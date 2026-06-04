イーサネットPHYチップ市場規模の成長推移2026：2032年11406百万米ドル到達を予測
イーサネットPHYチップ世界総市場規模
イーサネットPHYチップは、デジタル信号と物理通信媒体上の電気信号を相互変換する半導体デバイスです。OSI参照モデルの物理層（PHY）を担い、Ethernet通信におけるデータ送受信、信号変調、リンク確立などを実行します。産業機器、自動車、通信機器、データセンターなど幅広い分野で利用され、高速・高信頼なネットワーク接続を支える重要なコンポーネントです。
図. イーサネットPHYチップの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351381/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351381/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルイーサネットPHYチップのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
イーサネットPHYチップ市場分析：次世代高速ネットワーク・データセンター・産業IoTが牽引する成長機会
イーサネットPHYチップ市場は、高速ネットワーク、データセンター、産業IoT、自動車イーサネットの普及を背景に急速な成長局面を迎えています。YH Researchの調査によると、世界のイーサネットPHYチップ市場規模は2025年の29.63億米ドルから2032年には114.06億米ドルへ拡大し、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は20.7％に達すると予測されています。特にクラウドコンピューティング、AIサーバー、スマートファクトリーの拡大に伴い、イーサネットPHYチップに対する需要は世界的に高まっています。また、2025年における世界生産量は約13.23億個、平均販売価格は約2.11米ドルとなり、市場の量的拡大と高性能化が同時進行しています。
イーサネットPHYチップ市場を支える産業構造
イーサネットPHYチップは、OSI参照モデルの物理層を担う重要な半導体デバイスです。デジタル信号と電気信号の変換機能を提供し、ルーター、スイッチ、サーバー、産業用制御機器、自動車電子システムなど幅広い分野で採用されています。
イーサネットPHYチップの上流には半導体グレードシリコンウェーハや電子材料が位置し、Grinm Advanced MaterialsやShanghai Simgui Technologyなどが主要供給企業として存在しています。一方、下流ではTP-LINK、H3C、KT Corp.をはじめとする通信機器メーカーやネットワーク機器メーカーがイーサネットPHYチップを組み込み、高性能ネットワーク製品の実現を支えています。
高速化が進むイーサネットPHYチップ技術トレンド
現在のイーサネットPHYチップ市場では、「1G超」の高速製品が主流となっています。2025年時点で1G超セグメントは世界売上高の約59％を占めており、2.5G、5G、10G対応製品の需要が急速に拡大しています。
近年6か月間においても、AIデータセンター向け高速接続や企業ネットワークの帯域拡張需要が継続的に増加しており、マルチギガビット対応イーサネットPHYチップの開発競争が激化しています。さらに低消費電力設計、高集積化、小型パッケージ化への要求が強まっており、先端プロセス技術の活用が競争力の重要要素となっています。
データセンターと車載分野がイーサネットPHYチップ需要を牽引
用途別では、データセンターおよびエンタープライズネットワーク分野が最大市場となっており、2025年には世界市場売上の約23％を占めると推定されています。生成AIの普及によるサーバー増設やクラウド基盤投資の拡大が、イーサネットPHYチップ需要を押し上げています。
イーサネットPHYチップは、デジタル信号と物理通信媒体上の電気信号を相互変換する半導体デバイスです。OSI参照モデルの物理層（PHY）を担い、Ethernet通信におけるデータ送受信、信号変調、リンク確立などを実行します。産業機器、自動車、通信機器、データセンターなど幅広い分野で利用され、高速・高信頼なネットワーク接続を支える重要なコンポーネントです。
図. イーサネットPHYチップの製品画像
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上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルイーサネットPHYチップのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
イーサネットPHYチップ市場分析：次世代高速ネットワーク・データセンター・産業IoTが牽引する成長機会
イーサネットPHYチップ市場は、高速ネットワーク、データセンター、産業IoT、自動車イーサネットの普及を背景に急速な成長局面を迎えています。YH Researchの調査によると、世界のイーサネットPHYチップ市場規模は2025年の29.63億米ドルから2032年には114.06億米ドルへ拡大し、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は20.7％に達すると予測されています。特にクラウドコンピューティング、AIサーバー、スマートファクトリーの拡大に伴い、イーサネットPHYチップに対する需要は世界的に高まっています。また、2025年における世界生産量は約13.23億個、平均販売価格は約2.11米ドルとなり、市場の量的拡大と高性能化が同時進行しています。
イーサネットPHYチップ市場を支える産業構造
イーサネットPHYチップは、OSI参照モデルの物理層を担う重要な半導体デバイスです。デジタル信号と電気信号の変換機能を提供し、ルーター、スイッチ、サーバー、産業用制御機器、自動車電子システムなど幅広い分野で採用されています。
イーサネットPHYチップの上流には半導体グレードシリコンウェーハや電子材料が位置し、Grinm Advanced MaterialsやShanghai Simgui Technologyなどが主要供給企業として存在しています。一方、下流ではTP-LINK、H3C、KT Corp.をはじめとする通信機器メーカーやネットワーク機器メーカーがイーサネットPHYチップを組み込み、高性能ネットワーク製品の実現を支えています。
高速化が進むイーサネットPHYチップ技術トレンド
現在のイーサネットPHYチップ市場では、「1G超」の高速製品が主流となっています。2025年時点で1G超セグメントは世界売上高の約59％を占めており、2.5G、5G、10G対応製品の需要が急速に拡大しています。
近年6か月間においても、AIデータセンター向け高速接続や企業ネットワークの帯域拡張需要が継続的に増加しており、マルチギガビット対応イーサネットPHYチップの開発競争が激化しています。さらに低消費電力設計、高集積化、小型パッケージ化への要求が強まっており、先端プロセス技術の活用が競争力の重要要素となっています。
データセンターと車載分野がイーサネットPHYチップ需要を牽引
用途別では、データセンターおよびエンタープライズネットワーク分野が最大市場となっており、2025年には世界市場売上の約23％を占めると推定されています。生成AIの普及によるサーバー増設やクラウド基盤投資の拡大が、イーサネットPHYチップ需要を押し上げています。