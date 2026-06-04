株式会社ディーアイジー(本社：東京都台東区、代表取締役：角 崇徳、以下 ディーアイジー)は、2026年6月4日(木)12時から7月3日(金)18時まで、DIG博公式オンラインストアにおいて、全商品が640円OFFとなる「DIG博 初夏の虫祭り」を開催いたします。

DIG博公式オンラインストアURL： https://digbug-jpn.com/





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◆話題の昆虫ソフビが640円OFF!!

DIG博公式オンラインストア限定で2026年6月4日(木)12時から2026年7月3日(金)18時まで、オンライン限定で「DIG博 初夏の虫祭り」を開催いたします。

期間中は“虫”にちなんで、ソフビをはじめとする人気商品が640円OFFとなる大変お得なセールになります。

DIG博公式オンラインストアはこちら： https://digbug-jpn.com/





◆SALE対象商品(※一部)

・DIGBUG トガシユウスケ デザインソフビ アダンソンハエトリ

DIGBUGよりイラストレーター・トガシユウスケ氏デザインの『アダンソンハエトリ』がソフビとして登場！！





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通常価格 ：4,400円(税込)

セール価格：3,760円(税込)





・DIGBUG ジュエルキャタピラー

DIGBUGより、中南米に生息する背中が透き通った宝石(ジュエル)のような芋虫、『ジュエルキャタピラー』がソフビとして登場！！

クリア素材で特徴的な透け感のある粘液を表現し、内側を鮮やかなカラーで彩色。

外側と内側を分離した構造にすることにより、リアルなジュエルキャタピラーを再現！





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通常価格 ：3,850円(税込)

セール価格：3,210円(税込)





・DIGBUG オオムラサキの幼虫ソフビ ムーちゃん

国蝶オオムラサキの幼虫『ムーちゃん』がオオムラサキセンター様の完全監修で、ソフビ化！！





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通常価格 ：3,850円(税込)

セール価格：3,210円(税込)









【株式会社ディーアイジーについて】





ロゴ





精巧で細密な表現を可能にするメーカー。

スタチュー、プラスチックモデル、可動フィギュアを中心とした玩具・ホビー商品の企画製造販売をおこないます。

皆様の好奇心をdig dig(ディグディグ)掘り起こしていけるよう、全力で進んでまいります。





ディーアイジー公式サイト ： https://dig-jpn.com/

ディーアイジー公式X(旧Twitter)： https://x.com/digjpn_official

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