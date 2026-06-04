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【新登場】全ポート10ギガ対応レイヤー3スイッチ x540Lシリーズから52ポートモデル『AT-x540L-52XTm』をリリース
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、全ポート10G対応レイヤー3スイッチx540Lシリーズの新たなラインナップとして「AT-x540L-52XTm」の受注を6月5日より開始することをお知らせします。
今回、新たに発売する「AT-x540L-52XTm」は、52ポートモデルとして、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tを48ポート、SFP/SFP+スロットを4ポート搭載しています。すべてのダウンリンクポートでマルチギガ通信に対応しており、既設のカテゴリー5eケーブルを使用する場合でも、最大5Gbpsの通信が可能です。さらに、カテゴリー6以上のケーブルを使用すれば、最大10Gbpsの高速通信が可能となり、通信速度の異なるさまざまなデバイスや無線LANアクセスポイント、サーバーの集約に最適です。
また本製品は、最大4台のVCS（バーチャルシャーシスタック）を構成でき、複数のスイッチを仮想的な1台のスイッチとして運用することで、ポートの拡張や機器の冗長化を実現します。これにより、各種デバイスを接続する高速エッジ・スイッチの集約にも適しています。
さらに、L3ルーティング機能も多数サポートしているため、要件に応じたセグメント分割に対応できるほか、3,000以上のアクセスリストを登録できます。そのため、小規模ネットワークのコア・スイッチとしてもご利用いただけます。
■新製品AT-x540L-52XTm
【製品仕様】出荷開始日：2026年6月5日（金）
https://digitalpr.jp/table_img/631/135938/135938_web_1.png
※ 本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-x540L-52XTmの詳細情報はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x540L-52xtm/
※1 AMF PLUS：ネットワークとAI・MLを連携させて機器情報を収集・可視化することで、運用管理を自律的に最適化し、安定した接続とセキュリティの確保によって管理者の負担軽減を実現。
※2 VCS：AlliedWare Plus 5.5.4-1.2.1以降で4台まで対応。（x540L-52XTm のイニシャルバージョンは Allied Ware Plus 5.5.6-0.2です）
※3 EPSR：リング構成のネットワークに特化したレイヤー2のループ防止・冗長化機能。トポロジーをリング構成に限定し、各スイッチの役割をあらかじめ固定することにより、障害の検出と経路切り替えをより高速に行う。
※4 AWC：無線LANアクセスポイントを集中管理し、管理下のアクセスポイントの利用チャンネルや電波出力を自律的に調整することで、快適な通信環境を実現する無線LANソリューション。
※5 ライセンスで追加できる100台は AMFマスターとして使う場合、管理するAMFメンバーと無線APの台数あわせて100台が上限です。
注）サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。
注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
AT-x540L-52XTmの詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x540L-52xtm/
今回、新たに発売する「AT-x540L-52XTm」は、52ポートモデルとして、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tを48ポート、SFP/SFP+スロットを4ポート搭載しています。すべてのダウンリンクポートでマルチギガ通信に対応しており、既設のカテゴリー5eケーブルを使用する場合でも、最大5Gbpsの通信が可能です。さらに、カテゴリー6以上のケーブルを使用すれば、最大10Gbpsの高速通信が可能となり、通信速度の異なるさまざまなデバイスや無線LANアクセスポイント、サーバーの集約に最適です。
さらに、L3ルーティング機能も多数サポートしているため、要件に応じたセグメント分割に対応できるほか、3,000以上のアクセスリストを登録できます。そのため、小規模ネットワークのコア・スイッチとしてもご利用いただけます。
■新製品AT-x540L-52XTm
【製品仕様】出荷開始日：2026年6月5日（金）
https://digitalpr.jp/table_img/631/135938/135938_web_1.png
※ 本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-x540L-52XTmの詳細情報はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x540L-52xtm/
※1 AMF PLUS：ネットワークとAI・MLを連携させて機器情報を収集・可視化することで、運用管理を自律的に最適化し、安定した接続とセキュリティの確保によって管理者の負担軽減を実現。
※2 VCS：AlliedWare Plus 5.5.4-1.2.1以降で4台まで対応。（x540L-52XTm のイニシャルバージョンは Allied Ware Plus 5.5.6-0.2です）
※3 EPSR：リング構成のネットワークに特化したレイヤー2のループ防止・冗長化機能。トポロジーをリング構成に限定し、各スイッチの役割をあらかじめ固定することにより、障害の検出と経路切り替えをより高速に行う。
※4 AWC：無線LANアクセスポイントを集中管理し、管理下のアクセスポイントの利用チャンネルや電波出力を自律的に調整することで、快適な通信環境を実現する無線LANソリューション。
※5 ライセンスで追加できる100台は AMFマスターとして使う場合、管理するAMFメンバーと無線APの台数あわせて100台が上限です。
注）サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。
注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
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AT-x540L-52XTmの詳細情報はこちらよりご確認ください。
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