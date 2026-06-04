有限会社レジスタは6月4日（木） 「ワンマン列車」Nintendo Switch DL版を発売致しました。 発売記念のセール価格にて販売中。 通常価格:690円(税込)→セール価格:414円(税込)
有限会社レジスタは6月4日（木）
「ワンマン列車」Nintendo SwitchTMDL版を発売致しました。
発売記念のセール価格にて販売を行なっております。
通常価格:690円(税込)→セール価格:414円(税込)
??変わらない景色、変わらない業務。
でも今日は「何か」が違った……。
本タイトルは日本のローカル線で運転士として働く精神的ホラーゲームです。
●ストーリー
いつもどおり、山奥でのローカル線の運転を始めた主人公。
しかし、業務をこなしていく中で、次第に不可解な異変が起こり始める--。
●ゲームの特徴
・日本を舞台にしたホラーゲーム
・列車の運転士として業務をこなす体験
・一人称視点の3Dホラーゲーム
・5つのエンディングを搭載
●追加要素
新規エンディングが追加されました。
Nintendo store URL
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000124066
YouTube
https://youtu.be/sXKqOxBS1SI
タイトル ：ワンマン列車
ジャンル ：アドベンチャー
プレイ人数 ：1人
発売日 ：2026年6月4日（木）
通常価格 ：690円(税込)
セール価格 ：414円(税込)
ＣＥＲＯ ：「B」12才以上対象
対応機種 ：Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
対応言語 ：日本語 英語 中国語 （簡体字 繁体字） 韓国語 インドネシア語 ロシア語
コピーライト ：(C)RAYBIS GAMES/Regista
公式HP ：https://regista.co.jp/produtcs/one-mantrain/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351371/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351371/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351371/images/bodyimage3】
配信元企業：有限会社レジスタ
「ワンマン列車」Nintendo SwitchTMDL版を発売致しました。
発売記念のセール価格にて販売を行なっております。
通常価格:690円(税込)→セール価格:414円(税込)
??変わらない景色、変わらない業務。
でも今日は「何か」が違った……。
本タイトルは日本のローカル線で運転士として働く精神的ホラーゲームです。
●ストーリー
いつもどおり、山奥でのローカル線の運転を始めた主人公。
しかし、業務をこなしていく中で、次第に不可解な異変が起こり始める--。
●ゲームの特徴
・日本を舞台にしたホラーゲーム
・列車の運転士として業務をこなす体験
・一人称視点の3Dホラーゲーム
・5つのエンディングを搭載
●追加要素
新規エンディングが追加されました。
Nintendo store URL
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000124066
YouTube
https://youtu.be/sXKqOxBS1SI
タイトル ：ワンマン列車
ジャンル ：アドベンチャー
プレイ人数 ：1人
発売日 ：2026年6月4日（木）
通常価格 ：690円(税込)
セール価格 ：414円(税込)
ＣＥＲＯ ：「B」12才以上対象
対応機種 ：Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
対応言語 ：日本語 英語 中国語 （簡体字 繁体字） 韓国語 インドネシア語 ロシア語
コピーライト ：(C)RAYBIS GAMES/Regista
公式HP ：https://regista.co.jp/produtcs/one-mantrain/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351371/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351371/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351371/images/bodyimage3】
配信元企業：有限会社レジスタ
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