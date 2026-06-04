全脂大人用粉ミルクグローバル市場予測2026-2032：業界再編の兆候を捉える 主要企業シェア・新規参入リスク分析
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Global Info Research（所在地：東京都中央区） は、最新の市場調査レポート 「全脂大人用粉ミルクの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、全脂大人用粉ミルク市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
全脂大人用粉ミルクとは - 牛乳から水分を除去し、脂肪分を保持した状態で粉末化した乳製品であり、タンパク質、カルシウム、ビタミン類が豊富に含まれています。従来は主に乳児向け製品が市場の中心でしたが、近年は成人の健康維持・増進を目的とした製品カテゴリーとして確立しつつあります。特に、骨粗鬆症予防や栄養補給、手軽なタンパク質摂取源として、中高年層を中心に需要が拡大しています。
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https://www.globalinforesearch.jp/reports/1251727/full-cream-adult-milk-powder
市場規模と成長予測
当レポートの最新分析によると、世界の全脂大人用粉ミルク市場は堅調な成長軌道を描いています。2025年の市場規模は約47億米ドル（約7,000億円）と推定され、2026年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は6.2～6.5% を見込んでいます。この成長率は、一般的な乳製品市場の平均成長率（3～4%）を大きく上回っており、本市場が「成長加速フェーズ」に入っていることを示しています。
2032年までには市場規模が約72億米ドル（約1兆円超） に達すると予測されており、これは2025年比で約53%の拡大に相当します。この成長を牽引するのは、主に以下の3つの要因です。
第一に、世界的高齢化の進展です。特に日本、西欧、北米に加え、中国をはじめとするアジア新興国でも高齢者人口が急増しており、栄養補助食品としての全脂大人用粉ミルクへの需要が拡大しています。
第二に、健康志向の高まりです。従来の「粉ミルク＝乳児向け」というイメージが払拭され、成人向け製品が新たな栄養カテゴリーとして認識されつつあります。カルシウム強化、ビタミンD配合、プロバイオティクス添加などの機能性製品が消費者に受け入れられています。
第三に、新興国における中間層の拡大です。アジア太平洋地域では可処分所得の増加に伴い、付加価値の高い栄養食品への支出が増加しています。
セグメント別市場分析
製品タイプ別：レギュラータイプ vs インスタントタイプ
市場は製品タイプにより「レギュラータイプ」と「インスタントタイプ」に二分されます。現在、市場シェアではレギュラータイプが約55～60%を占めていますが、予測期間中はインスタントタイプの成長率がより高いと見込まれています。
インスタントタイプは溶解性に優れ、時間を節約できる利便性から、働く世代（35-55歳）や若年成人層（18-35歳）に支持されています。一方、レギュラータイプは価格面での競争力と長い保存期間から、価格感応度の高い市場や業務用需要で引き続き強い基盤を有しています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区） は、最新の市場調査レポート 「全脂大人用粉ミルクの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、全脂大人用粉ミルク市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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市場規模と成長予測
当レポートの最新分析によると、世界の全脂大人用粉ミルク市場は堅調な成長軌道を描いています。2025年の市場規模は約47億米ドル（約7,000億円）と推定され、2026年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は6.2～6.5% を見込んでいます。この成長率は、一般的な乳製品市場の平均成長率（3～4%）を大きく上回っており、本市場が「成長加速フェーズ」に入っていることを示しています。
2032年までには市場規模が約72億米ドル（約1兆円超） に達すると予測されており、これは2025年比で約53%の拡大に相当します。この成長を牽引するのは、主に以下の3つの要因です。
第一に、世界的高齢化の進展です。特に日本、西欧、北米に加え、中国をはじめとするアジア新興国でも高齢者人口が急増しており、栄養補助食品としての全脂大人用粉ミルクへの需要が拡大しています。
第二に、健康志向の高まりです。従来の「粉ミルク＝乳児向け」というイメージが払拭され、成人向け製品が新たな栄養カテゴリーとして認識されつつあります。カルシウム強化、ビタミンD配合、プロバイオティクス添加などの機能性製品が消費者に受け入れられています。
第三に、新興国における中間層の拡大です。アジア太平洋地域では可処分所得の増加に伴い、付加価値の高い栄養食品への支出が増加しています。
セグメント別市場分析
製品タイプ別：レギュラータイプ vs インスタントタイプ
市場は製品タイプにより「レギュラータイプ」と「インスタントタイプ」に二分されます。現在、市場シェアではレギュラータイプが約55～60%を占めていますが、予測期間中はインスタントタイプの成長率がより高いと見込まれています。
インスタントタイプは溶解性に優れ、時間を節約できる利便性から、働く世代（35-55歳）や若年成人層（18-35歳）に支持されています。一方、レギュラータイプは価格面での競争力と長い保存期間から、価格感応度の高い市場や業務用需要で引き続き強い基盤を有しています。