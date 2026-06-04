【キル フェ ボン】夏を彩る桃の宝石、BIJOU DE Pêche











名産地からの、贈りもの。果実は、産まれた土地の恵みを吸い込んでおいしくなります。だから、産地によって個性が違う。甘さ、香り、舌ざわりまで。まるで違う果実かのような、おいしい個性を潰さずに。丸ごとぎゅっと詰め込んでジュレにしました。厳選した名産地の桃だけを使った、特別な贈りものです。タルト専門店「キル フェ ボン」を運営するキルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、2026年4月27日（月）より好評発売中の夏季限定商品「Gelée de fruits（フルーツジュレ）」に、フランス語で"桃の宝石"を意味する「BIJOU DE Pêche（ビジュードペーシュ）」を2026年6月5日（金）より追加発売いたします。今季より、和歌山県産「あら川の桃」が新たにラインナップに加わり、青森・岡山・和歌山、3つの名産地の桃を一度に楽しめる贅沢なラインナップとなりました。