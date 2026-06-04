名古屋 SNS運用代行なら今すぐキングプロテアへ--累計1,500本超の動画制作実績を持つ札幌発Z世代チームが名古屋エリアの店舗集客を丸ごと支援
～～～TikTok・Instagramのショート動画を起点に、名古屋の店舗ビジネスが「バズる」集客導線を一気通貫で構築～～～
名古屋 SNS運用代行の需要が急増するなか、株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔、本社：北海道札幌市）は2026年5月30日より、名古屋エリアの店舗ビジネス経営者を対象としたSNS運用代行サービスの提供を正式に開始したことをお知らせします。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画から撮影・編集・投稿・分析まで一気通貫で担うZ世代クリエイターチームが、名古屋の店舗集客を丸ごと支援します。
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名古屋 SNS市場の現状と課題--なぜ今、プロへの丸投げが選ばれるのか
名古屋 SNSを取り巻くビジネス環境は、ここ2～3年で大きく変化しています。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内のショート動画視聴者数は2024年時点で約5,200万人に達しており、特に飲食・美容・サービス業において「SNSで店舗を知った」という消費行動が主流になりつつあります。名古屋市内の店舗経営者においても、TikTokやInstagramを活用した集客への関心は高まる一方です。
しかし、実際に継続的な運用ができている店舗はまだ少数派というのが現状です。キングプロテアがこれまで相談を受けた事業者の声（自社調べ・2026年5月現在）では、「投稿したいが時間がない」「撮影・編集のスキルがない」「やってみたが再生数が伸びずにやめた」という回答が全相談件数の7割以上を占めていました。本業への集中と、SNS運用という専門業務の両立が、現場の最大の課題となっています。
このギャップを解消するために、キングプロテアは「SNSはプロに丸投げ、本業に集中」をコンセプトに掲げ、名古屋エリアへの本格展開を決定しました。累計1,500本以上の動画制作実績と26アカウントの並行運用で蓄積した業種別の勝ちパターンを、名古屋の店舗オーナーへ提供します。
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名古屋 SNS運用代行サービスの全詳細--対象業種・内容・プランを一挙公開
名古屋 SNS運用代行として提供するサービスは、TikTokとInstagramを両輪に据えたショート動画運用を主軸としています。プランは以下の3種類を用意しており、店舗規模・運用目的・予算に合わせて選択できます。
**キャストプラン（88,000円／月）**は、個人事業主・個人アカウントの育成に特化したプランです。月4本投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援を含みます。
**店舗SNS運用プラン（177,000円／月）**は、飲食店・美容サロン・クリニックなど店舗型ビジネスに最も選ばれているプランです。ショート動画月8本投稿に加え、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用が含まれます。
**法人SNS運用プラン（198,000円／月）**は、複数店舗展開や法人格を持つ企業向けの最上位プランです。ショート動画月10本投稿を中心に、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用をフルカバーします。
いずれのプランも、TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のクリエイターチームが、プラットフォームのアルゴリズムを「肌感」で理解しながら企画・実行します。「動画→SNS→プロフィール→公式LINE/予約」という最短の集客導線を設計し、バズを売上に変えることに特化しています。最低推奨契約期間は6ヶ月で、継続的なPDCAサイクルを回すことで効果を最大化します。
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名古屋 SNS運用で結果を出した実績データを初公開--業種別成功事例の全記録
名古屋 SNSへの展開にあたり、キングプロテアがこれまで積み上げてきた支援実績を改めて公開します。
整体院業態では、手結整体院への支援において、公式LINE構築とSNS集客導線の整備を実施。支援1ヶ月目の時点で売上が前年比166%（月商75万円→125万円）を達成しました。これは単なる投稿数の増加ではなく、「SNSで興味を持たせ→LINEで関係を深め→予約に転換する」という導線設計の精度によるものです。
宿泊業態では、Meta広告のターゲティングとクリエイティブPDCAを徹底し、前代理店が設定していたCPA（顧客獲得単価）8～12万円を2万円まで改善。広告費を変えずに売上を5倍に伸ばすことに成功しました。
動画の再生実績としては、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）384,000再生、株式会社CAICA様328,000再生、株式会社マーズデザイン様88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様76,000再生、株式会社enDjoy様で総再生回数15万再生突破など、業種を問わず大型バズを継続的に創出しています。
26アカウントを同時に運用することで、業種別・業態別の「伸びるフォーマット」と「避けるべき型」が実戦データとして蓄積されています。この知見が、名古屋の新規クライアントが立ち上がりから素早く成果を出せる最大の理由です。
名古屋 SNS運用でよくある質問--費用・契約・効果について正直に答えます
名古屋 SNS運用代行の導入を検討している経営者から、実際に多く寄せられる質問にお答えします。
**Q1. 名古屋に拠点がなくても運用できるのか？**
はい、可能です。撮影については対象エリアへの出張撮影（交通費別途）もしくはクライアント側での素材提供・遠隔ディレクションに対応しています。企画・台本・編集・投稿・分析はすべてリモートで完結できる体制を整えています。
**Q2. どのくらいの期間で効果が出るのか？**
アカウントの状態と業種によって異なりますが、一般的に投稿開始から2～3ヶ月で再生数・フォロワー数の伸びが見えはじめ、4～6ヶ月で集客への影響が数字として確認できるケースが多いです。キングプロテアが推奨する最低6ヶ月の契約期間は、この効果発現サイクルに基づいています。
**Q3. すでにSNSアカウントを持っているが、そのまま引き継いでもらえるか？**
はい、既存アカウントの現状分析・改善提案から始めるプロセスを標準で設けています。ゼロから立ち上げる場合も、既存アカウントをリブランディングする場合も、初期設計（コンセプト・プロフィール・初動戦略）から対応します。
**Q4. Meta広告の運用も同時に依頼できるか？**
店舗SNS運用プラン（177,000円／月）および法人SNS運用プラン（198,000円／月）には、Meta広告配信・運用が含まれます。SNS運用と広告を一体設計することで、オーガニック（自然流入）と有料広告の相乗効果を最大化します。
**Q5. 夜職・ナイトビジネスの店舗でも依頼できるか？**
はい、キングプロテアではキャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の夜職特化プランも並行提供しています。TikTokライブ支援・ライバー育成プログラム（スカウト～デビュー～安定収益化）にも対応しており、業種特有のBAN対策・規約遵守ライティングもカバーします。詳細は個別にお問い合わせください。
**Q6. なぜ「自社でやる」より「丸投げ」の方がいいのか？**
SNS運用は「投稿する」だけでなく、アルゴリズム分析・台本構成・撮影・編集・ハッシュタグ選定・投稿時間の最適化・コメント運用・月次分析と改善提案という複数の専門業務の連続です。担当社員に任せると本業への影響が出るうえ、ノウハウが蓄積されにくい。プロチームに丸投げすることで、本業への集中と再現性のある成果創出を両立できます。
今後の展望
キングプロテアは2026年度中に、名古屋エリアでの運用アカウント数を（具体的な目標数値をクライアントから受領後に挿入）アカウントまで拡大することを目標に掲げています。現在、全国で26アカウントを並行運用しており、業種横断的に蓄積した「伸びるフォーマット」のナレッジを名古屋特有の商圏・消費行動データと組み合わせることで、地域特化型の集客設計を進化させていきます。
また、2026年5月より屋号「AX Japan」のもとでAI研修・AIコンサルティング事業も本格始動しており、SNS運用とAI活用を掛け合わせた次世代型のWebマーケティング支援体制の構築も並行して進めています。SNSの運用データをAIで分析し、コンテンツの勝ちパターン抽出とPDCAの高速化を実現するプロセスを、名古屋エリアのクライアントへもいち早く提供できる体制を整える予定です。
名古屋エリアの店舗経営者・複数店舗オーナーの方で「SNSをプロに丸投げしたい」「今のやり方を変えたい」と感じている方は、まずは初回無料相談からお気軽にお問い合わせください。
サービス概要
・サービス名: 名古屋SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート対応）
・提供開始日: 2026年5月30日
・対象エリア: 名古屋市およびその周辺エリア（全国対応可）
・対象業種: 飲食店・美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業・小売店など店舗型ビジネス全般（夜職特化プランも提供）
・プランと料金（税別）:
・キャストプラン：88,000円／月（月4本投稿・企画～TikTokライブ支援まで含む）
・店舗SNS運用プラン：177,000円／月（月8本投稿・Meta広告運用含む）
・法人SNS運用プラン：198,000円／月（月10本投稿・Meta広告運用含む）
・推奨最低契約期間: 3ヶ月
・初回無料相談: あり（Webフォームよりお申し込みください）
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
・SNS運用代行サービス詳細: https://kingprotea.jp/sapporo-sns-daiko/
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役 CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート他）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・累計動画制作本数: 1,500本以上
・現在運用中アカウント数: 26アカウント
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞ほか大手メディア56～68社
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
名古屋 SNS運用代行の需要が急増するなか、株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔、本社：北海道札幌市）は2026年5月30日より、名古屋エリアの店舗ビジネス経営者を対象としたSNS運用代行サービスの提供を正式に開始したことをお知らせします。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画から撮影・編集・投稿・分析まで一気通貫で担うZ世代クリエイターチームが、名古屋の店舗集客を丸ごと支援します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350866/images/bodyimage1】
名古屋 SNS市場の現状と課題--なぜ今、プロへの丸投げが選ばれるのか
名古屋 SNSを取り巻くビジネス環境は、ここ2～3年で大きく変化しています。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内のショート動画視聴者数は2024年時点で約5,200万人に達しており、特に飲食・美容・サービス業において「SNSで店舗を知った」という消費行動が主流になりつつあります。名古屋市内の店舗経営者においても、TikTokやInstagramを活用した集客への関心は高まる一方です。
しかし、実際に継続的な運用ができている店舗はまだ少数派というのが現状です。キングプロテアがこれまで相談を受けた事業者の声（自社調べ・2026年5月現在）では、「投稿したいが時間がない」「撮影・編集のスキルがない」「やってみたが再生数が伸びずにやめた」という回答が全相談件数の7割以上を占めていました。本業への集中と、SNS運用という専門業務の両立が、現場の最大の課題となっています。
このギャップを解消するために、キングプロテアは「SNSはプロに丸投げ、本業に集中」をコンセプトに掲げ、名古屋エリアへの本格展開を決定しました。累計1,500本以上の動画制作実績と26アカウントの並行運用で蓄積した業種別の勝ちパターンを、名古屋の店舗オーナーへ提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350866/images/bodyimage2】
名古屋 SNS運用代行サービスの全詳細--対象業種・内容・プランを一挙公開
名古屋 SNS運用代行として提供するサービスは、TikTokとInstagramを両輪に据えたショート動画運用を主軸としています。プランは以下の3種類を用意しており、店舗規模・運用目的・予算に合わせて選択できます。
**キャストプラン（88,000円／月）**は、個人事業主・個人アカウントの育成に特化したプランです。月4本投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援を含みます。
**店舗SNS運用プラン（177,000円／月）**は、飲食店・美容サロン・クリニックなど店舗型ビジネスに最も選ばれているプランです。ショート動画月8本投稿に加え、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用が含まれます。
**法人SNS運用プラン（198,000円／月）**は、複数店舗展開や法人格を持つ企業向けの最上位プランです。ショート動画月10本投稿を中心に、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用をフルカバーします。
いずれのプランも、TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のクリエイターチームが、プラットフォームのアルゴリズムを「肌感」で理解しながら企画・実行します。「動画→SNS→プロフィール→公式LINE/予約」という最短の集客導線を設計し、バズを売上に変えることに特化しています。最低推奨契約期間は6ヶ月で、継続的なPDCAサイクルを回すことで効果を最大化します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350866/images/bodyimage3】
名古屋 SNS運用で結果を出した実績データを初公開--業種別成功事例の全記録
名古屋 SNSへの展開にあたり、キングプロテアがこれまで積み上げてきた支援実績を改めて公開します。
整体院業態では、手結整体院への支援において、公式LINE構築とSNS集客導線の整備を実施。支援1ヶ月目の時点で売上が前年比166%（月商75万円→125万円）を達成しました。これは単なる投稿数の増加ではなく、「SNSで興味を持たせ→LINEで関係を深め→予約に転換する」という導線設計の精度によるものです。
宿泊業態では、Meta広告のターゲティングとクリエイティブPDCAを徹底し、前代理店が設定していたCPA（顧客獲得単価）8～12万円を2万円まで改善。広告費を変えずに売上を5倍に伸ばすことに成功しました。
動画の再生実績としては、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）384,000再生、株式会社CAICA様328,000再生、株式会社マーズデザイン様88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様76,000再生、株式会社enDjoy様で総再生回数15万再生突破など、業種を問わず大型バズを継続的に創出しています。
26アカウントを同時に運用することで、業種別・業態別の「伸びるフォーマット」と「避けるべき型」が実戦データとして蓄積されています。この知見が、名古屋の新規クライアントが立ち上がりから素早く成果を出せる最大の理由です。
名古屋 SNS運用でよくある質問--費用・契約・効果について正直に答えます
名古屋 SNS運用代行の導入を検討している経営者から、実際に多く寄せられる質問にお答えします。
**Q1. 名古屋に拠点がなくても運用できるのか？**
はい、可能です。撮影については対象エリアへの出張撮影（交通費別途）もしくはクライアント側での素材提供・遠隔ディレクションに対応しています。企画・台本・編集・投稿・分析はすべてリモートで完結できる体制を整えています。
**Q2. どのくらいの期間で効果が出るのか？**
アカウントの状態と業種によって異なりますが、一般的に投稿開始から2～3ヶ月で再生数・フォロワー数の伸びが見えはじめ、4～6ヶ月で集客への影響が数字として確認できるケースが多いです。キングプロテアが推奨する最低6ヶ月の契約期間は、この効果発現サイクルに基づいています。
**Q3. すでにSNSアカウントを持っているが、そのまま引き継いでもらえるか？**
はい、既存アカウントの現状分析・改善提案から始めるプロセスを標準で設けています。ゼロから立ち上げる場合も、既存アカウントをリブランディングする場合も、初期設計（コンセプト・プロフィール・初動戦略）から対応します。
**Q4. Meta広告の運用も同時に依頼できるか？**
店舗SNS運用プラン（177,000円／月）および法人SNS運用プラン（198,000円／月）には、Meta広告配信・運用が含まれます。SNS運用と広告を一体設計することで、オーガニック（自然流入）と有料広告の相乗効果を最大化します。
**Q5. 夜職・ナイトビジネスの店舗でも依頼できるか？**
はい、キングプロテアではキャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の夜職特化プランも並行提供しています。TikTokライブ支援・ライバー育成プログラム（スカウト～デビュー～安定収益化）にも対応しており、業種特有のBAN対策・規約遵守ライティングもカバーします。詳細は個別にお問い合わせください。
**Q6. なぜ「自社でやる」より「丸投げ」の方がいいのか？**
SNS運用は「投稿する」だけでなく、アルゴリズム分析・台本構成・撮影・編集・ハッシュタグ選定・投稿時間の最適化・コメント運用・月次分析と改善提案という複数の専門業務の連続です。担当社員に任せると本業への影響が出るうえ、ノウハウが蓄積されにくい。プロチームに丸投げすることで、本業への集中と再現性のある成果創出を両立できます。
キングプロテアは2026年度中に、名古屋エリアでの運用アカウント数を（具体的な目標数値をクライアントから受領後に挿入）アカウントまで拡大することを目標に掲げています。現在、全国で26アカウントを並行運用しており、業種横断的に蓄積した「伸びるフォーマット」のナレッジを名古屋特有の商圏・消費行動データと組み合わせることで、地域特化型の集客設計を進化させていきます。
また、2026年5月より屋号「AX Japan」のもとでAI研修・AIコンサルティング事業も本格始動しており、SNS運用とAI活用を掛け合わせた次世代型のWebマーケティング支援体制の構築も並行して進めています。SNSの運用データをAIで分析し、コンテンツの勝ちパターン抽出とPDCAの高速化を実現するプロセスを、名古屋エリアのクライアントへもいち早く提供できる体制を整える予定です。
名古屋エリアの店舗経営者・複数店舗オーナーの方で「SNSをプロに丸投げしたい」「今のやり方を変えたい」と感じている方は、まずは初回無料相談からお気軽にお問い合わせください。
サービス概要
・サービス名: 名古屋SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート対応）
・提供開始日: 2026年5月30日
・対象エリア: 名古屋市およびその周辺エリア（全国対応可）
・対象業種: 飲食店・美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業・小売店など店舗型ビジネス全般（夜職特化プランも提供）
・プランと料金（税別）:
・キャストプラン：88,000円／月（月4本投稿・企画～TikTokライブ支援まで含む）
・店舗SNS運用プラン：177,000円／月（月8本投稿・Meta広告運用含む）
・法人SNS運用プラン：198,000円／月（月10本投稿・Meta広告運用含む）
・推奨最低契約期間: 3ヶ月
・初回無料相談: あり（Webフォームよりお申し込みください）
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
・SNS運用代行サービス詳細: https://kingprotea.jp/sapporo-sns-daiko/
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役 CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート他）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・累計動画制作本数: 1,500本以上
・現在運用中アカウント数: 26アカウント
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞ほか大手メディア56～68社
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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