていただくためのサポートとして、両社の商品特性を活かした搭乗体験をお届けしてまいります。

夏休みの旅を応援する「フォワードシート限定」機内体験＆サポート

今回のプロジェクトでは、夏休みの旅行シーズンに合わせ、SNSでの先行キャンペーンとフォワードシート（計6席）限定の特別なサービスを順次展開いたします。

1.【全員対象】SNS共同キャンペーン

機内でのサンプリング実施に先駆け、お子様から大人まで、どなたでも楽しくご参加いただける「お菓子のなぞ、空のふしぎ。親子でいっしょに考えようSNSコラボキャンペーン」を実施します。「飛行機」や「知育菓子®」にまつわるクイズを通じ、夏休みの旅への期待感を高めます。参加者の中から抽選で、「フォワードシート優待券」や「知育菓子®詰め合わせセット」のどちらかが当たるプレゼントキャンペーンです。 ■開始時期：2026年6月9日(火)～ ■参加方法： クラシエ フーズ【公式】（@Kracie_foods）およびスカイマーク【公式】（@SkymarkJ）の公式X（旧Twitter）にて実施。 ■賞品：応募者の中から抽選40名様にで、スカイマーク「フォワードシート無料優待券」またはクラシエ「知育菓子®詰め合わせセット」をプレゼントします。 ※詳しくはクラシエ フーズ【公式】（@Kracie_foods）およびスカイマーク【公式】（@SkymarkJ）の公式X（旧Twitter）をご覧ください。

2.【フォワードシート限定】特別デザインの座席演出

フォワードシート（6席）限定では、「ねるねるねるね」40周年記念ロゴをあしらった特別デザインのヘッドレストカバーをご用意し、専用の空間でお客様をお迎えします。また、対象座席のシートポケット内には、商品紹介リーフレットを設置いたします。※1 ※2 ■実施期間：2026年7月16日（木）～約3週間を予定（※配布物がなくなり次第終了）

3.【フォワードシート限定】40周年記念演出と選べるサンプリング

対象座席のお客様へ、客室乗務員が「ねるねるねるね」と「スカイウォーター」をお持ちいたします。お客様のお好みに合わせ、いずれか1商品をお選びいただけます。※2※3 ■知育体験/ねるねるねるね ぶどう味（知育菓子®） ：発売40周年を迎える人気商品をご提供します。旅行中の親子の時間もお楽しみいただけます。 ■水分補給/スカイウォーター グレープフルーツ味（粉末飲料） ：旅行先での熱中症対策や水分補給にも役立つ粉末スポーツドリンクです。 １Lの水に1袋を溶かしてお飲みいただけます。 ※1 一部の機材においては、コラボヘッドレストカバーは設置しておりません。 ※2 特別塗装機では共同企画は実施しておりません。 ※３ 「ねるねるねるね」および「スカイウォーター」は機内でお召し上がりいただけません。お持ち帰りください。 【商品概要】

■商品名：ねるねるねるね ぶどう味 ■発売日：2025年2月3日(月) ■容量：23.5g ■特長： ・粉と水を混ぜると色が変わってふくらむふわふわお菓子 ・キャンディチップのトッピングが楽しめる ・カップはトレー本体から切り離しやすく、右手でも左手でも水が入れやすい仕様 ・環境配慮として、トレーの厚みでプラスチック使用量を削減 ・カルシウム入り

2026年に発売40周年を迎え、進化と挑戦を続ける「ねるねるねるね」！

「ねるねるねるね」は、1986年に「子どもの泥んこ遊び」から発想を得て誕生したロングセラー商品であり、現在では「おいしくて楽しいワクワク体験ができる」知育菓子®として、お子さまから大人まで多くの方に愛されています。40周年の今年、お客様によりハッピーになっていただけるよう、感謝の気持ちと一緒にさらなるワクワクと楽しさをお届けします。進化し続ける「ねるねるねるね」にご期待ください！ ◆ねるねるねるね 40周年スペシャルサイト： https://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/neruneru40th/

知育菓子®は「子どもの自信を育むお菓子」へ

知育菓子®は「らしく、のびていく。」をキーワードに、「個性を伸ばす」「失敗を楽しむ」「違いを尊重する」という 3つの価値を提供し、「子どもの自信を育むお菓子」として進化していきます。

■商品名：スカイウォーター グレープフルーツ味（2L / 10L） ■発売日：2026年4月27日(月) ■容量：2Lタイプ（15g×2袋） / 10Lタイプ（15g×2袋×５セット） ■特長： ・水分をすばやく補給できるハイポトニック飲料 ・糖類とカロリー控えめですっきり飲みやすいグレープフルーツ味 ・クエン酸を補給できる機能性表示食品（疲労感の軽減） 日常的な水分補給に！ エネルギー生産に大切なクエン酸を3000mg配合し、運動時や暑さで汗をかいた時に、クエン酸を塩分やミネラルや水分とともに補給可能なスポーツドリンク粉末です。 また、発汗で失われるナトリウムやカリウムなどのミネラル成分と水分をすばやく補給できるハイポトニック飲料です。甘さスッキリのグレープフルーツ味で、スポーツ時や毎日の元気をサポートします。粉末なので、軽く、保存性もよく、防災用・救急用としても買い置き可能です。 【関連リンク】 クラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/ クラシエ フーズ公式X https://twitter.com/Kracie_foods みんなの知育ひろば ブランドサイト https://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/ みんなの知育ひろば Instagram https://www.instagram.com/chiiku_hiroba/ みんなの知育ひろば Facebook https://www.facebook.com/chiikuhiroba みんなの知育ひろば YouTube https://www.youtube.com/user/nerunelaboKracie スカイウォーター ブランドサイト https://www.kracie.co.jp/foods/shokuhin/skywater/ 【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】 クラシエ株式会社 フーズお客様相談室 TEL：0120-202903 月曜日～金曜日 10:00～16:00（祝日・弊社休業日を除く）