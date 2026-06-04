グローバルショットシェル業界研究レポート2026：成長率4.3%を支える需要拡大要因
ショットシェル世界総市場規模
ショットシェルは、散弾銃（ショットガン）で使用される弾薬の一種です。薬莢内部に火薬、雷管、ワッズ、および多数の小粒弾（散弾）または単一弾頭を装填した構造を持ちます。発射時には散弾が広範囲に拡散するため、狩猟、スポーツ射撃、法執行分野などで利用されています。用途に応じて口径や装填内容が異なる点が特徴です。
図. ショットシェルの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351379/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351379/images/bodyimage2】
ショットシェル世界総市場規模
ショットシェルは、散弾銃（ショットガン）で使用される弾薬の一種です。薬莢内部に火薬、雷管、ワッズ、および多数の小粒弾（散弾）または単一弾頭を装填した構造を持ちます。発射時には散弾が広範囲に拡散するため、狩猟、スポーツ射撃、法執行分野などで利用されています。用途に応じて口径や装填内容が異なる点が特徴です。
図. ショットシェルの製品画像
配信元企業：Global Reports
ショットシェルは、散弾銃（ショットガン）で使用される弾薬の一種です。薬莢内部に火薬、雷管、ワッズ、および多数の小粒弾（散弾）または単一弾頭を装填した構造を持ちます。発射時には散弾が広範囲に拡散するため、狩猟、スポーツ射撃、法執行分野などで利用されています。用途に応じて口径や装填内容が異なる点が特徴です。
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ショットシェル世界総市場規模
ショットシェルは、散弾銃（ショットガン）で使用される弾薬の一種です。薬莢内部に火薬、雷管、ワッズ、および多数の小粒弾（散弾）または単一弾頭を装填した構造を持ちます。発射時には散弾が広範囲に拡散するため、狩猟、スポーツ射撃、法執行分野などで利用されています。用途に応じて口径や装填内容が異なる点が特徴です。
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