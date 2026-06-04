多分光監視カメラ市場規模、2026年に497百万米ドルへ拡大予測
多分光監視カメラとは
多分光監視カメラは、可視光、近赤外線（NIR）、短波長赤外線（SWIR）、中波長赤外線（MWIR）、長波長赤外線（LWIR）など複数のスペクトル帯域を同時取得し、対象物の状態変化や材質特性を高精度に可視化する光電イメージングシステムである。
従来のRGBカメラでは識別が困難な植生ストレス、水質変化、ガス漏洩、材料劣化、生体組織の異常などを検出できることから、多分光監視カメラは単なる監視機器ではなく、高付加価値な分析プラットフォームとして評価されている。市場ではカメラ本体だけでなく、カメラモジュール、ジンバル搭載ペイロード、較正ソフトウェア、AI解析システムを含む統合ソリューションへの需要が高まっている。
多分光監視カメラ市場は、精密農業、環境モニタリング、産業検査、防衛監視分野における高度なセンシング需要の高まりを背景に、持続的な成長局面に入っている。近年はAI画像解析、エッジコンピューティング、低空リモートセンシング技術との融合が進み、多分光監視カメラの活用領域は従来の研究用途から実運用レベルへと急速に拡大している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351388/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351388/images/bodyimage2】
図. 多分光監視カメラの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「多分光監視カメラ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、多分光監視カメラの世界市場は、2025年に455百万米ドルと推定され、2026年には497百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.2%で推移し、2032年には843百万米ドルに拡大すると見込まれています。
AI統合型多分光監視カメラが新たな成長エンジンに
過去6か月間において、世界各国ではスマート農業やスマートシティ関連プロジェクトへの投資が継続的に増加している。特に北米およびアジア太平洋地域では、AIを活用したリアルタイム画像解析と多分光監視カメラの組み合わせが注目されている。
農業分野では、ドローン搭載型の多分光監視カメラによって作物の生育状況、病害リスク、土壌水分状態を広域かつ効率的に把握できるようになった。実際に大規模農場では、施肥量や灌漑量の最適化により運用コスト削減と収量向上を同時に実現する事例が増加している。
また、環境監視分野では森林資源管理、水域監視、生態系評価への導入が進み、自治体や環境機関による長期モニタリング需要が拡大している。
多分光監視カメラ市場における競争軸の変化
今後の多分光監視カメラ市場では、単純なバンド数競争からシステム統合能力競争へ移行すると考えられる。
市場関係者によれば、ユーザーが重視する項目は高解像度化だけでなく、較正精度、センサー同期性能、AI解析機能、エッジ処理能力、既存システムとの互換性へと変化している。特に産業検査市場では、RGBカメラや単一SWIRシステム、ハイパースペクトルシステムとの費用対効果比較が導入判断の重要な指標となっている。
技術面では、多分光データの高速処理、異なる環境条件下でのスペクトル補正、AIモデルの学習データ不足が依然として課題であり、これらの技術的ハードルを克服できる企業が市場優位性を確立すると予想される。
米国関税政策とサプライチェーン再編の影響
2025年の米国関税政策は、多分光監視カメラ業界にも大きな影響を及ぼしている。光学部品、イメージセンサー、半導体関連部材の調達コスト上昇リスクが高まるなか、主要メーカーはサプライチェーンの多元化を加速している。
多分光監視カメラは、可視光、近赤外線（NIR）、短波長赤外線（SWIR）、中波長赤外線（MWIR）、長波長赤外線（LWIR）など複数のスペクトル帯域を同時取得し、対象物の状態変化や材質特性を高精度に可視化する光電イメージングシステムである。
従来のRGBカメラでは識別が困難な植生ストレス、水質変化、ガス漏洩、材料劣化、生体組織の異常などを検出できることから、多分光監視カメラは単なる監視機器ではなく、高付加価値な分析プラットフォームとして評価されている。市場ではカメラ本体だけでなく、カメラモジュール、ジンバル搭載ペイロード、較正ソフトウェア、AI解析システムを含む統合ソリューションへの需要が高まっている。
多分光監視カメラ市場は、精密農業、環境モニタリング、産業検査、防衛監視分野における高度なセンシング需要の高まりを背景に、持続的な成長局面に入っている。近年はAI画像解析、エッジコンピューティング、低空リモートセンシング技術との融合が進み、多分光監視カメラの活用領域は従来の研究用途から実運用レベルへと急速に拡大している。
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図. 多分光監視カメラの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「多分光監視カメラ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、多分光監視カメラの世界市場は、2025年に455百万米ドルと推定され、2026年には497百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.2%で推移し、2032年には843百万米ドルに拡大すると見込まれています。
AI統合型多分光監視カメラが新たな成長エンジンに
過去6か月間において、世界各国ではスマート農業やスマートシティ関連プロジェクトへの投資が継続的に増加している。特に北米およびアジア太平洋地域では、AIを活用したリアルタイム画像解析と多分光監視カメラの組み合わせが注目されている。
農業分野では、ドローン搭載型の多分光監視カメラによって作物の生育状況、病害リスク、土壌水分状態を広域かつ効率的に把握できるようになった。実際に大規模農場では、施肥量や灌漑量の最適化により運用コスト削減と収量向上を同時に実現する事例が増加している。
また、環境監視分野では森林資源管理、水域監視、生態系評価への導入が進み、自治体や環境機関による長期モニタリング需要が拡大している。
多分光監視カメラ市場における競争軸の変化
今後の多分光監視カメラ市場では、単純なバンド数競争からシステム統合能力競争へ移行すると考えられる。
市場関係者によれば、ユーザーが重視する項目は高解像度化だけでなく、較正精度、センサー同期性能、AI解析機能、エッジ処理能力、既存システムとの互換性へと変化している。特に産業検査市場では、RGBカメラや単一SWIRシステム、ハイパースペクトルシステムとの費用対効果比較が導入判断の重要な指標となっている。
技術面では、多分光データの高速処理、異なる環境条件下でのスペクトル補正、AIモデルの学習データ不足が依然として課題であり、これらの技術的ハードルを克服できる企業が市場優位性を確立すると予想される。
米国関税政策とサプライチェーン再編の影響
2025年の米国関税政策は、多分光監視カメラ業界にも大きな影響を及ぼしている。光学部品、イメージセンサー、半導体関連部材の調達コスト上昇リスクが高まるなか、主要メーカーはサプライチェーンの多元化を加速している。