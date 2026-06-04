三次元測定機市場、2035年までに87億米ドル到達へ｜CAGR 8.7%で進む製造DXと品質管理革新 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
三次元測定機市場は、2025年に37億8,000万米ドルから2035年には87億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の期間におけるCAGRは8.7％と堅調な成長を見込んでいます。三次元測定機（CMM）は、プローブシステムや光学スキャン技術を駆使して、部品の寸法や空間的関係を高精度で測定する装置です。この技術は、自動車、航空宇宙、医療機器など、高精度かつ信頼性の高い製造を求められる産業で不可欠な存在となっています。
自動車・航空宇宙産業が牽引する精密測定ニーズ
日本国内の自動車産業では、EV（電気自動車）の普及とともに、部品設計の複雑化と厳格な公差管理が進んでいます。バッテリートレイやモーターハウジング、シャシー部品などの精密な寸法検証にはCMMが不可欠です。同様に航空宇宙分野では、安全性や性能の保証のため、航空機部品の測定精度に一切の妥協が許されません。こうした背景が、高度な測定ソリューションへの持続的な投資を促進しています。
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EV製造拡大による精密検査需要の加速
電気自動車の設計は従来の内燃機関車に比べ複雑で、軽量化や高効率化を追求するための精密な部品設計が求められます。このため、高精度CMMや非接触光学スキャンシステムの需要が急速に高まっています。リアルタイムで高密度の点群データを取得できる光学スキャン技術は、従来の接触式測定の課題を解決し、検査サイクルの短縮と生産性向上に貢献しています。
市場参入の制約と投資課題
CMMの導入には、機器本体の高額コストだけでなく、校正システム、測定ソフトウェア、専門人材育成など、初期投資が非常に大きいことが市場参入の障壁となっています。特に中小企業にとっては、財務負担が高く、投資優先度を下げざるを得ないケースが多いです。このため、高度な測定技術を活用できる企業は、設備投資力のある大手製造業者に限られる傾向があります。
主要企業のリスト：
● Carl Zeiss AG
● COORD 3 S.R.L.
● Creaform 3D
● FARO Technologies, Inc.
● Hexagon AB
● Keyence Corporation
● Micro Vu Corporation
● Mitutoyo Corporation
● Nikon Metrology NV
● Perceptron, Inc.
● Qingdao Leader Metrology Instruments Co.
● Renishaw plc
● Tokyo Seimitsu Co., Ltd.
● Wenzel Group
● Werth Messtechnik GmbH
非接触光学スキャン技術の台頭
従来型の接触式CMMでは測定が困難な複雑形状や繊細な部品の検査に対応するため、光学スキャン技術が急速に普及しています。光学スキャンは、部品表面全体を高速かつ正確にスキャンでき、測定精度を維持しながら検査時間を大幅に短縮可能です。こうした技術革新は、ハイブリッドCMMやアーティキュレートアーム型CMMの開発にも反映され、柔軟性と携帯性を兼ね備えた次世代測定ソリューションとして注目されています。
製品タイプと業種別の市場動向
2025年時点では、三次元測定機市場シェアで優位を示しており、ブリッジ型、カンチレバー型、ガントリー型などの装置が含まれます。これらは、航空宇宙、医療機器、工作機械など、極めて厳しい公差管理を必要とする産業で広く利用されています。自動車セグメントはCMMの最大のエンドユーザーであり、部品の複雑化や軽量化の進展とともに、高精度測定への依存度はさらに増しています。
自動車・航空宇宙産業が牽引する精密測定ニーズ
日本国内の自動車産業では、EV（電気自動車）の普及とともに、部品設計の複雑化と厳格な公差管理が進んでいます。バッテリートレイやモーターハウジング、シャシー部品などの精密な寸法検証にはCMMが不可欠です。同様に航空宇宙分野では、安全性や性能の保証のため、航空機部品の測定精度に一切の妥協が許されません。こうした背景が、高度な測定ソリューションへの持続的な投資を促進しています。
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EV製造拡大による精密検査需要の加速
電気自動車の設計は従来の内燃機関車に比べ複雑で、軽量化や高効率化を追求するための精密な部品設計が求められます。このため、高精度CMMや非接触光学スキャンシステムの需要が急速に高まっています。リアルタイムで高密度の点群データを取得できる光学スキャン技術は、従来の接触式測定の課題を解決し、検査サイクルの短縮と生産性向上に貢献しています。
市場参入の制約と投資課題
CMMの導入には、機器本体の高額コストだけでなく、校正システム、測定ソフトウェア、専門人材育成など、初期投資が非常に大きいことが市場参入の障壁となっています。特に中小企業にとっては、財務負担が高く、投資優先度を下げざるを得ないケースが多いです。このため、高度な測定技術を活用できる企業は、設備投資力のある大手製造業者に限られる傾向があります。
主要企業のリスト：
● Carl Zeiss AG
● COORD 3 S.R.L.
● Creaform 3D
● FARO Technologies, Inc.
● Hexagon AB
● Keyence Corporation
● Micro Vu Corporation
● Mitutoyo Corporation
● Nikon Metrology NV
● Perceptron, Inc.
● Qingdao Leader Metrology Instruments Co.
● Renishaw plc
● Tokyo Seimitsu Co., Ltd.
● Wenzel Group
● Werth Messtechnik GmbH
非接触光学スキャン技術の台頭
従来型の接触式CMMでは測定が困難な複雑形状や繊細な部品の検査に対応するため、光学スキャン技術が急速に普及しています。光学スキャンは、部品表面全体を高速かつ正確にスキャンでき、測定精度を維持しながら検査時間を大幅に短縮可能です。こうした技術革新は、ハイブリッドCMMやアーティキュレートアーム型CMMの開発にも反映され、柔軟性と携帯性を兼ね備えた次世代測定ソリューションとして注目されています。
製品タイプと業種別の市場動向
2025年時点では、三次元測定機市場シェアで優位を示しており、ブリッジ型、カンチレバー型、ガントリー型などの装置が含まれます。これらは、航空宇宙、医療機器、工作機械など、極めて厳しい公差管理を必要とする産業で広く利用されています。自動車セグメントはCMMの最大のエンドユーザーであり、部品の複雑化や軽量化の進展とともに、高精度測定への依存度はさらに増しています。