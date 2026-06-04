有限会社レジスタは6月4日（木） 「ワンマン列車」Nintendo Switch DL版を発売致しました。 発売記念のセール価格にて販売中。 通常価格:690円(税込)→セール価格:414円(税込)

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