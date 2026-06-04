京都 SNSマーケティング会社として株式会社キングプロテアが本格始動--TikTok・Instagram運用代行で地域の店舗集客を丸ごと変える新サービスを発表
～～～京都 SNSマーケティング会社として株式会社キングプロテアが本格始動--TikTok・Instagram運用代行で地域の店舗集客を丸ごと変える新サービスを発表～～～
京都エリアの中小企業・店舗ビジネス経営者に向けた京都 SNSマーケティング会社として、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は2026年5月30日より、TikTok・Instagramショート動画を起点とした店舗集客特化のSNS運用代行サービスを京都エリアに本格展開することを発表しました。累計動画制作本数1,500本以上・現在運用中アカウント数26アカウントの実績を持つZ世代クリエイターチームが、企画・撮影・編集・分析までを一気通貫で担い、「SNSをプロに丸投げして本業に集中できる環境」を京都の事業者に提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350991/images/bodyimage1】
京都 SNSマーケティング会社が解決する「伝わらない」の正体--地方店舗が抱える3つの共通課題
「SNSをやらなきゃとは思っているけど、手が回らない」「自社で投稿してみたが全然伸びない」「継続できずに3ヶ月で断念した」--株式会社キングプロテアがこれまで全国の店舗ビジネス経営者30件以上と面談してきた中で、最も多く聞いた言葉です。この声は相談件数の実に約70%を占めており、「SNSの重要性は理解しているが、動かせない」という状態が全国の中小企業・店舗に蔓延していることを示しています。
その背景には、大きく3つの構造的な課題があります。第一は「リソース不足」です。飲食・美容・整体・宿泊など店舗型ビジネスでは、オーナー自身が現場に立ち続けることが多く、動画の企画・撮影・編集・投稿・分析に毎週数時間を割くことは現実的ではありません。第二は「アルゴリズムの変化速度」です。TikTokのアルゴリズムは数ヶ月単位で大きく変わり、昨日まで伸びていたフォーマットが突然効かなくなることもあります。「肌感」でプラットフォームを理解しているZ世代クリエイターでなければ追いつけない速度です。第三は「成果までの導線設計の欠如」です。動画を投稿することは手段であって目的ではなく、「動画 → SNSプロフィール → 公式LINE・予約 → 来店」という最短導線を設計しなければ、バズっても売上に変わりません。
株式会社キングプロテアは、この3つの課題をすべて内製チームで解決することを強みとしています。実際に支援した手結整体院様では、LINE活用を組み合わせた運用設計により支援開始1ヶ月目で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を記録。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティング・クリエイティブPDCAを繰り返し、前代理店でのCPA8～12万円を2万円へ改善し、同一広告費で売上5倍を達成しています。京都 SNSマーケティング会社として同じメソッドを京都エリアの事業者に展開するのが、今回の発表の核心です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350991/images/bodyimage2】
京都 SNSマーケティングを「丸投げ」できる理由--累計1,500本・26アカウントのナレッジで動く内製チーム
キングプロテアが他のSNS代行と決定的に異なる点は、「外注に回さない内製クリエイターチーム」です。TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のメンバーが、プラットフォームのアルゴリズムとユーザー行動を現場感覚で理解したうえで、企画・台本構成・撮影・編集・投稿・インサイト分析・改善提案までを一気通貫で担います。
京都エリアの中小企業・店舗ビジネス経営者に向けた京都 SNSマーケティング会社として、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は2026年5月30日より、TikTok・Instagramショート動画を起点とした店舗集客特化のSNS運用代行サービスを京都エリアに本格展開することを発表しました。累計動画制作本数1,500本以上・現在運用中アカウント数26アカウントの実績を持つZ世代クリエイターチームが、企画・撮影・編集・分析までを一気通貫で担い、「SNSをプロに丸投げして本業に集中できる環境」を京都の事業者に提供します。
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京都 SNSマーケティング会社が解決する「伝わらない」の正体--地方店舗が抱える3つの共通課題
「SNSをやらなきゃとは思っているけど、手が回らない」「自社で投稿してみたが全然伸びない」「継続できずに3ヶ月で断念した」--株式会社キングプロテアがこれまで全国の店舗ビジネス経営者30件以上と面談してきた中で、最も多く聞いた言葉です。この声は相談件数の実に約70%を占めており、「SNSの重要性は理解しているが、動かせない」という状態が全国の中小企業・店舗に蔓延していることを示しています。
その背景には、大きく3つの構造的な課題があります。第一は「リソース不足」です。飲食・美容・整体・宿泊など店舗型ビジネスでは、オーナー自身が現場に立ち続けることが多く、動画の企画・撮影・編集・投稿・分析に毎週数時間を割くことは現実的ではありません。第二は「アルゴリズムの変化速度」です。TikTokのアルゴリズムは数ヶ月単位で大きく変わり、昨日まで伸びていたフォーマットが突然効かなくなることもあります。「肌感」でプラットフォームを理解しているZ世代クリエイターでなければ追いつけない速度です。第三は「成果までの導線設計の欠如」です。動画を投稿することは手段であって目的ではなく、「動画 → SNSプロフィール → 公式LINE・予約 → 来店」という最短導線を設計しなければ、バズっても売上に変わりません。
株式会社キングプロテアは、この3つの課題をすべて内製チームで解決することを強みとしています。実際に支援した手結整体院様では、LINE活用を組み合わせた運用設計により支援開始1ヶ月目で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を記録。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティング・クリエイティブPDCAを繰り返し、前代理店でのCPA8～12万円を2万円へ改善し、同一広告費で売上5倍を達成しています。京都 SNSマーケティング会社として同じメソッドを京都エリアの事業者に展開するのが、今回の発表の核心です。
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京都 SNSマーケティングを「丸投げ」できる理由--累計1,500本・26アカウントのナレッジで動く内製チーム
キングプロテアが他のSNS代行と決定的に異なる点は、「外注に回さない内製クリエイターチーム」です。TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のメンバーが、プラットフォームのアルゴリズムとユーザー行動を現場感覚で理解したうえで、企画・台本構成・撮影・編集・投稿・インサイト分析・改善提案までを一気通貫で担います。