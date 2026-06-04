エネルギー貯蔵需要の高まりを受け、世界のバッテリープレート市場は2033年までに93億ドルへと急拡大する見通し

エネルギー貯蔵需要の高まりを受け、世界のバッテリープレート市場は2033年までに93億ドルへと急拡大する見通し