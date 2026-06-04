口コミで話題沸騰！「OVMENT（オーブメント）」代官山 蔦屋書店ポップアップに熱視線、連日盛況で来場者数が急加速
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351123/images/bodyimage1】
韓国発フェミニンウェルネスブランド「OVMENT（オーブメント）」が日本で初めて披露するポップアップストアが、オープンから1週間を迎え、現地の消費者から熱い反響を呼んでいる。
オーブメントは現在、代官山 蔦屋書店 1号館2階 美容・ウェルネスフロアにて、「OVMENTと歩む、ウェルネスな旅。」をコンセプトとした期間限定ポップアップストアを6月21日（日）まで開催中だ。
会場では、“自分をいたわる香り”を提案するブランドの代表アイテム「オイルパフューム」を中心に展開。さらに、フェミニンケアやブライトニングケアアイテムなど、ブランドの世界観を体現する多彩なラインアップを取り揃え、五感で楽しめるビューティー＆ウェルネス体験を提供している。
日本国内のECチャネルでも販売されている「インナーメイト セラム」や「トーニングオイル」は、今回のポップアップでも来場者から高い関心を集めている。実際に製品を試したいというニーズも多く、ブランド認知拡大のきっかけとして注目を集めている。
オープン直後からの盛り上がりはSNS上でも広がりを見せている。開催期間中は美容やライフスタイル分野を中心としたインフルエンサーやクリエイターが多数来場。SNS上では会場の様子や製品レビューが投稿されている。 リアルなレビュー投稿や洗練された空間演出が口コミで拡散され、初週末には来場者数が大幅に増加した。会場では来場者向けのプレゼントイベントも実施されており、さらなる集客につながっている。
オーブメントは今回のポップアップについて、「単なる製品販売の場ではなく、オンラインでは伝えきれない香りやテクスチャー、そしてブランドが提案するライフスタイルそのものを体験できる空間」と説明する。健康的なライフスタイルやウェルネスへの関心が世界的に高まるなか、今回の東京ポップアップで得られた手応えは、今後のグローバル展開に向けた重要なステップになると期待されている。
ブランド担当者は、「日本のビューティー・ライフスタイル市場において、クリエイターやインフルエンサーによるリアルな体験共有は、ブランドへの信頼形成に欠かせない要素です」とコメント。続けて、「代官山 蔦屋書店という象徴的な空間を通じて、OVMENTならではの製品力とブランドの世界観を日本の皆さまへ直接お届けできることを大変嬉しく思います。今回のポップアップをきっかけに、体験を軸としたブランドコミュニケーションをさらに深めていきたいです」と語った。
イベント概要
ブランド名：OVMENT（オーブメント）
開催期間：2026年5月30日（土）～6月21日（日）
営業時間：9:00～22:00（最終日は20:00まで）
会場：代官山 蔦屋書店 1号館2階 美容・ウェルネスフロア
OVMENT（オーブメント）について
OVMENT（オーブメント）は、女性の多様なライフステージやライフスタイルに寄り添う韓国発のフェミニンウェルネスブランド。女性特有のリズムや日々の変化に着目し、洗練された香りと心地よいテクスチャーを通じて、日常に自然と溶け込むセルフケア習慣を提案している。
また、製品開発においては臨床試験や研究に基づいたエビデンスを重視し、ヴィーガン認証も取得。感性を満たすデザインや世界観だけでなく、安心して継続使用できる品質にもこだわり、国内外で支持を広げている。
Instagram：@ovment_jp
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配信元企業：Bloomingventure co.,Ltd.
韓国発フェミニンウェルネスブランド「OVMENT（オーブメント）」が日本で初めて披露するポップアップストアが、オープンから1週間を迎え、現地の消費者から熱い反響を呼んでいる。
オーブメントは現在、代官山 蔦屋書店 1号館2階 美容・ウェルネスフロアにて、「OVMENTと歩む、ウェルネスな旅。」をコンセプトとした期間限定ポップアップストアを6月21日（日）まで開催中だ。
会場では、“自分をいたわる香り”を提案するブランドの代表アイテム「オイルパフューム」を中心に展開。さらに、フェミニンケアやブライトニングケアアイテムなど、ブランドの世界観を体現する多彩なラインアップを取り揃え、五感で楽しめるビューティー＆ウェルネス体験を提供している。
日本国内のECチャネルでも販売されている「インナーメイト セラム」や「トーニングオイル」は、今回のポップアップでも来場者から高い関心を集めている。実際に製品を試したいというニーズも多く、ブランド認知拡大のきっかけとして注目を集めている。
オープン直後からの盛り上がりはSNS上でも広がりを見せている。開催期間中は美容やライフスタイル分野を中心としたインフルエンサーやクリエイターが多数来場。SNS上では会場の様子や製品レビューが投稿されている。 リアルなレビュー投稿や洗練された空間演出が口コミで拡散され、初週末には来場者数が大幅に増加した。会場では来場者向けのプレゼントイベントも実施されており、さらなる集客につながっている。
オーブメントは今回のポップアップについて、「単なる製品販売の場ではなく、オンラインでは伝えきれない香りやテクスチャー、そしてブランドが提案するライフスタイルそのものを体験できる空間」と説明する。健康的なライフスタイルやウェルネスへの関心が世界的に高まるなか、今回の東京ポップアップで得られた手応えは、今後のグローバル展開に向けた重要なステップになると期待されている。
ブランド担当者は、「日本のビューティー・ライフスタイル市場において、クリエイターやインフルエンサーによるリアルな体験共有は、ブランドへの信頼形成に欠かせない要素です」とコメント。続けて、「代官山 蔦屋書店という象徴的な空間を通じて、OVMENTならではの製品力とブランドの世界観を日本の皆さまへ直接お届けできることを大変嬉しく思います。今回のポップアップをきっかけに、体験を軸としたブランドコミュニケーションをさらに深めていきたいです」と語った。
イベント概要
ブランド名：OVMENT（オーブメント）
開催期間：2026年5月30日（土）～6月21日（日）
営業時間：9:00～22:00（最終日は20:00まで）
会場：代官山 蔦屋書店 1号館2階 美容・ウェルネスフロア
OVMENT（オーブメント）について
OVMENT（オーブメント）は、女性の多様なライフステージやライフスタイルに寄り添う韓国発のフェミニンウェルネスブランド。女性特有のリズムや日々の変化に着目し、洗練された香りと心地よいテクスチャーを通じて、日常に自然と溶け込むセルフケア習慣を提案している。
また、製品開発においては臨床試験や研究に基づいたエビデンスを重視し、ヴィーガン認証も取得。感性を満たすデザインや世界観だけでなく、安心して継続使用できる品質にもこだわり、国内外で支持を広げている。
Instagram：@ovment_jp
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