応援購入サイト「Makuake」で150%達成！ ベンチプレス世界王者（2002～2026） 児玉大紀選手と共同開発 「トレーニングシャフトフォームマスターKモデル」 6月4日（木）より直営サイトで販売開始
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長渕 翔）よりお知らせです。
BODYMAKERが直営サイトで新作【児玉大紀選手と共同開発】実際のバーベルシャフトと同様の握り部分を再現し、いつでもどこでもトレーニングができる約1ｍサイズのトレーニングシャフトを開発「トレーニングシャフトフォームマスターKモデル」を発売する。4月24日（金）から応援購入サイト「Makuake」に出店していたこの商品。売上目標150％の大ヒット！5月25日（月）「Makuake」での販売終了。そしてついにBODYMAKER直営サイトに「トレーニングシャフトフォームマスターKモデル」が登場！6月4日（木）より販売を開始する。実際バーベルシャフトはジムやトレーニング施設など限られた場所にしかなく、いつでも練習できる環境とは限りません。そこで実際のバーベルシャフトと同様の握り部分を再現し、繰り返し握ることで正しいグリップポジションを身体で覚え、ベンチプレスの技術習得とフォーム向上をサポートする「トレーニングシャフトフォームマスターKモデル」がついに発売！あのベンチプレス世界王者（2002～2026） 児玉大紀選手も開発にいたっては一切妥協を許さなかった「トレーニングシャフトフォームマスターKモデル」待望の販売開始です。
トレーニングシャフトフォームマスターＫモデル
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG502/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351067/images/bodyimage1】
トレーニングシャフトフォームマスターＫモデル【TG502】
【サイズ】シャフト長さ約16cm、全長約101cm、刻みの距離約81cm
【素 材】グリップ：スチール、プラスチック ロープ：ポリプロピレンロープ ケーブルバンド：シリコン、収納ケース付属
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351067/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351067/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351067/images/bodyimage4】
ベンチプレス 児玉大紀
■所属：K's GYM
旧75キロ以下級、82.5キロ以下級 世界チャンピオン、75キロ以下級世界記録保持者、現在83キロ級世界チャンピオンでノーギアの世界記録保持者、世界で最初に体重の4倍のベンチプレスを成功させた。
アジアアフリカパシフィック大会では233kgの世界記録で優勝。足を怪我してもコダマットのおかげで世界記録が出ました！（児玉大紀）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351067/images/bodyimage5】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
BODYMAKERが直営サイトで新作【児玉大紀選手と共同開発】実際のバーベルシャフトと同様の握り部分を再現し、いつでもどこでもトレーニングができる約1ｍサイズのトレーニングシャフトを開発「トレーニングシャフトフォームマスターKモデル」を発売する。4月24日（金）から応援購入サイト「Makuake」に出店していたこの商品。売上目標150％の大ヒット！5月25日（月）「Makuake」での販売終了。そしてついにBODYMAKER直営サイトに「トレーニングシャフトフォームマスターKモデル」が登場！6月4日（木）より販売を開始する。実際バーベルシャフトはジムやトレーニング施設など限られた場所にしかなく、いつでも練習できる環境とは限りません。そこで実際のバーベルシャフトと同様の握り部分を再現し、繰り返し握ることで正しいグリップポジションを身体で覚え、ベンチプレスの技術習得とフォーム向上をサポートする「トレーニングシャフトフォームマスターKモデル」がついに発売！あのベンチプレス世界王者（2002～2026） 児玉大紀選手も開発にいたっては一切妥協を許さなかった「トレーニングシャフトフォームマスターKモデル」待望の販売開始です。
トレーニングシャフトフォームマスターＫモデル
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG502/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
トレーニングシャフトフォームマスターＫモデル【TG502】
【サイズ】シャフト長さ約16cm、全長約101cm、刻みの距離約81cm
【素 材】グリップ：スチール、プラスチック ロープ：ポリプロピレンロープ ケーブルバンド：シリコン、収納ケース付属
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351067/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351067/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351067/images/bodyimage4】
ベンチプレス 児玉大紀
■所属：K's GYM
旧75キロ以下級、82.5キロ以下級 世界チャンピオン、75キロ以下級世界記録保持者、現在83キロ級世界チャンピオンでノーギアの世界記録保持者、世界で最初に体重の4倍のベンチプレスを成功させた。
アジアアフリカパシフィック大会では233kgの世界記録で優勝。足を怪我してもコダマットのおかげで世界記録が出ました！（児玉大紀）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351067/images/bodyimage5】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
プレスリリース詳細へ