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【キル フェ ボン】夏を彩る桃の宝石、BIJOU DE Pêche
2026年6月5日(金)より全国12店舗・公式オンラインストアにて発売
桃のおいしさにこだわり、産地を厳選。½個分の果汁と甘みをまるごとゼリーに凝縮し、プルンとした涼やかな口どけに仕上げました。宝石のように透き通ったゼリーの中に、みずみずしい桃の果肉が輝く、見た目にも美しい一品です。暑さが増すこの季節に、涼やかなひとときをお届けします。
単品はもちろん、3産地の桃を食べ比べできる3個入り・6個入りのギフト詰合せも新たにご用意。甘さ・香り・食感、それぞれに異なる個性をひとつずつ味わいながら、宝石を贈るような特別感をお届けします。全国12店舗および公式オンラインストアにてお求めいただけます。
〜商品詳細〜
https://digitalpr.jp/table_img/2915/136286/136286_web_1.png
〜BIJOU DE Pêcheの4つの特長〜
１．旬の桃を贅沢に使用 果実が主役のジュレ
大きめにカットした厳選フルーツを、果汁たっぷりのゼリーで丁寧に閉じ込めた逸品。ひと口頬ばるごとに広がる、みずみずしく豊かな果汁感と素材本来の風味をお楽しみいただけます。
２．厳選産地の桃を使用
フルーツのおいしさを最大限に引き出すため、桃に適した産地を厳選。自然に育まれた味わいをそのままお届けします。
３．食感の対比が楽しい涼やかな一品
プルンとした軽やかな口当たりのゼリーと、食べ応えのあるジューシーな果肉の食感の違いが魅力。見た目にも涼やかで、暑い季節の贈り物にも最適です。
４．ご自宅用からギフトまで幅広い用途に対応
単品からギフト用詰合せまでご用意。ご自宅でのデザートとしてはもちろん、お中元・夏のご挨拶・大切な方への贈り物にもふさわしい一品です。
〜産地比較〜
和歌山県産「あら川の桃」が今季より新登場。3産地の食べ比べをお楽しみいただけます。
https://digitalpr.jp/table_img/2915/136286/136286_web_2.png
〜単品商品〜
「青森県産 川中島白桃」
大きな実とたっぷりの果汁、糖度の高い青森県産 川中島白桃をコンポートにし、プルンとしたゼリーにとじ込めました。
※青森県産 川中島白桃の果肉を使用
【価格】 896円(税込)
【NEW】「和歌山県産 あら川の桃」
鮮やかな紅に染まった果⽪が熟した証。ひとくちほおばると、滴る果汁と⽢味が口いっぱいに広がります。桃の⾥「桃⼭町」が育んだ、和歌⼭が誇るあら川の桃をコンポートにし、プルンとしたゼリーにとじ込めました。
※和歌山県産 あら川の桃の果肉を使用
【価格】 1,490円(税込)
「岡山県産 清水白桃」
瀬⼾内の温暖な陽光と、中国⼭地から流れる清らかな⽔が育む⽩桃の最⾼峰。乳⽩⾊の美しい果⽪、⼝にふくんだ瞬間に広がる芳醇な⾹りの岡山県産 清水白桃をコンポートにし、プルンとしたゼリーにとじ込めました。
※岡山県産 清水白桃の果肉使用
【価格】 1,598円(税込)
〜詰合せ商品〜
やさしくほどける甘さの岡山県産「清水白桃」、華やかな香りとコクをもつ和歌山県産「あら川の桃」、しっかりとした果実感の青森県産「川中島白桃」。それぞれの個性をそのままに、みずみずしいゼリーにとじ込めました。ひとつひとつを味わいながら、甘さや香り、食感の違いをお楽しみください。
フルーツジュレ BIJOU DE Pêche 3個入り
【価格】 4,179円（税込）
【商品内容】
・和歌山県産 あら川の桃 1個
・岡山県産 清水白桃 1個
・青森県産 川中島白桃 1個
フルーツジュレ BIJOU DE Pêche 6個入り
【価格】 8,391円（税込）
【商品内容】
・和歌山県産 あら川の桃 2個
・岡山県産 清水白桃 2個
・青森県産 川中島白桃 2個
〜キル フェ ボンについて〜
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「Qu’il fait bon」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ＞ キルフェボン株式会社 広報担当 土井・伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165（平日 9:00〜18:00） FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
BIJOU DE Pêche
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_bijou_de_peche.php
名産地からの、贈りもの。
果実は、産まれた土地の恵みを吸い込んでおいしくなります。だから、産地によって個性が違う。甘さ、香り、舌ざわりまで。まるで違う果実かのような、おいしい個性を潰さずに。丸ごとぎゅっと詰め込んでジュレにしました。厳選した名産地の桃だけを使った、特別な贈りものです。
タルト専門店「キル フェ ボン」を運営するキルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、2026年4月27日（月）より好評発売中の夏季限定商品「Gelée de fruits（フルーツジュレ）」に、フランス語で"桃の宝石"を意味する「BIJOU DE Pêche（ビジュードペーシュ）」を2026年6月5日（金）より追加発売いたします。今季より、和歌山県産「あら川の桃」が新たにラインナップに加わり、青森・岡山・和歌山、3つの名産地の桃を一度に楽しめる贅沢なラインナップとなりました。
果実は、産まれた土地の恵みを吸い込んでおいしくなります。だから、産地によって個性が違う。甘さ、香り、舌ざわりまで。まるで違う果実かのような、おいしい個性を潰さずに。丸ごとぎゅっと詰め込んでジュレにしました。厳選した名産地の桃だけを使った、特別な贈りものです。
タルト専門店「キル フェ ボン」を運営するキルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、2026年4月27日（月）より好評発売中の夏季限定商品「Gelée de fruits（フルーツジュレ）」に、フランス語で"桃の宝石"を意味する「BIJOU DE Pêche（ビジュードペーシュ）」を2026年6月5日（金）より追加発売いたします。今季より、和歌山県産「あら川の桃」が新たにラインナップに加わり、青森・岡山・和歌山、3つの名産地の桃を一度に楽しめる贅沢なラインナップとなりました。
単品はもちろん、3産地の桃を食べ比べできる3個入り・6個入りのギフト詰合せも新たにご用意。甘さ・香り・食感、それぞれに異なる個性をひとつずつ味わいながら、宝石を贈るような特別感をお届けします。全国12店舗および公式オンラインストアにてお求めいただけます。
〜商品詳細〜
https://digitalpr.jp/table_img/2915/136286/136286_web_1.png
〜BIJOU DE Pêcheの4つの特長〜
１．旬の桃を贅沢に使用 果実が主役のジュレ
大きめにカットした厳選フルーツを、果汁たっぷりのゼリーで丁寧に閉じ込めた逸品。ひと口頬ばるごとに広がる、みずみずしく豊かな果汁感と素材本来の風味をお楽しみいただけます。
２．厳選産地の桃を使用
フルーツのおいしさを最大限に引き出すため、桃に適した産地を厳選。自然に育まれた味わいをそのままお届けします。
３．食感の対比が楽しい涼やかな一品
プルンとした軽やかな口当たりのゼリーと、食べ応えのあるジューシーな果肉の食感の違いが魅力。見た目にも涼やかで、暑い季節の贈り物にも最適です。
４．ご自宅用からギフトまで幅広い用途に対応
単品からギフト用詰合せまでご用意。ご自宅でのデザートとしてはもちろん、お中元・夏のご挨拶・大切な方への贈り物にもふさわしい一品です。
〜産地比較〜
和歌山県産「あら川の桃」が今季より新登場。3産地の食べ比べをお楽しみいただけます。
https://digitalpr.jp/table_img/2915/136286/136286_web_2.png
〜単品商品〜
「青森県産 川中島白桃」
大きな実とたっぷりの果汁、糖度の高い青森県産 川中島白桃をコンポートにし、プルンとしたゼリーにとじ込めました。
※青森県産 川中島白桃の果肉を使用
【価格】 896円(税込)
【NEW】「和歌山県産 あら川の桃」
鮮やかな紅に染まった果⽪が熟した証。ひとくちほおばると、滴る果汁と⽢味が口いっぱいに広がります。桃の⾥「桃⼭町」が育んだ、和歌⼭が誇るあら川の桃をコンポートにし、プルンとしたゼリーにとじ込めました。
※和歌山県産 あら川の桃の果肉を使用
【価格】 1,490円(税込)
「岡山県産 清水白桃」
瀬⼾内の温暖な陽光と、中国⼭地から流れる清らかな⽔が育む⽩桃の最⾼峰。乳⽩⾊の美しい果⽪、⼝にふくんだ瞬間に広がる芳醇な⾹りの岡山県産 清水白桃をコンポートにし、プルンとしたゼリーにとじ込めました。
※岡山県産 清水白桃の果肉使用
【価格】 1,598円(税込)
〜詰合せ商品〜
やさしくほどける甘さの岡山県産「清水白桃」、華やかな香りとコクをもつ和歌山県産「あら川の桃」、しっかりとした果実感の青森県産「川中島白桃」。それぞれの個性をそのままに、みずみずしいゼリーにとじ込めました。ひとつひとつを味わいながら、甘さや香り、食感の違いをお楽しみください。
フルーツジュレ BIJOU DE Pêche 3個入り
【価格】 4,179円（税込）
【商品内容】
・和歌山県産 あら川の桃 1個
・岡山県産 清水白桃 1個
・青森県産 川中島白桃 1個
フルーツジュレ BIJOU DE Pêche 6個入り
【価格】 8,391円（税込）
【商品内容】
・和歌山県産 あら川の桃 2個
・岡山県産 清水白桃 2個
・青森県産 川中島白桃 2個
〜キル フェ ボンについて〜
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「Qu’il fait bon」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ＞ キルフェボン株式会社 広報担当 土井・伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165（平日 9:00〜18:00） FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
BIJOU DE Pêche
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_bijou_de_peche.php