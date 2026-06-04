一般社団法人ペットインテリア協会は、2026年11月18日(水)～20日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「第11回アジア・ファニシング・フェア2026(AFF2026)」内にて、ペット向け家具・インテリアに特化した専門展示エリア「第9回ペットインテリア展(PetSalone)」を展開いたします。現在、本エリアへの出展企業様を募集しております。





「ペットインテリア展」の会場風景





■ アジア・ファニシング・フェア内の特化型エリア「ペットインテリア展」

メインとなる「アジア・ファニシング・フェア」は、家具・建築・インテリアのプロが一堂に会する専門見本市です。その会場内の一角にテーマゾーンとして設けられる「第9回ペットインテリア展」は、単なるペット用品ではなく「住空間と調和する洗練されたデザインのペット関連商材」に焦点を当てた企画展示エリアです。





ペットゾーンは、ペット共生住宅やインテリア性の高いペット家具という明確なテーマを持っているため、目的を持った購買意欲の高いバイヤーやインテリアコーディネーターが集中して訪れる、効率的な商談の場となっています。





近年、ペットと泊まれるホテルやペット共生型住宅の需要が高まる中、本展示会では、ペットが安全かつ快適に過ごせるインテリアや床材をはじめ、住空間に関わる幅広いアイテムを提案しています。





来場者は、ペット対応施設の開発・運営に携わるバイヤーやインテリアコーディネーター、設計・施工関係者など、明確な目的を持った購買意欲の高い専門家が中心です。





そのため、ペット市場への参入や販路拡大を目指す企業にとって、ターゲット層と効率的に商談できる貴重な機会となっています。また、最新のニーズや市場動向を把握し、新たなビジネスチャンスを創出する場としても注目されています。





「ペットインテリア展」の商談風景

「ペットインテリア展」の商談風景





■ 出展の主なメリット

1. 「住空間づくり」のプロフェッショナルへのダイレクトなアプローチ

通常のペットイベントでは出会いにくい、建築士やリフォーム業者、ハウスメーカーといった住宅関係者に自社製品を直接アピールでき、ペットと暮らす空間づくりへの導入を促すことが可能です。





2. 同時開催展のシナジーによる予期せぬ出会い

メインのアジア・ファニシング・フェアでは、「高齢者向け家具」「環境問題対応製品」「アウトドア」などのテーマゾーンも同時展開されます。また「建築＋インテリアWEEK」として他業界の展示会とも合同開催されるため、他エリアを回遊してきた多彩な業種のバイヤーの目に留まる機会が生まれます。





3. 夜間開催(17:00～18:30)による新たな商談機会

11月18日と19日は、開催時間を18時30分まで延長します。17時以降は昼間とは異なるリラックスした夜間モードの演出となり、仕事帰りのバイヤーや、他の展示会を見終えた来場者が立ち寄りやすい環境を提供します。









■ 連動セミナーによる来場促進

会期中は展示会場内にて、ペット関連業界の最新トレンドを学べるスペシャリストセミナーを実施いたします。ペット防災や動物行動学といった専門性の高いテーマをご用意しており、テーマに関心の高い来場者を当エリアへ誘致する後押しとなります。





【前回開催時に実施したセミナー】

「ペットの災害対策 ～プロだからこそできる飼い主様へのご提案～」

講師：平井 潤子 氏 ＜NPO法人ANICE(アナイス)理事長＞





「猫さんと楽しむ「もしも」の備え ～通院・防災・日常をつなぐおでかけのすすめ～」

講師：坂崎 清歌 氏 ＜Happy Cat代表＞、佐藤 藍子 氏 ＜獣医師／獣医学博士＞





「ペットツーリズムとペット防災 ～愛犬との旅が、災害に強くなる、普段の生活と旅と防災のバリアフリー化～」

講師：藤野 宇一郎 氏 ＜株式会社ぐらんぱう 代表取締役社長／Pet-RV株式会社 代表取締役社長＞





「いぬ／ねこのきーもち！？ ～ペット建材の性能測定のナゾ～」

講師：横井 健 氏 ＜東海大学 建築都市学部建築学科 教授・博士(工学)・日本床施工技術研究協議会 副会長＞





「ペット向けインテリアの動物行動学的評価 ～犬猫にヒヤリングするコツ～」

講師：堀井 隆行 氏 ＜ヤマザキ動物看護大学 動物看護学部 動物人間関係学科 講師・愛玩動物看護師＞





セミナーの様子

セミナーの様子





■開催概要

名称 ：第9回ペットインテリア展

(「第11回アジア・ファニシング・フェア2026」内 企画展示エリア)

会期 ：2026年11月18日(水)～11月20日(金)

11月18日(水)・19日(木)10:00～18:30(17:00より夜間開催)

11月20日(金)10:00～17:00

会場 ：東京ビッグサイト 南3・4ホール

企画・監修：一般社団法人ペットインテリア協会

入場料 ：無料(事前登録制または当日受付あり)









■出展に関するお問い合わせ・資料請求

出展場所はお申し込み時のご相談のうえ決定いたします。予定小間が売り切れ次第、募集終了となりますので、ご興味をお持ちの企業様はお早めにお問い合わせください。





事務局(担当：光岡)

TEL ： 082-231-5555

E-Mail： info@petinterior.com

公式ホームページ(ペットインテリア展 出展のご案内アジア・ファニシング・フェア)： https://www.aff-fair.com/exhibit-pet-interior/