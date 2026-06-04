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『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』アップグレードパス予約開始のお知らせ
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO澄岡和憲、以下「当社」）は、7月16日発売予定のNintendo Switch™ 2 ソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』（国内版）及び『Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - Nintendo Switch 2 Edition』（海外版 発売元：任天堂）につきまして、本日2026年６月４日（木）よりアップグレードパスの予約を開始することをお知らせいたします。なお、海外版につきましては地域により６月４日（木）より順次予約開始になります。
Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』アップグレードパス予約開始
本日より、ニンテンドーeショップ及びニンテンドーストアにて、Nintendo Switchソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』をお持ちの方が、お得にNintendo Switch 2 版へと移行できる「アップグレードパス」の予約を開始しました。
すでに『Fit Boxing 3』をお楽しみいただいている方は、アップグレードパスをご予約いただくことで、発売後スムーズに『Nintendo Switch 2 Edition』へと移行し、進化した『Fit Boxing 3』をお楽しみいただけます。
＜予約商品概要＞
商品名：（国内版）Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス
（海外版）Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - Nintendo Switch 2 Edition Upgrade Pack
対応機種： Nintendo Switch 2
価格： 1,100円（税込）※海外版の価格は各地域による
予約開始日：（国内版）2026年6月4日（木） / （海外版）2026年6月4日（木）以降順次開始
発売日： 2026年7月16日（木）予定
※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りのNintendo Switchソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』（国内版）及び「Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer」（海外版）が必要です。
『Nintendo Switch 2 Edition』で追加になる新機能
『Nintendo Switch 2 Edition』では、プレイヤーご自身の姿をゲーム画面内に映しフォームの確認ができる「カメラプレイ」や、最大4人で楽しめる「おすそわけ通信対戦」といったNintendo Switch 2 の性能を活用したモードから、BPMが最大200まで加速する「ブーストアップモード」や、アクションのタイミングと速度を詳細に判定する「アドバンス判定モード」など、エクササイズ中・上級者もお楽しみいただけるやりこみ要素まで様々な新機能を搭載しました。
さらに、グラフィック面では解像度とフレームレートを向上し、美しい映像で、より快適なトレーニング体験を提供します。
Xキャンペーン開催中
現在、Fit Boxing公式Xアカウントでは、Fit Boxingを始めてから起こった「ちょっといいこと」を投稿いただいた方の中から、抽選でNintendo Switch 2 Editionで使える「USBカメラ for Nintendo Switch™ 2」が当たるキャンペーンを開催中です。
詳細はFit Boxing公式Xアカウントにてご確認ください。
・キャンペーンURL：https://x.com/FitBoxingInfo/status/2056678831264792946
・Fit Boxing公式Xアカウント：https://x.com/FitBoxingInfo
＜商品概要＞
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition
対応機種： Nintendo Switch 2
価格： 7,678円（税込） ※アップグレードパス 1,100円（税込）
発売日： 2026年7月16日（木）予定
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
▼海外版（日本以外その他地域）
商品名： Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - Nintendo Switch 2 Edition
対応機種： Nintendo Switch 2
価格： 本体、アップグレードパス共に各地域による
発売日： 2026年7月16日（木）予定
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢（各地域による）
発売元： 任天堂株式会社
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
以 上
本件に関するお問合わせ先
本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-mail pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://fitboxing.net/3/
Fit Boxing公式Xアカウント
https://x.com/FitBoxingInfo
Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』アップグレードパス予約開始
本日より、ニンテンドーeショップ及びニンテンドーストアにて、Nintendo Switchソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』をお持ちの方が、お得にNintendo Switch 2 版へと移行できる「アップグレードパス」の予約を開始しました。
すでに『Fit Boxing 3』をお楽しみいただいている方は、アップグレードパスをご予約いただくことで、発売後スムーズに『Nintendo Switch 2 Edition』へと移行し、進化した『Fit Boxing 3』をお楽しみいただけます。
＜予約商品概要＞
商品名：（国内版）Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス
（海外版）Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - Nintendo Switch 2 Edition Upgrade Pack
対応機種： Nintendo Switch 2
価格： 1,100円（税込）※海外版の価格は各地域による
予約開始日：（国内版）2026年6月4日（木） / （海外版）2026年6月4日（木）以降順次開始
発売日： 2026年7月16日（木）予定
※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りのNintendo Switchソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』（国内版）及び「Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer」（海外版）が必要です。
『Nintendo Switch 2 Edition』で追加になる新機能
ゲーム紹介動画：https://youtu.be/qv8TDMsQvDQ
『Nintendo Switch 2 Edition』では、プレイヤーご自身の姿をゲーム画面内に映しフォームの確認ができる「カメラプレイ」や、最大4人で楽しめる「おすそわけ通信対戦」といったNintendo Switch 2 の性能を活用したモードから、BPMが最大200まで加速する「ブーストアップモード」や、アクションのタイミングと速度を詳細に判定する「アドバンス判定モード」など、エクササイズ中・上級者もお楽しみいただけるやりこみ要素まで様々な新機能を搭載しました。
さらに、グラフィック面では解像度とフレームレートを向上し、美しい映像で、より快適なトレーニング体験を提供します。
Xキャンペーン開催中
現在、Fit Boxing公式Xアカウントでは、Fit Boxingを始めてから起こった「ちょっといいこと」を投稿いただいた方の中から、抽選でNintendo Switch 2 Editionで使える「USBカメラ for Nintendo Switch™ 2」が当たるキャンペーンを開催中です。
詳細はFit Boxing公式Xアカウントにてご確認ください。
・キャンペーンURL：https://x.com/FitBoxingInfo/status/2056678831264792946
・Fit Boxing公式Xアカウント：https://x.com/FitBoxingInfo
＜商品概要＞
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition
対応機種： Nintendo Switch 2
価格： 7,678円（税込） ※アップグレードパス 1,100円（税込）
発売日： 2026年7月16日（木）予定
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
▼海外版（日本以外その他地域）
商品名： Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - Nintendo Switch 2 Edition
対応機種： Nintendo Switch 2
価格： 本体、アップグレードパス共に各地域による
発売日： 2026年7月16日（木）予定
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢（各地域による）
発売元： 任天堂株式会社
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
以 上
本件に関するお問合わせ先
本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-mail pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://fitboxing.net/3/
Fit Boxing公式Xアカウント
https://x.com/FitBoxingInfo