さとふる、ふるさと納税の利用実態に関するアンケート調査結果を発表





























































































































＊ 円グラフは小数点第二位を四捨五入しているため、構成比の合計が100%にならない場合があります。



＊ 複数回答において、各選択肢の割合は全て回答者数を母数として計算しています。



■調査概要



実施期間：2026年4月16日〜4月27日



手法：インターネット調査



実施機関：株式会社さとふる



対象：8,588人



※「さとふる」を利用したことがない人、ふるさと納税未経験者を含む



■株式会社さとふるについて



株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち」（https://www.satofull.jp/koduchi/）を運営しています。



以上



●この報道発表資料に記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。



●この報道発表資料に記載されている内容、製品、仕様、問い合わせ先およびその他の情報は、発表日時点のものです。これらの情報は予告なしに変更される場合があります。

Q1.制度改正や環境変化を受けて、ふるさと納税の“本来の意義（地域を応援し、寄付金が地域に役立つこと）”を以前より意識するようになりましたか？Q2.（「強く/少し意識するようになった」と回答した方へ）そう感じた理由として当てはまるものを教えてください。※複数回答可Q3.最近の制度改正や環境変化を踏まえ、寄付先を選ぶ際に「重視するポイント」に変化はありましたか？Q4.（「非常に変化した/やや変化した」と回答した方へ）以前と比べて、寄付先の自治体を決める際に重視する点は何ですか？※複数選択可※ 調査期間：2025年8月19日〜2025年8月25日 2025年 ふるさと納税利用実態アンケート（https://www.satofull.jp/news/detail.php?news_id=9777）Q6よりQ5.ポイント付与が禁止された2025年10月1日以降のふるさと納税の利用において、あなたの変化として最も近いものはどれですか？Q6.ポイント付与が禁止された2025年10月以降、ふるさと納税サイトの選び方に変化はありましたか？Q7.2025年10月よりふるさと納税サイトによるポイント付与が禁止となりました。ポイントの付与がない状況でも、ふるさと納税を利用する理由として最も近いものはどれですか？Q8.ポイント付与が禁止された2025年10月以降、ふるさと納税サイト選びの際、どのような点を重視しますか？※複数回答可Q9.ふるさと納税で、旅行や体験型のお礼品を選んだことはありますか？Q10.（「ある」と回答した方へ）寄付後、その自治体への関心や行動に変化はありましたか？Q11.（「ある/ないが、今後選びたい」と回答した方へ）旅行・体験型を選ぶ（選びたい）理由として当てはまるものを教えてください。※複数回答可Q12.2025年は生活防衛と贅沢品で寄付者のニーズの二極化がみられました。2025年〜2026年にかけてお礼品選びの傾向として最も近いものはどれですか？