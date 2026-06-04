粉末計量天秤用エンクロージャーの世界市場2026年、グローバル市場規模（大容量、小・中容量）・分析レポートを発表
2026年6月4日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「粉末計量天秤用エンクロージャーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、粉末計量天秤用エンクロージャーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要では、世界の粉末計量天秤用エンクロージャー市場について説明しています。2024年の市場規模は1億1700万米ドルと評価されており、2031年には1億4400万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は3.0％とされており、製薬、生命科学、食品業界などでの安全管理需要拡大が市場成長を支えています。また、米国の関税政策や各国の政策対応が市場構造や供給網に与える影響についても分析されています。
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製品概要では、粉末計量天秤用エンクロージャーの特徴と役割について解説しています。この装置は、有害性や高活性を持つ粉末、あるいは高感度粉末を安全に取り扱い、保管し、封じ込めるために設計された専用設備です。
工業用途、研究室、製造工程などにおいて、粉塵や空気中粒子の拡散を抑制することで、作業者の安全確保や製品品質維持、健康規制への適合を実現します。特に製薬や生命科学分野では、汚染防止や精密計量の観点から重要性が高まっています。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析されており、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、製薬業界における厳格な安全基準や、研究施設における粉塵管理需要の高まりが成長要因となっています。
また、需給動向や競争環境、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網の安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、大容量タイプと小・中容量タイプの2種類に分類されています。大容量タイプは工業用途や大量処理向けとして利用され、小・中容量タイプは研究施設や医療機関などでの精密作業向けとして採用されています。
用途別では、研究所・研究機関、バイオテクノロジー・生命科学、病院・薬局、食品産業、その他に分類されています。特に製薬および生命科学分野での利用拡大が市場成長を牽引しています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Linde、SKAN、ERLAB、Monmouth Scientific、Caron Scientific、Cruma、X-Treme Series、Esco Micro、Labconco、Fumecare、AirClean Systemsなどが紹介されています。
これらの企業は、高性能フィルター技術や作業安全性向上、操作性改善を進めており、研究施設や製薬工場向け製品の高度化を図っています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は製薬産業や研究機関の集積により安定した需要を維持しています。
欧州市場では厳格な安全規制や研究開発投資増加が市場成長を支えています。アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心に製薬産業や生命科学研究の拡大が進み、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でも医療・研究インフラ整備に伴う需要増加が見込まれています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「粉末計量天秤用エンクロージャーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、粉末計量天秤用エンクロージャーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要では、世界の粉末計量天秤用エンクロージャー市場について説明しています。2024年の市場規模は1億1700万米ドルと評価されており、2031年には1億4400万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は3.0％とされており、製薬、生命科学、食品業界などでの安全管理需要拡大が市場成長を支えています。また、米国の関税政策や各国の政策対応が市場構造や供給網に与える影響についても分析されています。
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製品概要では、粉末計量天秤用エンクロージャーの特徴と役割について解説しています。この装置は、有害性や高活性を持つ粉末、あるいは高感度粉末を安全に取り扱い、保管し、封じ込めるために設計された専用設備です。
工業用途、研究室、製造工程などにおいて、粉塵や空気中粒子の拡散を抑制することで、作業者の安全確保や製品品質維持、健康規制への適合を実現します。特に製薬や生命科学分野では、汚染防止や精密計量の観点から重要性が高まっています。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析されており、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、製薬業界における厳格な安全基準や、研究施設における粉塵管理需要の高まりが成長要因となっています。
また、需給動向や競争環境、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網の安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、大容量タイプと小・中容量タイプの2種類に分類されています。大容量タイプは工業用途や大量処理向けとして利用され、小・中容量タイプは研究施設や医療機関などでの精密作業向けとして採用されています。
用途別では、研究所・研究機関、バイオテクノロジー・生命科学、病院・薬局、食品産業、その他に分類されています。特に製薬および生命科学分野での利用拡大が市場成長を牽引しています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Linde、SKAN、ERLAB、Monmouth Scientific、Caron Scientific、Cruma、X-Treme Series、Esco Micro、Labconco、Fumecare、AirClean Systemsなどが紹介されています。
これらの企業は、高性能フィルター技術や作業安全性向上、操作性改善を進めており、研究施設や製薬工場向け製品の高度化を図っています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は製薬産業や研究機関の集積により安定した需要を維持しています。
欧州市場では厳格な安全規制や研究開発投資増加が市場成長を支えています。アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心に製薬産業や生命科学研究の拡大が進み、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でも医療・研究インフラ整備に伴う需要増加が見込まれています。