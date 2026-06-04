世界のアルカリ電池市場、民生用電子機器の需要拡大に牽引され2033年までに143億1000万米ドルへと急拡大へ

世界のアルカリ電池市場、民生用電子機器の需要拡大に牽引され2033年までに143億1000万米ドルへと急拡大へ