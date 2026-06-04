株式会社サンクユー、BtoB-EC構築の費用相場を解説｜EC-CUBE・SaaS・スクラッチの“5年間TCO比較”とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350356/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を検討する企業向けに、構築方法ごとの費用構造とTCO（総保有コスト）を整理したコラム『BtoB-EC構築の費用相場｜EC-CUBE・SaaS・スクラッチ別の内訳と5年間TCO比較』を公開しました。
■ 「初期費用」だけで比較すると失敗しやすい
BtoB-EC導入時、多くの企業が比較するのは初期費用です。
しかし実際には、
・月額費用
・追加開発
・運用負荷
・基幹連携
・将来改修
などが積み上がることで、5年単位の総コストが大きく変わります。
特にBtoBでは、業務要件が複雑になりやすく、「最初は安かったが結果的に高くなった」というケースも少なくありません。
■ EC-CUBE・SaaS・スクラッチの違い
本コラムでは、代表的な構築方法として、
・SaaS型
・EC-CUBEなどのカスタマイズ型
・スクラッチ開発
の違いを整理しています。
それぞれ、
・初期費用
・拡張性
・保守性
・業務適合性
・将来改修コスト
が異なり、単純な価格比較では判断できないと解説しています。
■ SaaS型で起きやすい問題
SaaS型は短期導入・低初期費用が強みですが、
・BtoB特有の業務へ対応しづらい
・アプリ追加が増える
・基幹連携で制約が出る
といった課題が発生するケースがあります。
特に、得意先別価格や承認フローなど、独自運用が多い企業では注意が必要です。
■ スクラッチ開発の注意点
一方、スクラッチ開発では、
・自由度が高い
・業務適合性が高い
反面、
・初期費用が高額化しやすい
・保守依存が強くなる
・開発期間が長期化する
というリスクもあります。
■ なぜEC-CUBEが選ばれるのか
コラムでは、EC-CUBEは、
・カスタマイズ性
・ソースコード公開
・BtoB対応 flexibility
・TCOバランス
に優れており、BtoB-ECで選ばれるケースが多いと整理しています。
特に「業務に合わせたいが、スクラッチほど高額にはしたくない」企業との相性が良いと解説しています。
■ コラムはこちら
BtoB-EC構築の費用相場｜EC-CUBE・SaaS・スクラッチ別の内訳と5年間TCO比較
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-construction-cost/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、単なる価格比較ではなく、5年後の運用・改修・保守まで踏まえたBtoB-EC設計を支援しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
・TCO比較提案
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・BtoB-ECの費用感を知りたい
・SaaSとカスタマイズ型で迷っている
・将来の改修コストも考慮したい
・基幹連携を前提に検討している
・長期運用で失敗したくない
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を検討する企業向けに、構築方法ごとの費用構造とTCO（総保有コスト）を整理したコラム『BtoB-EC構築の費用相場｜EC-CUBE・SaaS・スクラッチ別の内訳と5年間TCO比較』を公開しました。
■ 「初期費用」だけで比較すると失敗しやすい
BtoB-EC導入時、多くの企業が比較するのは初期費用です。
しかし実際には、
・月額費用
・追加開発
・運用負荷
・基幹連携
・将来改修
などが積み上がることで、5年単位の総コストが大きく変わります。
特にBtoBでは、業務要件が複雑になりやすく、「最初は安かったが結果的に高くなった」というケースも少なくありません。
■ EC-CUBE・SaaS・スクラッチの違い
本コラムでは、代表的な構築方法として、
・SaaS型
・EC-CUBEなどのカスタマイズ型
・スクラッチ開発
の違いを整理しています。
それぞれ、
・初期費用
・拡張性
・保守性
・業務適合性
・将来改修コスト
が異なり、単純な価格比較では判断できないと解説しています。
■ SaaS型で起きやすい問題
SaaS型は短期導入・低初期費用が強みですが、
・BtoB特有の業務へ対応しづらい
・アプリ追加が増える
・基幹連携で制約が出る
といった課題が発生するケースがあります。
特に、得意先別価格や承認フローなど、独自運用が多い企業では注意が必要です。
■ スクラッチ開発の注意点
一方、スクラッチ開発では、
・自由度が高い
・業務適合性が高い
反面、
・初期費用が高額化しやすい
・保守依存が強くなる
・開発期間が長期化する
というリスクもあります。
■ なぜEC-CUBEが選ばれるのか
コラムでは、EC-CUBEは、
・カスタマイズ性
・ソースコード公開
・BtoB対応 flexibility
・TCOバランス
に優れており、BtoB-ECで選ばれるケースが多いと整理しています。
特に「業務に合わせたいが、スクラッチほど高額にはしたくない」企業との相性が良いと解説しています。
■ コラムはこちら
BtoB-EC構築の費用相場｜EC-CUBE・SaaS・スクラッチ別の内訳と5年間TCO比較
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-construction-cost/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、単なる価格比較ではなく、5年後の運用・改修・保守まで踏まえたBtoB-EC設計を支援しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
・TCO比較提案
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・BtoB-ECの費用感を知りたい
・SaaSとカスタマイズ型で迷っている
・将来の改修コストも考慮したい
・基幹連携を前提に検討している
・長期運用で失敗したくない
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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