淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦～国立ゴジラ淡路研究センタ～」では、ニジゲンノモリオリジナルのぬいぐるみやグッズ、パーク内の各種割引券などがあたる、ハズレなしのガラガラ抽選に参加できる、お子様限定のイベント『ゴジラ夏のガラガラ大作戦』を7月4日（土）～9月6日（日）の期間限定で開催いたします。 本イベントでは、「ゴジラ迎撃作戦」のアトラクションセット券を購入されたお子様を対象に、ガラガラ抽選参加券を配布。 参加券と引き換えに、ゴジラミュージアム前に設置された高さ2mの巨大ガラガラを回すことができます。その日のニジゲンノモリをもっと楽しめる賞品が“ハズレなし”で必ず手に入る機会を見逃すな！今年の夏は、ニジゲンノモリでゴジラ級にワクワクする特別作戦に挑戦せよ！

■イベント概要

実施期間： 7月4日（土）～9月6日(日) 場所： 「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラミュージアム入口 対象： 「ゴジラ迎撃作戦」のゴールドチケット、プレミアムチケット、VIPジャーニーパスの小人チケットを購入された方 費用： 無料 ※別途、小人の入場チケットが必要となります 参加方法： 対象のセット券購入時、アトラクション受付にて「ガラガラ抽選参加券」をお配りします。ミュージアム入口にて、参加券と引き換えにガラガラに挑戦することができます URL： https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr

■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要

『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できるエンターテインメントアトラクションです。参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。 また、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売いたします。

「ゴジラ迎撃作戦」ではゴジラグッズも充実！帽子やフィギュアなど、オリジナルグッズも多数販売中。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観を没入感たっぷりでお楽しみいただけます。

■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要

歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部に加え、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただける工夫を凝らしたお部屋です。 https://awaji-grandchariot.com/room/3416/

■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム『昭和東宝怪獣資料室』概要

『ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島研究センター～ 』5周年を記念し、ニジゲンノモリ公式ヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」にオープンした新ゴジラコラボルーム「昭和東宝怪獣資料室」。 室内は、昭和の東宝特撮映画の劇中で、ゴジラと戦った兵器の立体展示、絵コンテやスケッチなど、まさにゴジラの歴史を体感できる空間となっており、 “昭和レトロ”をモチーフに、ちゃぶ台や座布団、怪獣の名前が書かれたホーロー看板、障子風遮光カーテンなどが設置され、怪獣たちと一緒に昭和レトロを満喫いただけます。 また、コラボルーム限定オリジナルノベルティや宿泊特典なども充実。「ゴジラ迎撃作戦」の入場券はもちろん、「ゴジラ迎撃作戦」のゴジラが刻印された合皮コースターと、『三大怪獣 地球最大の決戦』にて初登場したゴジラ最大の宿敵「キングギドラ」のデザイン画アートボードを宿泊者限定でプレゼントいたします。 https://awaji-grandchariot.com/room/6470/

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