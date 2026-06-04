「スマートサーモスタット市場規模、シェア、動向、予測、2026-2034年」の市場調査レポート出版・販売開始のご案内
SEMABIZはIMARC Groupの英文調査報告書「スマートサーモスタット市場規模、シェア、動向、予測、2026-2034年 - Smart Thermostat Market Size, Share, Trends and Forecast 2026-2034」の販売を2026年6月4日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはIMARC Groupの日本の正規代理店です。
世界のスマートサーモスタット市場規模は、2025年に49億4,000万米ドルと評価され、2034年には182億1,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は15.05%です。スマートホームの普及加速、HVAC（冷暖房空調設備）のエネルギー効率に関する規制強化、音声アシスタントエコシステムの拡大などが、スマートサーモスタット市場の成長を牽引しています。住宅用途は2025年に58.9%のシェアを占め、無線技術は世界の設置台数の67.2%を占めています。アジア太平洋地域は、2025年の世界売上高の41.6%を占め、市場を牽引しています。
市場牽引要因
●HVAC（空調設備）のアップグレードとスマートシティプログラム：世界的な脱炭素化への取り組みとスマートシティへの投資計画が、HVACの近代化を促進しています。米国のインフレ抑制法は、建物のエネルギー効率化への重点的な資金提供を含め、総額約4,300億米ドルの気候変動対策および経済対策を盛り込んでいます。一方、中国の第14次五カ年計画は、包括的な投資額ではなく、規制目標を通じて大規模な建物改修とグリーン建築を重視しています。
●エネルギー効率に関する義務化：規制枠組みが世界中でサーモスタットの仕様を刷新しています。 2024年から施行されるEUの改訂版建築物エネルギー性能指令（EPBD）は、非居住用建築物におけるビルオートメーションおよび制御システムの導入を義務付けており、容量基準値は2030年までに段階的に引き下げられ、約70kWとなる予定です。米国では、ENERGY STAR認証を受けたスマートサーモスタットが暖房・冷房において平均約8%のエネルギー節約を実現しており、コネクテッドHVAC制御ソリューションの普及拡大を後押ししています。
●コネクテッドサーモスタットの需要：スマートホームエコシステムの普及率は、2024年に世界の世帯の22%を超え、2030年までに38%に達すると予測されています。音声アシスタント、Matter認証デバイス、相互運用可能な気候プラットフォームの急速な普及により、サーモスタットは受動的な機器から、コネクテッドホームの中核となるノードへと変化しつつあります。
●スマートホーム統合：Google Home、Amazon Alexa、Apple HomeKit、Samsung SmartThingsなどのエコシステムとの緊密な統合により、カテゴリー横断的なバンドル販売が促進されています。電力会社はNest、Ecobee、Honeywellと提携し、加入者に低価格でサーモスタットを提供することで、一般消費者の購入障壁を低減しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351374/images/bodyimage1】
将来の市場展望（2026年～2034年）
世界のスマートサーモスタット市場は、2025年の49億4,000万米ドルから2034年には182億1,000万米ドルへと、年平均成長率（CAGR）15.05%で急成長を遂げると予測されています。アジア太平洋地域は引き続き地域をリードしつつ、構造的な成長を加速させるでしょう。北米と欧州は、電力会社の補助金制度やEPBD（エネルギー性能指令）に基づく規制遵守サイクルを通じて、プレミアム価格帯での成長を維持すると見込まれます。
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世界のスマートサーモスタット市場規模は、2025年に49億4,000万米ドルと評価され、2034年には182億1,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は15.05%です。スマートホームの普及加速、HVAC（冷暖房空調設備）のエネルギー効率に関する規制強化、音声アシスタントエコシステムの拡大などが、スマートサーモスタット市場の成長を牽引しています。住宅用途は2025年に58.9%のシェアを占め、無線技術は世界の設置台数の67.2%を占めています。アジア太平洋地域は、2025年の世界売上高の41.6%を占め、市場を牽引しています。
市場牽引要因
●HVAC（空調設備）のアップグレードとスマートシティプログラム：世界的な脱炭素化への取り組みとスマートシティへの投資計画が、HVACの近代化を促進しています。米国のインフレ抑制法は、建物のエネルギー効率化への重点的な資金提供を含め、総額約4,300億米ドルの気候変動対策および経済対策を盛り込んでいます。一方、中国の第14次五カ年計画は、包括的な投資額ではなく、規制目標を通じて大規模な建物改修とグリーン建築を重視しています。
●エネルギー効率に関する義務化：規制枠組みが世界中でサーモスタットの仕様を刷新しています。 2024年から施行されるEUの改訂版建築物エネルギー性能指令（EPBD）は、非居住用建築物におけるビルオートメーションおよび制御システムの導入を義務付けており、容量基準値は2030年までに段階的に引き下げられ、約70kWとなる予定です。米国では、ENERGY STAR認証を受けたスマートサーモスタットが暖房・冷房において平均約8%のエネルギー節約を実現しており、コネクテッドHVAC制御ソリューションの普及拡大を後押ししています。
●コネクテッドサーモスタットの需要：スマートホームエコシステムの普及率は、2024年に世界の世帯の22%を超え、2030年までに38%に達すると予測されています。音声アシスタント、Matter認証デバイス、相互運用可能な気候プラットフォームの急速な普及により、サーモスタットは受動的な機器から、コネクテッドホームの中核となるノードへと変化しつつあります。
●スマートホーム統合：Google Home、Amazon Alexa、Apple HomeKit、Samsung SmartThingsなどのエコシステムとの緊密な統合により、カテゴリー横断的なバンドル販売が促進されています。電力会社はNest、Ecobee、Honeywellと提携し、加入者に低価格でサーモスタットを提供することで、一般消費者の購入障壁を低減しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351374/images/bodyimage1】
将来の市場展望（2026年～2034年）
世界のスマートサーモスタット市場は、2025年の49億4,000万米ドルから2034年には182億1,000万米ドルへと、年平均成長率（CAGR）15.05%で急成長を遂げると予測されています。アジア太平洋地域は引き続き地域をリードしつつ、構造的な成長を加速させるでしょう。北米と欧州は、電力会社の補助金制度やEPBD（エネルギー性能指令）に基づく規制遵守サイクルを通じて、プレミアム価格帯での成長を維持すると見込まれます。