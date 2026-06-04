『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』アップグレードパス予約開始のお知らせ

Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』アップグレードパス予約開始本日より、ニンテンドーeショップ及びニンテンドーストアにて、Nintendo Switchソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』をお持ちの方が、お得にNintendo Switch 2 版へと移行できる「アップグレードパス」の予約を開始しました。すでに『Fit Boxing 3』をお楽しみいただいている方は、アップグレードパスをご予約いただくことで、発売後スムーズに『Nintendo Switch 2 Edition』へと移行し、進化した『Fit Boxing 3』をお楽しみいただけます。＜予約商品概要＞商品名：（国内版）Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス（海外版）Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - Nintendo Switch 2 Edition Upgrade Pack対応機種： Nintendo Switch 2価格： 1,100円（税込）※海外版の価格は各地域による予約開始日：（国内版）2026年6月4日（木） / （海外版）2026年6月4日（木）以降順次開始発売日： 2026年7月16日（木）予定※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りのNintendo Switchソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』（国内版）及び「Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer」（海外版）が必要です。『Nintendo Switch 2 Edition』で追加になる新機能