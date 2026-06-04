こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
仙台駅前エリアに、グラニフの新ストアが登場！グラニフ仙台パルコ店、2026年6月12日(金)オープン。
アパレルアイテムはもちろん、雑貨も充実のラインナップ！オープンを記念し、ノベルティプレゼントや会員限定10%OFFキャンペーンなどを実施。
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田昭彦、以下グラニフ）は、2026年6月12日(金)、新ストア「グラニフ仙台パルコ店」をオープンいたします。
グラニフ仙台パルコ店は、JR仙台駅西口ペデストリアンデッキ直結の「仙台PARCO1」7Fにオープンする、約52.1坪のストアです。Tシャツをはじめとしたアパレルアイテム、帽子やバッグ、アクセサリーなどのファッショングッズに加えて、文房具・ホビーやインテリア、キッチングッズなどの雑貨も充実。グラニフオリジナルキャラクターの売場では、人気ツートップの「ビューティフルシャドー」「イカク」はショップインショップのスタイルで展開するほか、グラニフならではの多彩なコラボレーションコンテンツもラインナップし、杜の都からポップカルチャーの魅力を発信してまいります。
オープンを記念して、税込5,500円以上お買い上げのかたへのノベルティプレゼントやグラニフ公式アプリ会員限定の10%OFFキャンペーンを実施いたします。また、今春リニューアルした公式アプリの「店舗スタンプカード」にも店舗限定デザインが登場いたします。
グラニフ仙台パルコ店にて、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
グラニフ仙台パルコ店 概要
オープン日：2026年6月12日(金)
住所：980-8484 宮城県仙台市青葉区中央1丁目2-3 仙台PARCO1/7F
電話番号：022-797-5221
営業時間：10:00〜20:00
オープン記念ノベルティ「エコバッグ」
オープンを記念し、税込5,500円以上お買い上げのかたにグラニフオリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」をあしらったオリジナルエコバッグを先着でプレゼントいたします。（画像はイメージです）
〈開催期間〉
2026年6月12日(金)〜
※ノベルティプレゼントは在庫が無くなり次第終了となります。
※1会計につき1点のお渡しとなります。
※上記店舗限定企画につき、他の店舗では本企画は実施しておりません。
※予告なくキャンペーンが変更、または終了することがございます。
グラニフ公式アプリ会員限定10％OFF
グラニフ公式アプリ会員にご登録の上、税込5,500円以上お買い上げで全品10％OFFとなるキャンペーンを開催いたします。
〈開催期間〉
2026年6月12日(金)〜6月21日(日)
※当日ご登録いただいた方も、すでに会員登録済みの方もご利用いただけます。
※キャンペーン期間中は何度でもご利用いただけますが、他の割引サービスとの併用はできません。
※上記店舗限定企画です。他の店舗ではご利用いただけません。
※予告なくキャンペーンが変更、または終了することがございます。
グラニフ公式アプリ「店舗スタンプカード」限定デザイン
グラニフ公式アプリの「店舗スタンプカード」に、仙台パルコ店限定スタンプが登場！税込3,000円以上のご購入で獲得できる「購入スタンプ」が、6月21日(日)まで限定デザインになります。
〈開催期間〉
2026年6月12日(金)〜6月21日(日)
グラニフ公式SNS「ステッカー」プレゼント
グラニフ公式SNSアカウント（XまたはInstagram）をフォローのうえ、#グラニフ仙台パルコ をつけて投稿していただいたかたに、仙台パルコ店限定スタンプと同じデザインのステッカーをプレゼントいたします。
店頭にてスタッフに投稿をご提示ください。
〈開催期間〉
2026年6月12日(金)〜
※ステッカーは在庫が無くなり次第終了となります。
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長し
ていきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年6月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/%40566yickw
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
<本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田昭彦、以下グラニフ）は、2026年6月12日(金)、新ストア「グラニフ仙台パルコ店」をオープンいたします。
グラニフ仙台パルコ店は、JR仙台駅西口ペデストリアンデッキ直結の「仙台PARCO1」7Fにオープンする、約52.1坪のストアです。Tシャツをはじめとしたアパレルアイテム、帽子やバッグ、アクセサリーなどのファッショングッズに加えて、文房具・ホビーやインテリア、キッチングッズなどの雑貨も充実。グラニフオリジナルキャラクターの売場では、人気ツートップの「ビューティフルシャドー」「イカク」はショップインショップのスタイルで展開するほか、グラニフならではの多彩なコラボレーションコンテンツもラインナップし、杜の都からポップカルチャーの魅力を発信してまいります。
グラニフ仙台パルコ店にて、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
グラニフ仙台パルコ店 概要
オープン日：2026年6月12日(金)
住所：980-8484 宮城県仙台市青葉区中央1丁目2-3 仙台PARCO1/7F
電話番号：022-797-5221
営業時間：10:00〜20:00
オープン記念ノベルティ「エコバッグ」
オープンを記念し、税込5,500円以上お買い上げのかたにグラニフオリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」をあしらったオリジナルエコバッグを先着でプレゼントいたします。（画像はイメージです）
〈開催期間〉
2026年6月12日(金)〜
※ノベルティプレゼントは在庫が無くなり次第終了となります。
※1会計につき1点のお渡しとなります。
※上記店舗限定企画につき、他の店舗では本企画は実施しておりません。
※予告なくキャンペーンが変更、または終了することがございます。
グラニフ公式アプリ会員限定10％OFF
グラニフ公式アプリ会員にご登録の上、税込5,500円以上お買い上げで全品10％OFFとなるキャンペーンを開催いたします。
〈開催期間〉
2026年6月12日(金)〜6月21日(日)
※当日ご登録いただいた方も、すでに会員登録済みの方もご利用いただけます。
※キャンペーン期間中は何度でもご利用いただけますが、他の割引サービスとの併用はできません。
※上記店舗限定企画です。他の店舗ではご利用いただけません。
※予告なくキャンペーンが変更、または終了することがございます。
グラニフ公式アプリ「店舗スタンプカード」限定デザイン
グラニフ公式アプリの「店舗スタンプカード」に、仙台パルコ店限定スタンプが登場！税込3,000円以上のご購入で獲得できる「購入スタンプ」が、6月21日(日)まで限定デザインになります。
〈開催期間〉
2026年6月12日(金)〜6月21日(日)
グラニフ公式SNS「ステッカー」プレゼント
グラニフ公式SNSアカウント（XまたはInstagram）をフォローのうえ、#グラニフ仙台パルコ をつけて投稿していただいたかたに、仙台パルコ店限定スタンプと同じデザインのステッカーをプレゼントいたします。
店頭にてスタッフに投稿をご提示ください。
〈開催期間〉
2026年6月12日(金)〜
※ステッカーは在庫が無くなり次第終了となります。
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長し
ていきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年6月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/%40566yickw
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
<本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/