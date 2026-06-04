体外診断用医薬品（IVD）市場、2035年に1,357億6,000万米ドル規模へ｜CAGR 2.7％で進む次世代診断技術の進化 ; レポートオーシャン株式会社プレスリリース

体外診断用医薬品（IVD）市場、2035年に1,357億6,000万米ドル規模へ｜CAGR 2.7％で進む次世代診断技術の進化 ; レポートオーシャン株式会社プレスリリース