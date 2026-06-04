【グラッドキューブ】マーケティングメディア「 INSIGHT CUBE 」にて、AI 検索時代の「動画・AI アバター接客事例」を公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351302/images/bodyimage1】
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区、代表取締役CEO：金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年6月4日（木）、当社が運営するマーケティングメディア「 INSIGHT CUBE（インサイトキューブ）」にて、「動画・AI アバター接客」における CVR を最大359.8%改善した事例を公開いたしました。
■ 記事公開の背景
AI 検索（ AI Overviews・AI Mode ）の普及により、ウェブサイトへの流入数が減少する時代が到来しています。そんな中で重要性を増しているのが、「今サイトを訪れているユーザーをいかにコンバージョンへ導くか」という視点です。
本記事では、動画接客や AI アバター接客を活用し、CVR を最大359.8%改善した3つの実践事例をご紹介。アパレル EC、BtoC キャンペーンサイト、BtoB 通信企業の事例をもとに、AI 検索時代に成果を生み出す「接客体験」の設計方法を解説いたします。
これからのウェブマーケティングで求められるのは、流入数の拡大だけでなく、ユーザー一人ひとりに最適な体験を提供すること。AI 時代の CVR 改善施策のヒントをぜひご覧ください。
■ 記事 URL
詳細は以下のリンクよりご覧いただけます。
https://www.glad-cube.com/insightcube/archives/2075
※デジタルマーケティングの「意思決定」に使える重要トピックだけを厳選してお届けします。
「 INSIGHT CUBE 」ニュースレターのご登録はこちら
https://www.glad-cube.com/insightcube/#mailmagazine-content
■ マーケティングメディア「 INSIGHT CUBE 」について
「 INSIGHT CUBE 」は、グラッドキューブが運営する、ビジネスの最前線で活躍するリーダーの「インサイト（洞察）」を届けるマーケティングメディアです。単なる成功事例の紹介にとどまらず、その背景にある戦略や苦悩、意思決定のプロセスを深掘りし、読者の皆さまの事業成長に役立つ情報を発信しています。
公式サイト：https://www.glad-cube.com/insightcube/
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区、代表取締役CEO：金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年6月4日（木）、当社が運営するマーケティングメディア「 INSIGHT CUBE（インサイトキューブ）」にて、「動画・AI アバター接客」における CVR を最大359.8%改善した事例を公開いたしました。
■ 記事公開の背景
AI 検索（ AI Overviews・AI Mode ）の普及により、ウェブサイトへの流入数が減少する時代が到来しています。そんな中で重要性を増しているのが、「今サイトを訪れているユーザーをいかにコンバージョンへ導くか」という視点です。
本記事では、動画接客や AI アバター接客を活用し、CVR を最大359.8%改善した3つの実践事例をご紹介。アパレル EC、BtoC キャンペーンサイト、BtoB 通信企業の事例をもとに、AI 検索時代に成果を生み出す「接客体験」の設計方法を解説いたします。
これからのウェブマーケティングで求められるのは、流入数の拡大だけでなく、ユーザー一人ひとりに最適な体験を提供すること。AI 時代の CVR 改善施策のヒントをぜひご覧ください。
■ 記事 URL
詳細は以下のリンクよりご覧いただけます。
https://www.glad-cube.com/insightcube/archives/2075
※デジタルマーケティングの「意思決定」に使える重要トピックだけを厳選してお届けします。
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■ マーケティングメディア「 INSIGHT CUBE 」について
「 INSIGHT CUBE 」は、グラッドキューブが運営する、ビジネスの最前線で活躍するリーダーの「インサイト（洞察）」を届けるマーケティングメディアです。単なる成功事例の紹介にとどまらず、その背景にある戦略や苦悩、意思決定のプロセスを深掘りし、読者の皆さまの事業成長に役立つ情報を発信しています。
公式サイト：https://www.glad-cube.com/insightcube/
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
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