DIG博公式オンラインストアで6月4日より「DIG博 初夏の虫祭り」を開催 「オオムラサキの幼虫ソフビ ムーちゃん」「トガシユウスケ デザインソフビ アダンソンハエトリ」などお買い得商品を全力でご提供!!
株式会社ディーアイジー(本社：東京都台東区、代表取締役：角 崇徳、以下 ディーアイジー)は、2026年6月4日(木)12時から7月3日(金)18時まで、DIG博公式オンラインストアにおいて、全商品が640円OFFとなる「DIG博 初夏の虫祭り」を開催いたします。
DIG博公式オンラインストアURL： https://digbug-jpn.com/
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◆話題の昆虫ソフビが640円OFF!!
DIG博公式オンラインストア限定で2026年6月4日(木)12時から2026年7月3日(金)18時まで、オンライン限定で「DIG博 初夏の虫祭り」を開催いたします。
期間中は“虫”にちなんで、ソフビをはじめとする人気商品が640円OFFとなる大変お得なセールになります。
DIG博公式オンラインストアはこちら： https://digbug-jpn.com/
◆SALE対象商品(※一部)
・DIGBUG トガシユウスケ デザインソフビ アダンソンハエトリ
DIGBUGよりイラストレーター・トガシユウスケ氏デザインの『アダンソンハエトリ』がソフビとして登場！！
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通常価格 ：4,400円(税込)
セール価格：3,760円(税込)
・DIGBUG ジュエルキャタピラー
DIGBUGより、中南米に生息する背中が透き通った宝石(ジュエル)のような芋虫、『ジュエルキャタピラー』がソフビとして登場！！
クリア素材で特徴的な透け感のある粘液を表現し、内側を鮮やかなカラーで彩色。
外側と内側を分離した構造にすることにより、リアルなジュエルキャタピラーを再現！
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通常価格 ：3,850円(税込)
セール価格：3,210円(税込)
・DIGBUG オオムラサキの幼虫ソフビ ムーちゃん
国蝶オオムラサキの幼虫『ムーちゃん』がオオムラサキセンター様の完全監修で、ソフビ化！！
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通常価格 ：3,850円(税込)
セール価格：3,210円(税込)
【株式会社ディーアイジーについて】
ロゴ
精巧で細密な表現を可能にするメーカー。
スタチュー、プラスチックモデル、可動フィギュアを中心とした玩具・ホビー商品の企画製造販売をおこないます。
皆様の好奇心をdig dig(ディグディグ)掘り起こしていけるよう、全力で進んでまいります。
ディーアイジー公式サイト ： https://dig-jpn.com/
ディーアイジー公式X(旧Twitter)： https://x.com/digjpn_official
DIG博公式X(旧Twitter) ： https://x.com/DIG_museum