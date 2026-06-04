「城ドラフェスティバル2026-2027 ワン・ツー・パッション！」2027年2月27日(土)東京・大手町三井ホールにて開催決定！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて 好評配信中の『城とドラゴン』（以下、城ドラ）の12周年に向けたオフラインイベント「城ドラフェスティバル2026-2027」の開催が2027年2月27日(土)に決定したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351372/images/bodyimage1】
『城ドラフェスティバル2026-2027』公式サイト
https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2026/
2027年でサービス開始より12周年を迎える『城とドラゴン』。それを祝うリアルイベント「城ドラフェスティバル2026-2027」を、2027年2月27日(土)に東京・大手町三井ホールにて開催することが決定しました。今年の2月に開催され、大盛況のうちに幕を閉じた「城ドラフェスティバル2025-2026」と同じく、“腕ONEグランプリ”モード、“腕くらべOFF”モードでの大会も開催！特に“腕ONE”は、ゲーム内「グルチャ」メンバー3～40人でエントリーできる「グランドチームバトル」のアプリ内予選を2026年6月よりスタートします。みなさまのご参加を心よりお待ちしております！?
「城ドラフェスティバル2026-2027」開催概要
【開催日】 2027年2月27日(土)予定
【会場】 東京都・大手町三井ホール
(東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One 3F)
詳しい日程・イベント内容につきましては「城ドラフェスティバル2026-2027」公式サイト(https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2026/)にて随時公開予定！
続報をお待ちください！
※日程等は予告なく変更される場合があります。変更後は公式サイトにてお知らせします。
「腕ONEグランプリ グランドチームバトル」開催決定!!
最小3人から最大40人で参加できる腕ONEの公式大会。第1期から第4期、合計4回の予選（アプリ内予選／選抜トーナメント）を実施し、各期の優勝チームがグランドファイナルに出場できます。2027年2月27日(土)、城ドラフェス会場にて行われる決勝戦にて、勝ち上がった2チームによる直接対決を行い、優勝チームを決定します。
◎腕ONEグランドチームバトル大会日程
■第1期アプリ内予選
2026年6月22日(月) グルチャエントリー開始
6月26日(金) ～ 28日(日) アプリ内予選
6月27日(土) エントリー締め切り
6月30日(火) ランキング集計発表
■第1期・選抜トーナメント
7月20日(月) フェス出場チーム選抜トーナメント第1期
■第2期アプリ内予選
8月17日(月) グルチャエントリー開始
8月21日(金) ～ 23日(日) アプリ内予選
8月22日(土) エントリー締め切り
8月26日(水) ランキング集計発表
■第2期・選抜トーナメント
9月 27日(日) フェス出場チーム選抜トーナメント第2期
※大会日程については、大会運営の都合により、やむを得ず変更になる可能性がございます
※第3期以降の日程については、「腕ONEグランプリ グランドチームバトル」の特設ページにてご確認ください
◎グランドファイナル出場者報酬
グランドファイナルに出場したグルチャメンバー全員に、報酬として以下ルビーが贈られます。
優勝：50,000ルビー
準優勝：40,000ルビー
3・4位：30,000ルビー
※アプリ内予選にて、個人で獲得したグルチャポイントが規定ポイントに満たない場合は受け取ることができません
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351372/images/bodyimage1】
『城ドラフェスティバル2026-2027』公式サイト
https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2026/
2027年でサービス開始より12周年を迎える『城とドラゴン』。それを祝うリアルイベント「城ドラフェスティバル2026-2027」を、2027年2月27日(土)に東京・大手町三井ホールにて開催することが決定しました。今年の2月に開催され、大盛況のうちに幕を閉じた「城ドラフェスティバル2025-2026」と同じく、“腕ONEグランプリ”モード、“腕くらべOFF”モードでの大会も開催！特に“腕ONE”は、ゲーム内「グルチャ」メンバー3～40人でエントリーできる「グランドチームバトル」のアプリ内予選を2026年6月よりスタートします。みなさまのご参加を心よりお待ちしております！?
「城ドラフェスティバル2026-2027」開催概要
【開催日】 2027年2月27日(土)予定
【会場】 東京都・大手町三井ホール
(東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One 3F)
詳しい日程・イベント内容につきましては「城ドラフェスティバル2026-2027」公式サイト(https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2026/)にて随時公開予定！
続報をお待ちください！
※日程等は予告なく変更される場合があります。変更後は公式サイトにてお知らせします。
「腕ONEグランプリ グランドチームバトル」開催決定!!
最小3人から最大40人で参加できる腕ONEの公式大会。第1期から第4期、合計4回の予選（アプリ内予選／選抜トーナメント）を実施し、各期の優勝チームがグランドファイナルに出場できます。2027年2月27日(土)、城ドラフェス会場にて行われる決勝戦にて、勝ち上がった2チームによる直接対決を行い、優勝チームを決定します。
◎腕ONEグランドチームバトル大会日程
■第1期アプリ内予選
2026年6月22日(月) グルチャエントリー開始
6月26日(金) ～ 28日(日) アプリ内予選
6月27日(土) エントリー締め切り
6月30日(火) ランキング集計発表
■第1期・選抜トーナメント
7月20日(月) フェス出場チーム選抜トーナメント第1期
■第2期アプリ内予選
8月17日(月) グルチャエントリー開始
8月21日(金) ～ 23日(日) アプリ内予選
8月22日(土) エントリー締め切り
8月26日(水) ランキング集計発表
■第2期・選抜トーナメント
9月 27日(日) フェス出場チーム選抜トーナメント第2期
※大会日程については、大会運営の都合により、やむを得ず変更になる可能性がございます
※第3期以降の日程については、「腕ONEグランプリ グランドチームバトル」の特設ページにてご確認ください
◎グランドファイナル出場者報酬
グランドファイナルに出場したグルチャメンバー全員に、報酬として以下ルビーが贈られます。
優勝：50,000ルビー
準優勝：40,000ルビー
3・4位：30,000ルビー
※アプリ内予選にて、個人で獲得したグルチャポイントが規定ポイントに満たない場合は受け取ることができません