2026年の世界ナンバーワンのアントレプレナーが決定

EYが実施するアントレプレナー表彰制度「EY World Entrepreneur Of The Year」（以下、WEOY）の授賞式が、2026年5月29日（現地時間）にモナコ公国のサル・デ・エトワールで開催され、Astera Labs社の共同創業者であるJitendra Mohan氏、Sanjay Gajendra氏およびCasey Morrison氏の3名が、世界ナンバーワンのアントレプレナーに贈られる「EY World Entrepreneur Of The Year™ 2026」を受賞しました。3氏は、46の国と地域から選ばれた、58人の「アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー」代表を含む、モナコでの受賞を目指した全世界約5,000人の参加者の中から選ばれました。26年に及ぶWEOYプログラムの歴史の中で、3氏は米国からの4組目の受賞者となりました。

Jitendra Mohan氏、Sanjay Gajendra氏およびCasey Morrison氏の3氏は、それぞれのキャリアにおいて、「コネクティビティこそがAIの可能性を最大限に引き出すカギである」という共通の信念を持ってきました。3氏は世界的な半導体企業で共に働く中で、データ転送や処理速度の制約を取り除くことが次世代のAIイノベーションの実現に不可欠であるとの確信に至りました。

2017年、3氏はそれまで務めていた安定した役職を手放してAstera Labs社を設立し、AIデータセンター向けに特化したソフトウェア定義のコネクティビティソリューションの開発に着手しました。シリコンバレーの小さなガレージからスタートした同社は、新たな技術標準への対応、適切な人材の確保、周辺エコシステムの未整備、そして競争の激しい環境下での資金調達といった、創業初期特有の数多くの課題を乗り越えてきました。

顧客満足への徹底したコミットメントとイノベーションへの注力によってこうした課題を乗り越え、同社は、テクノロジー業界のリーディング企業にとって信頼されるパートナーへと成長しました。現在、は世界13拠点に1,000人以上の従業員を擁し、時価総額は540億ドル、2022年以降の年平均成長率（CAGR）は120%に達しています。2024年の米国ナスダック市場への上場後も、同社は業界を変革し人々の生活を向上させる技術革新を推進するというビジョンのもと、AIインフラ分野の最前線で事業を展開し続けています。

EYグローバル会長兼CEO Janet Truncale（ジャネット・トランカーリー）のコメント：

「AIがかつてないスピードで世界を変革する中、時代の要請に応えることのできる未来志向のリーダーが求められています。Mohan氏、Gajendra氏およびMorrison氏は、まさにそれを体現しており、今日の複雑なグローバル課題に立ち向かうだけでなく、確信を持ってその先の未来を形づくる先見性と確固たる意志を備えています。戦略的リスクを取る姿勢、大胆な意思決定、そして変化への適応力はAstera Labs社の成功の礎となっています。しかし、何よりも際立っているのは、社会的責任への揺るぎないコミットメントと、次世代に持続的なインパクトをもたらそうとする姿勢です。Mohan氏、Gajendra氏およびMorrison氏が今年のWEOYを受賞されたことを心よりお祝い申し上げます」

Astera Labs社 CEO兼共同創業者 Jitendra Mohan氏のコメント：

「今日この場に立てることを大変光栄に思います。他の受賞者や審査員の皆さまと築いたつながりは、非常に大きな刺激となりました。永続的な価値を築きながら、次の時代を形づくるアントレプレナーの皆さまと共にこの場にいられることは、私にとって非常に意義深いことです。2018年には10人だったチームは、現在では1,000人を超える規模へと成長しました。このような力強いグローバルなアントレプレナーコミュニティの一員であることを誇りに思います」

Astera Labs社 COO兼共同創業者 Sanjay Gajendra氏のコメント：

「アントレプレナーである私たちは、価値や未来を創り出す者です。日々の道のりは決して平坦ではなく、多くの犠牲を伴いますが、だからこそ、このような受賞は大きな意義があります。私たちはこれまで、コミュニティや人々、そしてインフラがAIの可能性を最大限に引き出せるよう支援することで、後世に残るレガシーを築くことに注力してきました。この歩みを評価してくださり、未来の課題解決に取り組むアントレプレナーを支え続けているEYに感謝申し上げます」

Astera Labs社CPO兼共同創業者 Casey Morrison氏のコメント：

「私たちは創業当初から、何か特別なものを創り上げ、人々の生活にポジティブな影響を与えることを目指してきました。3人のエンジニアがガレージで始めた会社が、AI時代の基盤構築を担う上場企業へと成長する中で、このような評価をいただけたことは大変光栄であり、身の引き締まる思いです。これまでの歩みは、長年の努力と、その過程で育まれてきた多くの関係によって支えられてきました。EYは、マーケットのニーズを見極め、それに応えるために果敢に取り組んできた数多くの卓越したアントレプレナーを称えてきました。その一員として名を連ねることを光栄に思うとともに、今後も革新を続け、困難な課題の解決に挑み続ける意欲をかき立てられています」

EY Entrepreneur Of The Year （EOY） Japan Leader 武藤 太一（むとう たいち）のコメント：

「世界一のアントレプレナーに選出されたJitendra Mohan氏、Sanjay Gajendra氏およびCasey Morrison氏に心よりお祝いを申し上げます。また、モナコに集ったすべてのアントレプレナーの皆さまの挑戦と成果に敬意を表します。WEOYは世界一を決める場であると同時に、高い志を持ったアントレプレナーが国や業種を超えてつながり、互いに刺激を与えあう特別なコミュニティであることを改めて感じました。本大会には、日本代表として くら寿司株式会社 代表取締役社長 田中邦彦氏に加え、株式会社獺祭 会長 桜井博志氏をはじめとするEOY JapanのAlumni （歴代受賞者）も参加し、世界各国のアントレプレナーとの交流を深めました。日本のアントレプレナーの存在感の大きさと、世界へ挑戦する可能性を改めて感じる機会となりました。EY Japanは今後もEOYを通じて、日本のアントレプレナーのグローバルな挑戦と価値創造を支援してまいります」

EYは、毎年WEOYを開催し、確信を持って未来を形づくり、経済を成長させ、グローバルな課題に取り組む使命を果たしている先見の明あるリーダーの功績をたたえています。年に一度のプログラムでは、創業者、CEO、ビジネスリーダーが一堂に会してネットワークイベントやワークショップに参加し、最終日のWEOY受賞者の発表をもってクライマックスを迎えます。

WEOY 2026の受賞者は、独立した審査員から成る選考委員会によって、4つの審査基準（起業家精神、パーパス、成長、インパクト）に基づいて選出されました。今年の選考委員会は、Venture Worx社の創業者兼CEOであるAsif Ramji氏が審査委員長を務め、世界中から集結した多様かつ高名なアントレプレナーの方々が審査員を務めました。

※本ニュースリリースは、2026年5月29日（現地時間）にEYが発表したニュースリリースを翻訳したものです。英語の原文と翻訳内容に相違がある場合には原文が優先します。

英語版ニュースリリース: Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra and Casey Morrison from the United States named EY World Entrepreneur Of The Year™ 2026

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https://www.ey.com/ja_jp/entrepreneur-of-the-year-japan/eoy-2026-japan

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