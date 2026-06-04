ショットシェル市場分析情報2026：2648百万米ドル規模と年平均成長率4.3%を予測
ショットシェル世界総市場規模
ショットシェルは、散弾銃（ショットガン）で使用される弾薬の一種です。薬莢内部に火薬、雷管、ワッズ、および多数の小粒弾（散弾）または単一弾頭を装填した構造を持ちます。発射時には散弾が広範囲に拡散するため、狩猟、スポーツ射撃、法執行分野などで利用されています。用途に応じて口径や装填内容が異なる点が特徴です。
図. ショットシェルの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351385/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351385/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルショットシェルのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
ショットシェル市場：狩猟・スポーツ射撃分野における持続可能な成長動向
ショットシェル市場は、狩猟活動、スポーツ射撃、レクリエーション用途の拡大を背景に安定した成長を続けています。YH Researchによると、世界のショットシェル市場規模は2025年の25.42億米ドルから2032年には34.18億米ドルへ拡大し、2026年から2032年までのCAGRは4.3％と予測されています。特に北米および欧州では、射撃スポーツ人口の増加や競技大会の活発化がショットシェル需要を支えており、環境対応型製品への移行も市場成長を後押ししています。
ショットシェルは散弾銃向けに設計された弾薬であり、散弾やスラッグ弾、装薬、雷管、ワッドなどで構成されます。用途に応じて12ゲージ、20ゲージ、28ゲージなど複数の規格が存在し、狩猟、スポーツ射撃、法執行分野など幅広い用途で利用されています。中でも12ゲージは汎用性の高さから市場の中心的な製品カテゴリーとして位置付けられています。
ショットシェル市場の需要動向は、アウトドアレジャー市場と密接に連動しています。近年ではクレー射撃やトラップ射撃などの競技人口が増加しており、軽装填かつ高精度なショットシェルへの需要が拡大しています。また、各国で開催される射撃競技大会や地域スポーツイベントの増加も市場活性化要因となっています。直近6か月間においても、スポーツ射撃関連施設への投資拡大が確認されており、競技向けショットシェル市場の成長が続いています。
環境規制の強化はショットシェル市場に大きな変化をもたらしています。従来の鉛系散弾に対する規制が強まる中、鋼鉄、ビスマス、タングステンなどの非鉛系材料を使用したショットシェルの採用が進んでいます。さらに、生分解性ワッドや環境負荷を低減した部材の開発も活発化しており、持続可能性を重視する消費者や規制当局の要求に対応する動きが加速しています。
競争環境では、The Kinetic Group、Winchester、Fiocchi、Nobel Sport、Hornadyなどの主要企業が市場を牽引しています。各社は性能向上だけでなく、環境対応技術や製品差別化を重視した開発戦略を推進しています。また、用途別では「Hunting and Sports Shooting」が最大セグメントとして市場を主導しており、今後も安定した需要が見込まれます。
地域別では北米が依然として最大市場であり、狩猟文化の定着と射撃スポーツの普及が需要を支えています。一方、欧州では環境規制対応型ショットシェルへの移行が進み、アジア太平洋地域ではレジャー市場の拡大が新たな成長機会を創出しています。今後のショットシェル市場は、環境対応技術の進展、競技射撃市場の拡大、製品高性能化を背景に、中長期的な成長基調を維持すると予想されます。
◇レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1247281/shotgun-shell
【本件に関するお問い合わせ先】
YH Research株式会社
URL：https://www.yhresearch.co.jp
住所：東京都中央区勝どき五丁目12番4-1203号
TEL：050-5840-2692（日本）；0081-5058402692（グローバル）
マーケティング担当：info@yhresearch.com
YH Researchについて
当社は、グローバル市場における企業の戦略意思決定を支える調査・分析の専門企業です。世界各地に拠点を持ち、160カ国以上の企業に対して、市場規模分析、競合評価、カスタムリサーチ、IPO支援、事業計画策定など、幅広いソリューションを提供しています。業界動向、市場構造、消費者ニーズを多角的に洞察することで、企業が迅速かつ的確に意思決定を行えるよう、実践的なインサイトと戦略立案を提供します。
配信元企業：YH Research株式会社
ショットシェルは、散弾銃（ショットガン）で使用される弾薬の一種です。薬莢内部に火薬、雷管、ワッズ、および多数の小粒弾（散弾）または単一弾頭を装填した構造を持ちます。発射時には散弾が広範囲に拡散するため、狩猟、スポーツ射撃、法執行分野などで利用されています。用途に応じて口径や装填内容が異なる点が特徴です。
図. ショットシェルの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351385/images/bodyimage1】
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上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルショットシェルのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
ショットシェル市場：狩猟・スポーツ射撃分野における持続可能な成長動向
ショットシェル市場は、狩猟活動、スポーツ射撃、レクリエーション用途の拡大を背景に安定した成長を続けています。YH Researchによると、世界のショットシェル市場規模は2025年の25.42億米ドルから2032年には34.18億米ドルへ拡大し、2026年から2032年までのCAGRは4.3％と予測されています。特に北米および欧州では、射撃スポーツ人口の増加や競技大会の活発化がショットシェル需要を支えており、環境対応型製品への移行も市場成長を後押ししています。
ショットシェルは散弾銃向けに設計された弾薬であり、散弾やスラッグ弾、装薬、雷管、ワッドなどで構成されます。用途に応じて12ゲージ、20ゲージ、28ゲージなど複数の規格が存在し、狩猟、スポーツ射撃、法執行分野など幅広い用途で利用されています。中でも12ゲージは汎用性の高さから市場の中心的な製品カテゴリーとして位置付けられています。
ショットシェル市場の需要動向は、アウトドアレジャー市場と密接に連動しています。近年ではクレー射撃やトラップ射撃などの競技人口が増加しており、軽装填かつ高精度なショットシェルへの需要が拡大しています。また、各国で開催される射撃競技大会や地域スポーツイベントの増加も市場活性化要因となっています。直近6か月間においても、スポーツ射撃関連施設への投資拡大が確認されており、競技向けショットシェル市場の成長が続いています。
環境規制の強化はショットシェル市場に大きな変化をもたらしています。従来の鉛系散弾に対する規制が強まる中、鋼鉄、ビスマス、タングステンなどの非鉛系材料を使用したショットシェルの採用が進んでいます。さらに、生分解性ワッドや環境負荷を低減した部材の開発も活発化しており、持続可能性を重視する消費者や規制当局の要求に対応する動きが加速しています。
競争環境では、The Kinetic Group、Winchester、Fiocchi、Nobel Sport、Hornadyなどの主要企業が市場を牽引しています。各社は性能向上だけでなく、環境対応技術や製品差別化を重視した開発戦略を推進しています。また、用途別では「Hunting and Sports Shooting」が最大セグメントとして市場を主導しており、今後も安定した需要が見込まれます。
地域別では北米が依然として最大市場であり、狩猟文化の定着と射撃スポーツの普及が需要を支えています。一方、欧州では環境規制対応型ショットシェルへの移行が進み、アジア太平洋地域ではレジャー市場の拡大が新たな成長機会を創出しています。今後のショットシェル市場は、環境対応技術の進展、競技射撃市場の拡大、製品高性能化を背景に、中長期的な成長基調を維持すると予想されます。
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TEL：050-5840-2692（日本）；0081-5058402692（グローバル）
マーケティング担当：info@yhresearch.com
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配信元企業：YH Research株式会社
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