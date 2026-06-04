九州最大級のお土産処であり、地元のお客さまにもご利用いただいているマイングにて同施設に出店しているアキラ水産による本マグロの解体ショーを初開催します。

【 マグロの解体LIVE開催内容 】

**●開催日：2026年6月5日（金）14：00～** **●場 所：マイング広場（下図参照）** **●内 容 : ・職人が目利きした長崎県対馬産の天然本マグロ（100キロ以上※当日の仕入れ 状況に変動します）をその場で解体** **・解体した本マグロは切り分け、マイング広場隣接する店舗「鮨と惣菜 アキラ水産」 にて15時以降に販売予定※数に限りありますので、ご了承ください。** **・天然の本マグロがお値打ち価格でお買いいただける機会です。 是非マイングへお越しください。**

マイング広場について

・博多駅１Fコンコースから直結の商業施設「マイング」の中央に位置するイベントスペース 「マイング広場」にて開催 ・販売は広場に隣接する「アキラ水産」にて販売

＜博多エキナカ マイング概要＞

博多駅構内１階に位置する、九州最大級の博多・九州のおみやげ処。 毎日多くの県外からお越しのお客様で賑わうが、スーパーをはじめとした食品店舗も多く、 地元のお客様にも多くご利用頂いていることが特徴。 営業時間：9時～21時 店舗数：全92店舗 運営会社：株式会社博多ステーションビル WEB：https://www.ming.or.jp/ Instagram：https://www.instagram.com/ming_hakata/ X：https://x.com/ming_hakata

https://www.ming.or.jp/