こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
浦和レッズとのコラボCM、6月6日より公開開始
『HOME』をコンセプトにまちづくりへの想いをストーリー展開
ポラスグループ ポラス株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）は、浦和レッズとコラボレーションし、新たな企業ブランドCM『HOMEと呼ばれる、まちをつくる』篇（30秒・60秒）を制作いたしました。本CMは6月6日（土）より、YouTubeおよびテレビ（6月21日以降）にて順次公開します。
併せて、6月6日（土）の明治安田J1百年構想リーグ プレーオフラウンド 第2戦 ファジアーノ岡山戦に、埼玉スタジアム２〇〇２に設置されたオーロラビジョンにおいて、試合前及びハーフタイム時に放映されます。
【新企業ブランドCMストーリー】
『HOMEと呼ばれる、まちをつくる』篇（60秒・30秒）
サッカー界における「HOME」とは、単なるスタジアムではなく、サポーターや地域の人々が心を一つにする「まちそのもの」を象徴する言葉です。
ポラスグループは単に家（HOME）を建てるだけではなく、そこに暮らす方々が誇りを持ち、人生を豊かに育める「まち」の創造を目指しています。本CMでは、共通するキーワード「HOME」に、私たちが理想とするこれからのまちづくりについて、理念と想いを込めて表現しています。
【公開概要】
タイトル ：『HOMEと呼ばれる、まちをつくる』篇（60秒・30秒）
公開開始日：2026年6月6日（土）
公開先 ：・テレビ（関東ローカル提供番組・6月21日以降）
・ポラス公式YouTubeチャンネル
・ポラスグループ広告ギャラリー https://www.polus.co.jp/gallery/
◆ポラスグループ ホームページ ： https://www.polus.co.jp/
◆ニュースリリース一覧 ： https://www.polus.co.jp/news/
本件に関するお問合わせ先
ポラス株式会社
コミュニケーション部広報課
048-989-9151
担当：片平、青柳、中上
ポラスグループ ポラス株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）は、浦和レッズとコラボレーションし、新たな企業ブランドCM『HOMEと呼ばれる、まちをつくる』篇（30秒・60秒）を制作いたしました。本CMは6月6日（土）より、YouTubeおよびテレビ（6月21日以降）にて順次公開します。
【新企業ブランドCMストーリー】
『HOMEと呼ばれる、まちをつくる』篇（60秒・30秒）
サッカー界における「HOME」とは、単なるスタジアムではなく、サポーターや地域の人々が心を一つにする「まちそのもの」を象徴する言葉です。
ポラスグループは単に家（HOME）を建てるだけではなく、そこに暮らす方々が誇りを持ち、人生を豊かに育める「まち」の創造を目指しています。本CMでは、共通するキーワード「HOME」に、私たちが理想とするこれからのまちづくりについて、理念と想いを込めて表現しています。
【公開概要】
タイトル ：『HOMEと呼ばれる、まちをつくる』篇（60秒・30秒）
公開開始日：2026年6月6日（土）
公開先 ：・テレビ（関東ローカル提供番組・6月21日以降）
・ポラス公式YouTubeチャンネル
・ポラスグループ広告ギャラリー https://www.polus.co.jp/gallery/
◆ポラスグループ ホームページ ： https://www.polus.co.jp/
◆ニュースリリース一覧 ： https://www.polus.co.jp/news/
本件に関するお問合わせ先
ポラス株式会社
コミュニケーション部広報課
048-989-9151
担当：片平、青柳、中上