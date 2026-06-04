炭グリルの世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2026-2032年
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Global Info Research（所在地：東京都中央区） は、最新の市場調査レポート 「炭グリルの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、炭グリル市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
炭グリルとは - 木炭を燃料として使用する調理器具であり、食材に独特のスモーキーな風味と香ばしさを付与することが特徴です。ガスグリルや電氣グリルと比較して、高温調理が可能であり、外はカリッと中はジューシーに仕上げる本格的なバーベキュー体験を提供します。近年では、アウトドアレジャーの多様化や家庭での本格調理への関心高まりを受けて、従来の大型固定型から携帯型・コンパクト型まで製品バリエーションが拡充しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1251729/carbon-grill
市場規模と成長予測 - 拡大を続ける業界前景
世界の炭グリル市場は、2026年から2032年にかけて着実な成長軌道を描くと予測されています。2025年の市場規模は約28億米ドル（約4,200億円）と推定され、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.2～9.4% を見込んでいます。2032年には市場規模が約52億米ドル（約7,800億円） に達する見通しです。
この成長を支える主要な市場分析要因として、以下の点が挙げられます。
第一に、アウトドアレジャーとホームエンターテイメント需要の拡大です。パンデミック以降、キャンプ、ガーデニング、家庭でのバーベキューパーティーなど、自宅や近隣で楽しめるアウトドア活動への参加が定着しました。炭火焼きならではの風味を求める消費者の嗜好が、伝統的な調理法への回帰を促進しています。
第二に、本格調理志向の高まりです。食文化のグローバル化に伴い、アメリカンスタイルのバーベキュー、アジアの炭火焼き料理、中南米のアサードなど、世界各国の炭火調理法への関心が高まっています。
第三に、製品の多様化と技術革新です。従来のシンプルな構造から、温度調節機能、灰の掃除が容易なシステム、折りたたみ可能な携帯型など、ユーザビリティを向上させた製品が登場し、新たな需要層を開拓しています。
セグメント別市場分類と詳細分析
製品タイプ別：固定型 vs 携帯型
市場は製品タイプにより「固定型」と「携帯型（モバイル）」に分類されます。現在、家庭用を中心に固定型が市場全体の約61～63%のシェアを占めています。固定型は安定性が高く、大容量で大人数向けの調理が可能であることから、郊外住宅や店舗での需要が根強いです。
一方、携帯型セグメントの成長率は固定型を大きく上回っています。2026年の携帯型グリル需要は前年比約15.3%増と見込まれており、特に20代から40代のキャンパーやアウトドア愛好家を中心に人気が高まっています。コンパクトで軽量、かつ簡単に組み立てられる製品が支持を集めています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区） は、最新の市場調査レポート 「炭グリルの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、炭グリル市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
炭グリルとは - 木炭を燃料として使用する調理器具であり、食材に独特のスモーキーな風味と香ばしさを付与することが特徴です。ガスグリルや電氣グリルと比較して、高温調理が可能であり、外はカリッと中はジューシーに仕上げる本格的なバーベキュー体験を提供します。近年では、アウトドアレジャーの多様化や家庭での本格調理への関心高まりを受けて、従来の大型固定型から携帯型・コンパクト型まで製品バリエーションが拡充しています。
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市場規模と成長予測 - 拡大を続ける業界前景
世界の炭グリル市場は、2026年から2032年にかけて着実な成長軌道を描くと予測されています。2025年の市場規模は約28億米ドル（約4,200億円）と推定され、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.2～9.4% を見込んでいます。2032年には市場規模が約52億米ドル（約7,800億円） に達する見通しです。
この成長を支える主要な市場分析要因として、以下の点が挙げられます。
第一に、アウトドアレジャーとホームエンターテイメント需要の拡大です。パンデミック以降、キャンプ、ガーデニング、家庭でのバーベキューパーティーなど、自宅や近隣で楽しめるアウトドア活動への参加が定着しました。炭火焼きならではの風味を求める消費者の嗜好が、伝統的な調理法への回帰を促進しています。
第二に、本格調理志向の高まりです。食文化のグローバル化に伴い、アメリカンスタイルのバーベキュー、アジアの炭火焼き料理、中南米のアサードなど、世界各国の炭火調理法への関心が高まっています。
第三に、製品の多様化と技術革新です。従来のシンプルな構造から、温度調節機能、灰の掃除が容易なシステム、折りたたみ可能な携帯型など、ユーザビリティを向上させた製品が登場し、新たな需要層を開拓しています。
セグメント別市場分類と詳細分析
製品タイプ別：固定型 vs 携帯型
市場は製品タイプにより「固定型」と「携帯型（モバイル）」に分類されます。現在、家庭用を中心に固定型が市場全体の約61～63%のシェアを占めています。固定型は安定性が高く、大容量で大人数向けの調理が可能であることから、郊外住宅や店舗での需要が根強いです。
一方、携帯型セグメントの成長率は固定型を大きく上回っています。2026年の携帯型グリル需要は前年比約15.3%増と見込まれており、特に20代から40代のキャンパーやアウトドア愛好家を中心に人気が高まっています。コンパクトで軽量、かつ簡単に組み立てられる製品が支持を集めています。