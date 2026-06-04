山梨県富士河口湖町（町長：渡辺 英之）および一般社団法人富士河口湖町観光連盟（堀内 貴丈代表理事）は、富士山の夏の本格的な観光シーズンの幕開けを告げる「富士山・河口湖山開きまつり花火大会」を、令和8年7月4日（土）に開催いたします。

本イベントは、毎年7月1日の富士山の山開きを記念し、毎年7月第1土曜日に河口湖畔で開催される初夏を告げる花火大会で、夏の始まりを代表する伝統的なお祭りです。

◆ 富士河口湖町観光情報サイト

https://fujisan.ne.jp/news/6013/







■ 待ちに待った夏の到来！富士山の開山をみんなで祝う伝統行事

雄大な富士山と美しい湖に囲まれた富士河口湖町。毎年7月の富士山開山に合わせ、夏の観光シーズンの安全と賑わいを祈願する「山開きまつり」を行っています。

この花火大会は、「さあ、今年も富士河口湖町の夏が始まるぞ！」という合図となる、エネルギー全開のキックオフイベント！

心地よい初夏の夜風に吹かれながら、国内外から訪れるたくさんの観光客の皆様と町民が一緒になって、夏の最高の思い出をスタートさせる特別な一夜となることでしょう。

■ 当日の見どころ：夜空と湖面が一体となる、幻想的な大輪の花火

大池公園をはじめとする河口湖畔をメイン会場に、初夏の澄んだ夜空へと次々に花火が打ち上げられます。

一番の見どころは、目の前で弾けるダイナミックな大輪の華と、富士山麓の豊かなロケーションが一体となった圧倒的な臨場感です。

湖畔開催ならではの開放的なロケーションの中、夜空を彩るきらめきが湖面にも鮮やかに広がり、視界全体が光のショーケースへと変わります。夏の始まりを告げる轟音と、目の前いっぱいに広がるまばゆい輝きを、ぜひ至近距離でご体感ください！

■ 富士河口湖町から皆様へのおもてなし

富士河口湖町では、四季折々の美しい自然を活かした、誰もが安心して楽しめる観光地づくりを進めています。

この「山開きまつり花火大会」を皮切りに、当町では魅力的な夏のアクティビティやイベントが次々とスタートいたします。皆様に安全で快適、そして何より楽しい時間を過ごしていただけるよう、地域一丸となって最高の笑顔でおもてなしいたします。

今年の夏は、ぜひ富士河口湖町へお越しください！

【富士山・河口湖山開きまつり花火大会 概要】

開催日： 2026年7月4日（土）

メイン会場： 河口湖畔 大池公園 ほか

花火打ち上げ時間： 20:00～

※雨天決行（ただし、荒天時の対応やプログラムの詳細スケジュール、当日の交通規制等については、決定しだい順次、町観光情報サイトにて随時発表いたします）

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