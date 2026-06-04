浦和レッズとのコラボCM、6月6日より公開開始

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『HOME』をコンセプトにまちづくりへの想いをストーリー展開

　ポラスグループ ポラス株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）は、浦和レッズとコラボレーションし、新たな企業ブランドCM『HOMEと呼ばれる、まちをつくる』篇（30秒・60秒）を制作いたしました。本CMは6月6日（土）より、YouTubeおよびテレビ（6月21日以降）にて順次公開します。

　併せて、6月6日（土）の明治安田J1百年構想リーグ プレーオフラウンド 第2戦 ファジアーノ岡山戦に、埼玉スタジアム２〇〇２に設置されたオーロラビジョンにおいて、試合前及びハーフタイム時に放映されます。

　

【新企業ブランドCMストーリー】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

『HOMEと呼ばれる、まちをつくる』篇（60秒・30秒）

サッカー界における「HOME」とは、単なるスタジアムではなく、サポーターや地域の人々が心を一つにする「まちそのもの」を象徴する言葉です。

ポラスグループは単に家（HOME）を建てるだけではなく、そこに暮らす方々が誇りを持ち、人生を豊かに育める「まち」の創造を目指しています。本CMでは、共通するキーワード「HOME」に、私たちが理想とするこれからのまちづくりについて、理念と想いを込めて表現しています。

【公開概要】

タイトル　：『HOMEと呼ばれる、まちをつくる』篇（60秒・30秒）

公開開始日：2026年6月6日（土）

公開先　　：・テレビ（関東ローカル提供番組・6月21日以降）

　　　　　　・ポラス公式YouTubeチャンネル

　　　　　　・ポラスグループ広告ギャラリー https://www.polus.co.jp/gallery/



















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