デジタルオーディオエクステンダー市場2026-2032：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析 「Globalinforesearch」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351365/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区） は、最新の業界調査レポート 「デジタルオーディオエクステンダーの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。本レポートは、デジタルオーディオエクステンダー市場の最新動向を多角的に分析し、売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングなど、経営判断に不可欠な定量データを網羅しています。
デジタルオーディオエクステンダーとは、HDMI、USB-C、またはIPネットワーク経由で非圧縮または低遅延のオーディオ信号を長距離伝送する機器であり、放送スタジオ、商業施設、高級ホームシアターなどで導入が加速しています。特に、4K/8K映像の普及に伴い、映像と音声の同期・分離伝送への要求精度が高まっており、AVエクステンダー技術の進化が市場成長の基盤となっています。
本調査では、2021年から2023年までの実績データに加え、2024年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を地域別・国別・製品タイプ別・用途別に詳細に提示。定量分析だけでなく、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性分析も実施しており、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1251726/digital-audio-extender
市場成長の背景：AV over IPとリモートワーク需要の融合
直近6ヶ月の業界データ（Global Info Research調べ）によると、2025年下半期におけるデジタルオーディオエクステンダーの世界出荷台数は前年同期比14.3%増を記録しました。この成長を支えているのは、以下の3つの技術トレンドです。
AV over IPの標準化：従来の専用ケーブルに代わり、既存のネットワークインフラを活用したオーディオ分散配信が一般化。遅延1ms以下の製品が登場しています。
ハイブリッド会議室の普及：企業のオフィス回帰に伴い、リモート参加者と現地参加者の間で高品質な音声共有が必要不可欠に。
ホームスタジオ需要：ポッドキャストや音楽制作の個人化により、2チャンネル以上の高分解能オーディオ伝送機器への買い替えが進行中。
主要企業の市場シェアと競争戦略
デジタルオーディオエクステンダー市場の主要企業には、以下の世界的ブランドが含まれます：
Kramer、Crestron、ATEN International、Gefen (Nortek Control)、Lindy、Sescom (Tower Products Incorporated)、AVSHK、Pulse-Eight、ASSMANN、INFOBIT、Ten-Tronics、trivum、SC&T、Gofanco、Zigen、LiNKFOR、MuxLab、BZBGEAR、Remote Technologies Incorporated
本レポートでは、これらの企業の販売量・売上・市場シェアを詳細に分析するとともに、製品ポートフォリオ、販売チャネル、特許技術（例：自動イコライゼーション、エコーキャンセレーション）の有無を明らかにしています。特に注目すべきは、商業用途向け上位3社で市場の約34%を占める一方、ホーム用途分野では中国・台湾メーカーが低遅延モデルで急速にシェアを拡大している点です。
製品別・用途別市場分類と独自考察
当市場は以下のセグメントに分類され、それぞれ成長率に顕著な差が生じています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区） は、最新の業界調査レポート 「デジタルオーディオエクステンダーの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。本レポートは、デジタルオーディオエクステンダー市場の最新動向を多角的に分析し、売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングなど、経営判断に不可欠な定量データを網羅しています。
デジタルオーディオエクステンダーとは、HDMI、USB-C、またはIPネットワーク経由で非圧縮または低遅延のオーディオ信号を長距離伝送する機器であり、放送スタジオ、商業施設、高級ホームシアターなどで導入が加速しています。特に、4K/8K映像の普及に伴い、映像と音声の同期・分離伝送への要求精度が高まっており、AVエクステンダー技術の進化が市場成長の基盤となっています。
本調査では、2021年から2023年までの実績データに加え、2024年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を地域別・国別・製品タイプ別・用途別に詳細に提示。定量分析だけでなく、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性分析も実施しており、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援します。
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https://www.globalinforesearch.jp/reports/1251726/digital-audio-extender
市場成長の背景：AV over IPとリモートワーク需要の融合
直近6ヶ月の業界データ（Global Info Research調べ）によると、2025年下半期におけるデジタルオーディオエクステンダーの世界出荷台数は前年同期比14.3%増を記録しました。この成長を支えているのは、以下の3つの技術トレンドです。
AV over IPの標準化：従来の専用ケーブルに代わり、既存のネットワークインフラを活用したオーディオ分散配信が一般化。遅延1ms以下の製品が登場しています。
ハイブリッド会議室の普及：企業のオフィス回帰に伴い、リモート参加者と現地参加者の間で高品質な音声共有が必要不可欠に。
ホームスタジオ需要：ポッドキャストや音楽制作の個人化により、2チャンネル以上の高分解能オーディオ伝送機器への買い替えが進行中。
主要企業の市場シェアと競争戦略
デジタルオーディオエクステンダー市場の主要企業には、以下の世界的ブランドが含まれます：
Kramer、Crestron、ATEN International、Gefen (Nortek Control)、Lindy、Sescom (Tower Products Incorporated)、AVSHK、Pulse-Eight、ASSMANN、INFOBIT、Ten-Tronics、trivum、SC&T、Gofanco、Zigen、LiNKFOR、MuxLab、BZBGEAR、Remote Technologies Incorporated
本レポートでは、これらの企業の販売量・売上・市場シェアを詳細に分析するとともに、製品ポートフォリオ、販売チャネル、特許技術（例：自動イコライゼーション、エコーキャンセレーション）の有無を明らかにしています。特に注目すべきは、商業用途向け上位3社で市場の約34%を占める一方、ホーム用途分野では中国・台湾メーカーが低遅延モデルで急速にシェアを拡大している点です。
製品別・用途別市場分類と独自考察
当市場は以下のセグメントに分類され、それぞれ成長率に顕著な差が生じています。