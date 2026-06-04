電子書籍レーベル「リオンヌブックス」（運営：株式会社リオンヌ、東京都豊島区）は、2026年5月27日、書籍『ADHDのまま、60歳になりました』（著：篠原由佳）をAmazon Kindleにて発売しました。本書は発売からわずか2日でKindle「福祉」カテゴリのベストセラー1位を獲得し、2026年6月4日現在も1位を継続しています。 著者は、24年前に日本で初めて成人ADHD当事者による書籍を世に送り出した篠原由佳（旧名・白井由佳）。還暦を迎えたいまも「ADHDは治っていない」と言い切る正直な筆致が、同世代の当事者を中心に共感を集めています。

24年前、「大人のADHD」という言葉がなかった頃に

■24年前、「大人のADHD」という言葉がなかった頃に 著者・篠原由佳が成人ADHD当事者として最初の本を出版したのは2002年。「発達障害は子どものもの」と考えられていた時代に、大人の当事者が実名で自らの体験を語った日本初の書籍として、大きな反響を呼びました。当事者団体の設立や全国での講演活動を通じ、「大人のADHD」の認知を切り拓いた草分けの一人です。 あれから24年。発達障害という言葉は社会に定着しましたが、「歳を重ねた当事者がどう生きているか」を語る声は、いまもほとんどありません。本書はその空白を埋める一冊です。

書籍情報

書名：ADHDのまま、60歳になりました――オロオロ還暦 成人ADHD当事者本から24年 令和のADHDサバイバル・ダイアリー 著者：篠原由佳（旧名・白井由佳） 出版：リオンヌブックス（株式会社リオンヌ） 発売日：2026年5月27日 形式：Kindle版（電子書籍） Amazonページ：https://amzn.asia/d/04UurdSU

著者プロフィール

篠原由佳（しのはら・ゆか） 旧名・白井由佳 現役ライター・株式会社リオンヌ代表。2002年、日本初の成人ADHD当事者による書籍を出版し、当事者団体の設立や講演活動を通じて「大人のADHD」の認知を広めた先駆者。還暦を迎えた現在も執筆と会社経営の第一線で活動を続ける。本書は24年ぶりとなる待望の続編。 著者公式サイト：https://yuka.lionne.jp/ X（旧Twitter）：https://x.com/adhd60life

本件に関するお問い合わせ

リオンヌブックス（株式会社リオンヌ）広報担当 Email：info@lionne.jp