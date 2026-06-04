UPS電源ストリップ世界市場の深層分析2026-2032：市場規模・成長率・競合戦略・地域別展望
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Global Info Research（所在地：東京都中央区） は、最新の市場調査レポート 「UPS電源ストリップの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、UPS電源ストリップ市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
UPS電源ストリップとは - 無停電電源装置（UPS）機能を内蔵した電源タップであり、瞬時電圧低下や停電時にも接続機器への安定した電力供給を維持します。従来の電源タップとは異なり、バッテリーバックアップ機能を有することで、重要な電子機器のデータ損失や動作停止を防止します。産業オートメーション、石油化学プラント、エネルギー施設、照明制御システムなど、安定した電力品質が不可欠な環境で急速に普及が進んでいます。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1251728/ups-power-strip
市場規模と成長予測 - 堅調な拡大が続く業界前景
世界のUPS電源ストリップ市場は、2026年から2032年にかけて力強い成長軌道を描くと予測されています。2025年の市場規模は約34億米ドル（約5,100億円）と推定され、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.0～8.2% を見込んでいます。2032年には市場規模が約58億米ドル（約8,700億円） に達する見通しです。
この成長を支える主要な市場分析要因として、以下の点が挙げられます。
第一に、データセンターとITインフラの拡大です。クラウドコンピューティング、5G通信、エッジコンピューティングの普及に伴い、無停電電源への依存度がかつてなく高まっています。わずか数秒の停電でも大規模なシステム障害を引き起こす可能性がある現代のデジタル経済において、UPS電源ストリップは重要な防護策として位置づけられています。
第二に、産業オートメーションとスマートファクトリーの推進です。Industry 4.0の波は製造現場に高度な自動化とIoT機器の集中を促しており、安定した電力供給は生産ラインの稼働率維持に直結します。
第三に、再生可能エネルギー統合の需要増です。太陽光発電や風力発電などの不安定な電源が増える中、電力品質の安定化装置としてUPSの重要性が増しています。
セグメント別市場分類と詳細分析
製品タイプ別：DC産業用UPS vs AC産業用UPS
市場は製品タイプにより大きく「DC産業用UPS」と「AC産業用UPS」に分類されます。現在、AC産業用UPSが市場全体の約67.5%のシェアを占めており、予測期間中もその優位性が続くと見込まれています。ACタイプは既存の産業機器との互換性が高く、大容量から小容量まで幅広い製品ラインナップが存在することが強みです。
一方、DC産業用UPSは近年注目を集めているセグメントです。特に通信基地局、データセンター内のサーバールーム、再生可能エネルギー貯蔵システムなどで需要が拡大しています。DCタイプはAC-DC変換損失がなく、エネルギー効率が高く、バッテリー寿命も長いというメリットがあります。予測期間中の成長率はDCタイプがACタイプを約1.8ポイント上回ると推定されています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区） は、最新の市場調査レポート 「UPS電源ストリップの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、UPS電源ストリップ市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
UPS電源ストリップとは - 無停電電源装置（UPS）機能を内蔵した電源タップであり、瞬時電圧低下や停電時にも接続機器への安定した電力供給を維持します。従来の電源タップとは異なり、バッテリーバックアップ機能を有することで、重要な電子機器のデータ損失や動作停止を防止します。産業オートメーション、石油化学プラント、エネルギー施設、照明制御システムなど、安定した電力品質が不可欠な環境で急速に普及が進んでいます。
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市場規模と成長予測 - 堅調な拡大が続く業界前景
世界のUPS電源ストリップ市場は、2026年から2032年にかけて力強い成長軌道を描くと予測されています。2025年の市場規模は約34億米ドル（約5,100億円）と推定され、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.0～8.2% を見込んでいます。2032年には市場規模が約58億米ドル（約8,700億円） に達する見通しです。
この成長を支える主要な市場分析要因として、以下の点が挙げられます。
第一に、データセンターとITインフラの拡大です。クラウドコンピューティング、5G通信、エッジコンピューティングの普及に伴い、無停電電源への依存度がかつてなく高まっています。わずか数秒の停電でも大規模なシステム障害を引き起こす可能性がある現代のデジタル経済において、UPS電源ストリップは重要な防護策として位置づけられています。
第二に、産業オートメーションとスマートファクトリーの推進です。Industry 4.0の波は製造現場に高度な自動化とIoT機器の集中を促しており、安定した電力供給は生産ラインの稼働率維持に直結します。
第三に、再生可能エネルギー統合の需要増です。太陽光発電や風力発電などの不安定な電源が増える中、電力品質の安定化装置としてUPSの重要性が増しています。
セグメント別市場分類と詳細分析
製品タイプ別：DC産業用UPS vs AC産業用UPS
市場は製品タイプにより大きく「DC産業用UPS」と「AC産業用UPS」に分類されます。現在、AC産業用UPSが市場全体の約67.5%のシェアを占めており、予測期間中もその優位性が続くと見込まれています。ACタイプは既存の産業機器との互換性が高く、大容量から小容量まで幅広い製品ラインナップが存在することが強みです。
一方、DC産業用UPSは近年注目を集めているセグメントです。特に通信基地局、データセンター内のサーバールーム、再生可能エネルギー貯蔵システムなどで需要が拡大しています。DCタイプはAC-DC変換損失がなく、エネルギー効率が高く、バッテリー寿命も長いというメリットがあります。予測期間中の成長率はDCタイプがACタイプを約1.8ポイント上回ると推定されています。