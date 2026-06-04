BODYMAKER直営店限定 週末3日間 「BM・DRY クールシリーズ 500円引き特別セール」開催！
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
日頃よりBODYMAKERをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2026年6月5日（金）～6月7日（日）までBODYMAKER直営店限定 週末3日間「BM・DRY クールシリーズ 500円引き特別セール」開催いたします。商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。ぜひこの機会に直営店へお立ち寄りください。
■ 開催日時：2026年6月5日（金）～6月7日（日）
■ 対象商品：BM・DRY クールシリーズ 500円引き特別セール
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350936/images/bodyimage1】
通気性の良いメッシュ生地。スーツやシャツのインナーに大活躍！
【商品説明】
驚きの「-5.5℃」ひんやりサラッとした、肌触りの良い「冷却インナー」です。暑さで火照った身体をクールダウン!冷感特化素材が身体の熱を素早く奪い、気へ拡散。衣服内の熱ごもりを制御し、快適性が持続します。「クーリング」「接触冷感」「吸水速乾」でリフレッシュ効果抜群です。
■サイズ:M/チェスト(88～96)身幅42・身丈68・肩幅40・袖丈18cm、L/チェスト(96～104)身幅45・身丈71・肩幅42.5・袖丈19cm、LL/チェスト(104～112)身幅48・身丈74・肩幅45・袖丈20cm
■カラー:ブラック、ホワイト ■素材:ナイロン
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
BODYMAKER直営店
https://www.bodymaker.jp/shop/pages/store.aspx
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350936/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350936/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350936/images/bodyimage4】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
日頃よりBODYMAKERをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2026年6月5日（金）～6月7日（日）までBODYMAKER直営店限定 週末3日間「BM・DRY クールシリーズ 500円引き特別セール」開催いたします。商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。ぜひこの機会に直営店へお立ち寄りください。
■ 開催日時：2026年6月5日（金）～6月7日（日）
■ 対象商品：BM・DRY クールシリーズ 500円引き特別セール
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350936/images/bodyimage1】
通気性の良いメッシュ生地。スーツやシャツのインナーに大活躍！
【商品説明】
驚きの「-5.5℃」ひんやりサラッとした、肌触りの良い「冷却インナー」です。暑さで火照った身体をクールダウン!冷感特化素材が身体の熱を素早く奪い、気へ拡散。衣服内の熱ごもりを制御し、快適性が持続します。「クーリング」「接触冷感」「吸水速乾」でリフレッシュ効果抜群です。
■サイズ:M/チェスト(88～96)身幅42・身丈68・肩幅40・袖丈18cm、L/チェスト(96～104)身幅45・身丈71・肩幅42.5・袖丈19cm、LL/チェスト(104～112)身幅48・身丈74・肩幅45・袖丈20cm
■カラー:ブラック、ホワイト ■素材:ナイロン
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
BODYMAKER直営店
https://www.bodymaker.jp/shop/pages/store.aspx
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350936/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350936/images/bodyimage3】
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