体外診断用医薬品（IVD）市場、2035年に1,357億6,000万米ドル規模へ｜CAGR 2.7％で進む次世代診断技術の進化 ; レポートオーシャン株式会社プレスリリース
体外診断用医薬品（IVD）市場は、2025年の1040億1000万米ドルから2035年には1357億6000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）は2.7％と見込まれています。IVDは、血液、尿、組織などの生体試料を用いて感染症、自己免疫疾患、がん、慢性疾患などを診断・モニタリングする医療機器であり、迅速かつ正確な診断を可能にする点が市場の成長を支えています。特に早期診断や治療効果の評価において、医療現場での不可欠なツールとして広く認識されています。
技術革新と自動化による市場拡大
近年、スマートラボや自動化診断システムの導入が市場の主要な成長ドライバーとなっています。検体処理、検査、結果解析の自動化により、人的ミスの低減、迅速な結果報告、診断ワークフローの効率化が可能です。サブスクリプション型のスマートラボモデルの普及により、小規模施設や予算制約のある検査室でも高度な診断技術を低コストで利用できるようになり、市場全体の成長をさらに促進しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/in-vitro-diagnostics-market
市場を牽引する慢性疾患・感染症の有病率
慢性疾患や感染症の増加は、体外診断用医薬品（IVD）市場を直接的に押し上げる要因です。アメリカでは成人の約6割が慢性疾患を抱え、そのうち複数疾患を有するケースも多く報告されています。WHOのデータでは、非感染性疾患による年間死亡者数の中でがんは930万人を占め、糖尿病や心血管疾患も大きな割合を占めています。感染症の早期発見が治療や予防に直結することから、各国で診断ニーズが急速に拡大しています。
市場制約と規制の複雑性
一方で、市場の成長を抑制する要因として、FDAなどによる厳格な規制環境が挙げられます。新規開発や改良されたIVD機器は、安全性・有効性の確認のため徹底的な審査を受ける必要があります。この規制は、特にアメリカ市場において、新製品や改良製品の市場投入を遅延させるリスクを伴います。企業は規制要件を正確に把握し、臨床データの整備や承認プロセスの最適化を図る必要があります。
主要企業のリスト：
● F. Hoffmann-La Roche Ltd.
● Abbott
● Thermo Fisher Scientific Inc.
● Sysmex Corporation
● Siemens Healthineers AG
● BD
● Seegene Inc.
● DiaSorin S.p.A.
● Quest Diagnostics Incorporated
● Bio-Rad Laboratories, Inc.
製品タイプ別の市場セグメント
試薬および消耗品は、日常的に繰り返し使用されることから市場で最大シェアを占めています。POC（現場診断）機器や自己検査キットの普及拡大により、このセグメントは今後も高い成長が見込まれます。慢性疾患向けR&Dの増加や、早期診断への需要拡大も試薬・消耗品の市場拡大を後押ししています。これにより、患者の転帰改善や医療現場の効率向上が同時に実現されます。
地域別市場動向
地域別では、ヨーロッパが市場をリードすると予測されます。確立された医療インフラ、主要IVDメーカーの存在、感染症やがんの有病率の増加が成長を支えています。ドイツやイギリス、フランスでは、POC機器の導入拡大により診断効率が向上しており、各国で市場規模の拡大が進行中です。また、糖尿病やがんの慢性疾患への対応、革新的検査法の採用が市場拡大を後押ししています。
セグメンテーションの概要
技術革新と自動化による市場拡大
近年、スマートラボや自動化診断システムの導入が市場の主要な成長ドライバーとなっています。検体処理、検査、結果解析の自動化により、人的ミスの低減、迅速な結果報告、診断ワークフローの効率化が可能です。サブスクリプション型のスマートラボモデルの普及により、小規模施設や予算制約のある検査室でも高度な診断技術を低コストで利用できるようになり、市場全体の成長をさらに促進しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/in-vitro-diagnostics-market
市場を牽引する慢性疾患・感染症の有病率
慢性疾患や感染症の増加は、体外診断用医薬品（IVD）市場を直接的に押し上げる要因です。アメリカでは成人の約6割が慢性疾患を抱え、そのうち複数疾患を有するケースも多く報告されています。WHOのデータでは、非感染性疾患による年間死亡者数の中でがんは930万人を占め、糖尿病や心血管疾患も大きな割合を占めています。感染症の早期発見が治療や予防に直結することから、各国で診断ニーズが急速に拡大しています。
市場制約と規制の複雑性
一方で、市場の成長を抑制する要因として、FDAなどによる厳格な規制環境が挙げられます。新規開発や改良されたIVD機器は、安全性・有効性の確認のため徹底的な審査を受ける必要があります。この規制は、特にアメリカ市場において、新製品や改良製品の市場投入を遅延させるリスクを伴います。企業は規制要件を正確に把握し、臨床データの整備や承認プロセスの最適化を図る必要があります。
主要企業のリスト：
● F. Hoffmann-La Roche Ltd.
● Abbott
● Thermo Fisher Scientific Inc.
● Sysmex Corporation
● Siemens Healthineers AG
● BD
● Seegene Inc.
● DiaSorin S.p.A.
● Quest Diagnostics Incorporated
● Bio-Rad Laboratories, Inc.
製品タイプ別の市場セグメント
試薬および消耗品は、日常的に繰り返し使用されることから市場で最大シェアを占めています。POC（現場診断）機器や自己検査キットの普及拡大により、このセグメントは今後も高い成長が見込まれます。慢性疾患向けR&Dの増加や、早期診断への需要拡大も試薬・消耗品の市場拡大を後押ししています。これにより、患者の転帰改善や医療現場の効率向上が同時に実現されます。
地域別市場動向
地域別では、ヨーロッパが市場をリードすると予測されます。確立された医療インフラ、主要IVDメーカーの存在、感染症やがんの有病率の増加が成長を支えています。ドイツやイギリス、フランスでは、POC機器の導入拡大により診断効率が向上しており、各国で市場規模の拡大が進行中です。また、糖尿病やがんの慢性疾患への対応、革新的検査法の採用が市場拡大を後押ししています。
セグメンテーションの概要