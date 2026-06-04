OutSystems、「ONE Conference 2026」において、AIによる実質的な成果を推進するリーダーを表彰
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AIとエージェント型システムを活用し、変革的なイノベーションを実現した顧客企業に2026年「Innovation Award」を授与
エージェント型システムプラットフォームのリーダーであるOutSystems（本社：ポルトガル・リスボン、CEO：Woodson Martin）は本日、顧客企業のAI活用による実社会へのインパクトを評価する業界ベンチマークである2026年「Innovation Award」の受賞企業を発表しました。小売、製造、エネルギー、流通など各業界のリーダーがAIの実験段階を越え、ミッションクリティカルかつ高い影響力をもつエージェント、エージェント型システム、アプリケーションを実装し、自社のビジネスと社会の発展に貢献している点で評価されました。
OutSystemsのCPTOであるLuis Blandoは、次のように述べています。「2026年Innovation Awardの受賞企業は実験段階を超え、成果を生み出すエージェント型システムへと進化しています。これらのチームは、当社のパートナー企業とともにコードのリリースを迅速化するだけでなく、複雑なロジックを大規模に処理する自律的なワークフローを導入しています。これは、より広範な開発者コミュニティに対し、『エージェント志向の未来』がすでに現実のものとなっていることを証明するものです。さらに、ガバナンスとアーキテクチャの整合性を確保しつつ、スピードを維持することで、各社はソフトウェア開発の定義を根本から再定義しています。その成果は業界全体にとっての指針となっています」
受賞企業の発表は、アムステルダムで開催されたOutSystems の年次イベント「OutSystems ONE Conference」で行われました。イベントには世界中から数千人のITリーダーやビジネスリーダー、開発者、パートナーが参加し、統合システム全体の刷新、ガバナンス、セキュリティに関する課題など、エージェント型AIに関する最新の動向に注目が集まりました。
https://www.outsystems.com/event/ONE-Conference-2026/home
2026年OutSystems Innovation Award受賞企業
・DHL Supply Chain：「Agentic Pioneer」部門 - DHL Supply ChainはOutSystemsを活用し、新規プロジェクトの承認、契約のライフサイクル管理、価格設定などのコアアプリケーションを構築しました。これにより、顧客ニーズへの柔軟な対応を維持しつつ、複雑なグローバルプロセスを標準化しました。また、AI導入の一環としてOutSystems Agent Workbenchを使用したことで、同社のチームはわずか5日でAI搭載のログ分析エージェントを開発しました。このエージェントは、プラットフォームのログを自動分析し、重要な問題を特定してエンジニアにアラートを出すことで、年間で最大1,640時間を削減しています。こうしたDHLのアプローチにより、エージェント型AIがエンタープライズ規模で目に見える価値を短期間で提供できることが実証されました。
・Grihum Housing Finance：「Green Growth」部門（パートナー：TheDigifac） - Grihum Housing Financeは、OutSystemsとパートナーのTheDigifacとともに、インド初の完全デジタル住宅ローン・エコシステムをわずか15か月で構築し、分断していたIT環境を変革しました。この統合ソリューションにより、融資、CRM、パートナー業務が効率化しITコストを増加させることなく、100%ペーパーレスなプロセスを実現し、顧客のオンボーディング作業を70%迅速化しました。また、Grihumは、 信用ポリシーの逸脱チェックを自動化し、引受審査の精度を向上させるAIエージェントでプラットフォームを拡張し、OutSystems Mentorを活用して開発サイクルを短縮しました。これは、サービスの提供が不十分なインドのティア2市場やティア3市場において、拡張性と包括性を備えた金融サービスの新たなベンチマークとなっています。
AIとエージェント型システムを活用し、変革的なイノベーションを実現した顧客企業に2026年「Innovation Award」を授与
エージェント型システムプラットフォームのリーダーであるOutSystems（本社：ポルトガル・リスボン、CEO：Woodson Martin）は本日、顧客企業のAI活用による実社会へのインパクトを評価する業界ベンチマークである2026年「Innovation Award」の受賞企業を発表しました。小売、製造、エネルギー、流通など各業界のリーダーがAIの実験段階を越え、ミッションクリティカルかつ高い影響力をもつエージェント、エージェント型システム、アプリケーションを実装し、自社のビジネスと社会の発展に貢献している点で評価されました。
OutSystemsのCPTOであるLuis Blandoは、次のように述べています。「2026年Innovation Awardの受賞企業は実験段階を超え、成果を生み出すエージェント型システムへと進化しています。これらのチームは、当社のパートナー企業とともにコードのリリースを迅速化するだけでなく、複雑なロジックを大規模に処理する自律的なワークフローを導入しています。これは、より広範な開発者コミュニティに対し、『エージェント志向の未来』がすでに現実のものとなっていることを証明するものです。さらに、ガバナンスとアーキテクチャの整合性を確保しつつ、スピードを維持することで、各社はソフトウェア開発の定義を根本から再定義しています。その成果は業界全体にとっての指針となっています」
受賞企業の発表は、アムステルダムで開催されたOutSystems の年次イベント「OutSystems ONE Conference」で行われました。イベントには世界中から数千人のITリーダーやビジネスリーダー、開発者、パートナーが参加し、統合システム全体の刷新、ガバナンス、セキュリティに関する課題など、エージェント型AIに関する最新の動向に注目が集まりました。
https://www.outsystems.com/event/ONE-Conference-2026/home
2026年OutSystems Innovation Award受賞企業
・DHL Supply Chain：「Agentic Pioneer」部門 - DHL Supply ChainはOutSystemsを活用し、新規プロジェクトの承認、契約のライフサイクル管理、価格設定などのコアアプリケーションを構築しました。これにより、顧客ニーズへの柔軟な対応を維持しつつ、複雑なグローバルプロセスを標準化しました。また、AI導入の一環としてOutSystems Agent Workbenchを使用したことで、同社のチームはわずか5日でAI搭載のログ分析エージェントを開発しました。このエージェントは、プラットフォームのログを自動分析し、重要な問題を特定してエンジニアにアラートを出すことで、年間で最大1,640時間を削減しています。こうしたDHLのアプローチにより、エージェント型AIがエンタープライズ規模で目に見える価値を短期間で提供できることが実証されました。
・Grihum Housing Finance：「Green Growth」部門（パートナー：TheDigifac） - Grihum Housing Financeは、OutSystemsとパートナーのTheDigifacとともに、インド初の完全デジタル住宅ローン・エコシステムをわずか15か月で構築し、分断していたIT環境を変革しました。この統合ソリューションにより、融資、CRM、パートナー業務が効率化しITコストを増加させることなく、100%ペーパーレスなプロセスを実現し、顧客のオンボーディング作業を70%迅速化しました。また、Grihumは、 信用ポリシーの逸脱チェックを自動化し、引受審査の精度を向上させるAIエージェントでプラットフォームを拡張し、OutSystems Mentorを活用して開発サイクルを短縮しました。これは、サービスの提供が不十分なインドのティア2市場やティア3市場において、拡張性と包括性を備えた金融サービスの新たなベンチマークとなっています。