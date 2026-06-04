ハイブリッド電源式非常用照明の世界市場2026年、グローバル市場規模（蛍光灯、高圧ガス放電灯、LED照明）・分析レポートを発表
2026年6月4日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ハイブリッド電源式非常用照明の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ハイブリッド電源式非常用照明のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要では、世界のハイブリッド電源式非常用照明市場について説明しています。2024年の市場規模は3億100万米ドルと評価されており、2031年には4億2700万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は5.2％とされており、防災対策需要や建築安全基準強化が市場成長を支えています。また、米国の関税政策や各国の政策対応が市場構造や供給網に与える影響についても分析されています。
________________________________________
製品概要では、ハイブリッド電源式非常用照明システムの特徴について説明しています。このシステムは通常電源と非常用電源を組み合わせた照明設備であり、停電や災害発生時にも継続的に照明を提供する役割を担っています。
住宅、商業施設、工業施設など幅広い用途で利用されており、安全確保や避難誘導に不可欠な設備として重要性が高まっています。特に高効率照明技術や省エネルギー化への対応が進んでおり、近年ではLED技術を活用した製品需要が拡大しています。
________________________________________
市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析されており、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、防災意識向上や建築安全規制強化、エネルギー効率改善への需要増加が成長要因となっています。
また、競争環境や需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網の安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
________________________________________
市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、蛍光灯、高圧ガス放電灯、LED照明の3種類に分類されています。LED照明は省エネルギー性能や長寿命、高効率性に優れていることから市場拡大が進んでいます。
用途別では、住宅用、商業用、工業用に分類されています。特に商業施設や工業施設では安全規制への対応が求められるため、高性能非常用照明への需要が高まっています。
________________________________________
競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Philips、Schneider、MPN、Acuity Brands、Ventilux、Eaton、ZFE、Hubbell、ABB、Mule、LINERGY、Legrand、Clevertronics、Emerson、STAHL、Notlicht、Olympia electronics、Zhongshan AKT、RZBなどが紹介されています。
これらの企業は省エネルギー技術や高効率照明、安全機能強化を進めており、建築物向け安全設備市場で競争力を高めています。
________________________________________
地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は防災規制強化や商業施設投資拡大により安定した需要を維持しています。欧州市場では環境規制や省エネルギー政策が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心に都市化や建設需要増加が進み、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でもインフラ整備拡大に伴い需要増加が見込まれています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ハイブリッド電源式非常用照明の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ハイブリッド電源式非常用照明のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要では、世界のハイブリッド電源式非常用照明市場について説明しています。2024年の市場規模は3億100万米ドルと評価されており、2031年には4億2700万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は5.2％とされており、防災対策需要や建築安全基準強化が市場成長を支えています。また、米国の関税政策や各国の政策対応が市場構造や供給網に与える影響についても分析されています。
________________________________________
製品概要では、ハイブリッド電源式非常用照明システムの特徴について説明しています。このシステムは通常電源と非常用電源を組み合わせた照明設備であり、停電や災害発生時にも継続的に照明を提供する役割を担っています。
住宅、商業施設、工業施設など幅広い用途で利用されており、安全確保や避難誘導に不可欠な設備として重要性が高まっています。特に高効率照明技術や省エネルギー化への対応が進んでおり、近年ではLED技術を活用した製品需要が拡大しています。
________________________________________
市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析されており、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、防災意識向上や建築安全規制強化、エネルギー効率改善への需要増加が成長要因となっています。
また、競争環境や需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網の安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
________________________________________
市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、蛍光灯、高圧ガス放電灯、LED照明の3種類に分類されています。LED照明は省エネルギー性能や長寿命、高効率性に優れていることから市場拡大が進んでいます。
用途別では、住宅用、商業用、工業用に分類されています。特に商業施設や工業施設では安全規制への対応が求められるため、高性能非常用照明への需要が高まっています。
________________________________________
競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Philips、Schneider、MPN、Acuity Brands、Ventilux、Eaton、ZFE、Hubbell、ABB、Mule、LINERGY、Legrand、Clevertronics、Emerson、STAHL、Notlicht、Olympia electronics、Zhongshan AKT、RZBなどが紹介されています。
これらの企業は省エネルギー技術や高効率照明、安全機能強化を進めており、建築物向け安全設備市場で競争力を高めています。
________________________________________
地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は防災規制強化や商業施設投資拡大により安定した需要を維持しています。欧州市場では環境規制や省エネルギー政策が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心に都市化や建設需要増加が進み、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でもインフラ整備拡大に伴い需要増加が見込まれています。