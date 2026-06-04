約8割の親が猛暑・天候に不安、「公園遊びは大切」だが「長く遊べない」時代に　〜6月11日「国際あそびの日」を前に、子どもの「公園遊び」に関する調査を実施〜

PLAY CUBEは、フリースクール、アフタースクール、親子カフェなどの機能を備えた、ボーネルンドが運営する次世代型探究学習施設です。「あそびを原動力にして『成功』より『幸せ』な人生を」をミッションに掲げ、子どもから大人までを対象に、好奇心や探究心を育む学びの場を提供しています。プロフェッショナルとの出会いや本物体験、探究ワークショップなど、心が動くきっかけを通して、「やってみたい」「知りたい」と感じることを見つけ、自ら選択し探究していきます。あそびから始まる探究活動の実践は、こども家庭庁により「令和８年度企業等の活力を活かした小学生の預かり機能構築モデル事業」に採択されています。