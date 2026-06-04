日本ジメチルスルホキシド（DMSO）市場調査レポート2026：2032年には609百万米ドルに到達見込み
ジメチルスルホキシド（DMSO）世界総市場規模
ジメチルスルホキシド（DMSO）は、有機硫黄化合物の一種であり、優れた溶解性を持つ極性非プロトン性溶媒です。多くの有機化合物および無機化合物を溶解できるため、医薬品、化学合成、電子材料、農薬など幅広い分野で使用されています。また、細胞や組織の凍結保存における凍結保護剤としても重要な役割を果たしています。高い浸透性と化学的安定性を備えていることが特徴です。
図. ジメチルスルホキシド（DMSO）の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351378/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351378/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルジメチルスルホキシド（DMSO）のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
ジメチルスルホキシド（DMSO）市場：医薬品・電子材料・高機能溶媒分野における成長展望
ジメチルスルホキシド（DMSO）市場は、医薬品、電子材料、高機能化学品、バイオテクノロジー分野での需要拡大を背景に、安定した成長を続けています。YH Researchによると、世界のジメチルスルホキシド（DMSO）市場規模は2025年の4.63億米ドルから2032年には6.09億米ドルへ拡大し、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は4.0％と予測されています。高い溶解性能、生体適合性、環境負荷の低さを兼ね備えたジメチルスルホキシド（DMSO）は、次世代産業における重要な機能性溶媒として位置付けられており、特に再生医療や半導体製造分野での採用拡大が市場成長を支えています。
ジメチルスルホキシド（DMSO）の特性と産業的重要性
ジメチルスルホキシド（DMSO）は、極性非プロトン性溶媒として知られ、極性物質と非極性物質の双方を高効率で溶解できる優れた化学特性を有しています。無色透明で高い熱安定性と化学安定性を持ち、水や多くの有機溶媒と完全に混和することから、幅広い工業用途に利用されています。
2024年の世界生産量は約87,023トンに達し、平均市場価格は1トン当たり約4,825米ドルでした。ジメチルスルホキシド（DMSO）は従来の塩素系溶媒と比較して毒性が低く、生分解性にも優れているため、環境対応型溶媒への移行が進む中で重要性が高まっています。
医薬品・バイオテクノロジー分野がジメチルスルホキシド（DMSO）需要を牽引
ジメチルスルホキシド（DMSO）の最大用途の一つが医薬品およびバイオテクノロジー分野です。特に細胞保存用の凍結保護剤として不可欠な存在であり、幹細胞治療、細胞医薬品、CAR-T療法など再生医療関連市場の拡大とともに需要が増加しています。
過去6か月間においても、細胞・遺伝子治療分野への投資拡大が続いており、高純度医薬品グレードのジメチルスルホキシド（DMSO）需要が堅調に推移しています。また、薬物送達システムにおけるキャリア溶媒や反応媒体としても利用されており、製薬企業における研究開発活動の活発化が市場拡大を後押ししています。
電子材料産業におけるジメチルスルホキシド（DMSO）の役割拡大
電子材料分野では、ジメチルスルホキシド（DMSO）が高純度洗浄剤や機能性材料製造用溶媒として重要な役割を果たしています。半導体、ディスプレイ、有機電子材料の製造工程では、微細加工技術への対応が求められるため、高純度電子グレード製品の需要が拡大しています。
近年では、有機EL材料や先端フォトレジスト材料の製造にもジメチルスルホキシド（DMSO）が活用されており、電子産業の高度化とともに市場機会が拡大しています。特にアジア太平洋地域の半導体投資増加は、電子グレード需要を大きく押し上げる要因となっています。
ジメチルスルホキシド（DMSO）は、有機硫黄化合物の一種であり、優れた溶解性を持つ極性非プロトン性溶媒です。多くの有機化合物および無機化合物を溶解できるため、医薬品、化学合成、電子材料、農薬など幅広い分野で使用されています。また、細胞や組織の凍結保存における凍結保護剤としても重要な役割を果たしています。高い浸透性と化学的安定性を備えていることが特徴です。
図. ジメチルスルホキシド（DMSO）の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351378/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351378/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルジメチルスルホキシド（DMSO）のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
ジメチルスルホキシド（DMSO）市場：医薬品・電子材料・高機能溶媒分野における成長展望
ジメチルスルホキシド（DMSO）市場は、医薬品、電子材料、高機能化学品、バイオテクノロジー分野での需要拡大を背景に、安定した成長を続けています。YH Researchによると、世界のジメチルスルホキシド（DMSO）市場規模は2025年の4.63億米ドルから2032年には6.09億米ドルへ拡大し、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は4.0％と予測されています。高い溶解性能、生体適合性、環境負荷の低さを兼ね備えたジメチルスルホキシド（DMSO）は、次世代産業における重要な機能性溶媒として位置付けられており、特に再生医療や半導体製造分野での採用拡大が市場成長を支えています。
ジメチルスルホキシド（DMSO）の特性と産業的重要性
ジメチルスルホキシド（DMSO）は、極性非プロトン性溶媒として知られ、極性物質と非極性物質の双方を高効率で溶解できる優れた化学特性を有しています。無色透明で高い熱安定性と化学安定性を持ち、水や多くの有機溶媒と完全に混和することから、幅広い工業用途に利用されています。
2024年の世界生産量は約87,023トンに達し、平均市場価格は1トン当たり約4,825米ドルでした。ジメチルスルホキシド（DMSO）は従来の塩素系溶媒と比較して毒性が低く、生分解性にも優れているため、環境対応型溶媒への移行が進む中で重要性が高まっています。
医薬品・バイオテクノロジー分野がジメチルスルホキシド（DMSO）需要を牽引
ジメチルスルホキシド（DMSO）の最大用途の一つが医薬品およびバイオテクノロジー分野です。特に細胞保存用の凍結保護剤として不可欠な存在であり、幹細胞治療、細胞医薬品、CAR-T療法など再生医療関連市場の拡大とともに需要が増加しています。
過去6か月間においても、細胞・遺伝子治療分野への投資拡大が続いており、高純度医薬品グレードのジメチルスルホキシド（DMSO）需要が堅調に推移しています。また、薬物送達システムにおけるキャリア溶媒や反応媒体としても利用されており、製薬企業における研究開発活動の活発化が市場拡大を後押ししています。
電子材料産業におけるジメチルスルホキシド（DMSO）の役割拡大
電子材料分野では、ジメチルスルホキシド（DMSO）が高純度洗浄剤や機能性材料製造用溶媒として重要な役割を果たしています。半導体、ディスプレイ、有機電子材料の製造工程では、微細加工技術への対応が求められるため、高純度電子グレード製品の需要が拡大しています。
近年では、有機EL材料や先端フォトレジスト材料の製造にもジメチルスルホキシド（DMSO）が活用されており、電子産業の高度化とともに市場機会が拡大しています。特にアジア太平洋地域の半導体投資増加は、電子グレード需要を大きく押し上げる要因となっています。