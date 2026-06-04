6月10日(水)~16日(火) 北野エース POP UP・ご当地パンフェス 松坂屋上野店で開催
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■北野エースオリジナル商品 キタノセレクション
北野エースは、全国の百貨店を中心に100店舗以上を展開する食料品専門店です。バイヤーが全国各地から集めた調味料やレトルト食品のほか、店舗によって豊富な和酒・洋酒や豆腐、牛乳、納豆など日々の食卓にご利用いただける食品を販売しています。北野エースのプライベートブランド「キタノセレクション」は、弊社バイヤーと商品開発チームが全国各地のメーカーやご当地ブランドとのタイアップで開発、製造、販売を行っているオリジナル商品の名称です。ドレッシングやジャム、ご飯のおとも（めしとも）など約650種類のキタノセレクションの中から、人気商品がこの度のPOP UPに登場いたします。
■ご当地パンフェス
北野エースの定番人気商品のほか、同会場では全国各地のご当地パンを集めた「ご当地パンフェス」も開催。浅草のペリカン食パン、夕張名物『うさぎや』のシナモンドーナツ、気仙沼クリームサンド、沖縄のゼブラパンなど、 100種類以上のご当地パンが並びます。
■カレーなる本棚(R)、ふりかけの壁(R)
レトルトカレーを書店のように陳列した北野エースの代名詞「カレーなる本棚(R)」には、約100種類のレトルトカレーをご用意いたします。全国のご当地カレーや、贅沢にお肉を感じられるブランド牛のカレー、名店の味を再現したカレーなど、お好みに合わせてお気に入りのカレーをお探しください。また、2024年に北野エースで始まった「ふりかけの壁(R)」も登場。わかめ・ごま・海苔など定番具材のふりかけはもちろんのこと、飲食チェーン店の味やスナック菓子、エスニック料理などの味を表現した“再現系ふりかけ”など、多種多様な約70種類のふりかけが揃います。
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■北野エース カレーなる本棚(R)
「カレーなる本棚(R)」の始まりは、2009年。東武池袋店への出店時、限られたスペースにより多くのレトルトカレーを陳列したいという担当者が、偶然縦向きにレトルトカレーを並べたことから始まりました。2,000円を超えるカレーや木箱に入った高級感のあるカレーが登場することも。ご自宅用としても、贈り物としても、お好みにあわせ様々なレトルトカレーをお探しいただけます。2024年には「カレーなる本棚(R)」15周年を記念して、部署や役職を問わず社内のカレー好きが集まる「北野エース カレー部」が発足。カレーの商品開発や、食べ比べ勉強会、工場視察など、カレー推しの北野エースとしてカレー愛と知識を深める活動をしています。(https://www.ace-group.co.jp/curryclub/)現在、お客様の口コミやメディアでのご紹介により、北野エースの代名詞になりつつある「カレーなる本棚(R)」。日々レトルトカレーを楽しく選んでいただけるよう、バイヤーや担当者は各地のカレーを探求しています。
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【店舗概要】
期間：6月10日（水）～16日（火）
住所：〒110-8503 東京都台東区上野3丁目29番5号（松坂屋上野店1階北口アーケード・北口イベントスペース）
営業時間：10:00～20:00
【会社概要】
社名：株式会社エース
所在地：東京本部 〒135-0047 東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング3階
：関西本部 〒664-0858 兵庫県伊丹市西台1-1-1 伊丹阪急ビル5階
代表者：代表取締役 社長執行役員 油山 哲也
設立：1962年9月
事業内容：食料品専門店の運営および不動産管理
資本金：5,000万円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351349/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社エース
■北野エースオリジナル商品 キタノセレクション
北野エースは、全国の百貨店を中心に100店舗以上を展開する食料品専門店です。バイヤーが全国各地から集めた調味料やレトルト食品のほか、店舗によって豊富な和酒・洋酒や豆腐、牛乳、納豆など日々の食卓にご利用いただける食品を販売しています。北野エースのプライベートブランド「キタノセレクション」は、弊社バイヤーと商品開発チームが全国各地のメーカーやご当地ブランドとのタイアップで開発、製造、販売を行っているオリジナル商品の名称です。ドレッシングやジャム、ご飯のおとも（めしとも）など約650種類のキタノセレクションの中から、人気商品がこの度のPOP UPに登場いたします。
■ご当地パンフェス
北野エースの定番人気商品のほか、同会場では全国各地のご当地パンを集めた「ご当地パンフェス」も開催。浅草のペリカン食パン、夕張名物『うさぎや』のシナモンドーナツ、気仙沼クリームサンド、沖縄のゼブラパンなど、 100種類以上のご当地パンが並びます。
■カレーなる本棚(R)、ふりかけの壁(R)
レトルトカレーを書店のように陳列した北野エースの代名詞「カレーなる本棚(R)」には、約100種類のレトルトカレーをご用意いたします。全国のご当地カレーや、贅沢にお肉を感じられるブランド牛のカレー、名店の味を再現したカレーなど、お好みに合わせてお気に入りのカレーをお探しください。また、2024年に北野エースで始まった「ふりかけの壁(R)」も登場。わかめ・ごま・海苔など定番具材のふりかけはもちろんのこと、飲食チェーン店の味やスナック菓子、エスニック料理などの味を表現した“再現系ふりかけ”など、多種多様な約70種類のふりかけが揃います。
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■北野エース カレーなる本棚(R)
「カレーなる本棚(R)」の始まりは、2009年。東武池袋店への出店時、限られたスペースにより多くのレトルトカレーを陳列したいという担当者が、偶然縦向きにレトルトカレーを並べたことから始まりました。2,000円を超えるカレーや木箱に入った高級感のあるカレーが登場することも。ご自宅用としても、贈り物としても、お好みにあわせ様々なレトルトカレーをお探しいただけます。2024年には「カレーなる本棚(R)」15周年を記念して、部署や役職を問わず社内のカレー好きが集まる「北野エース カレー部」が発足。カレーの商品開発や、食べ比べ勉強会、工場視察など、カレー推しの北野エースとしてカレー愛と知識を深める活動をしています。(https://www.ace-group.co.jp/curryclub/)現在、お客様の口コミやメディアでのご紹介により、北野エースの代名詞になりつつある「カレーなる本棚(R)」。日々レトルトカレーを楽しく選んでいただけるよう、バイヤーや担当者は各地のカレーを探求しています。
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【店舗概要】
期間：6月10日（水）～16日（火）
住所：〒110-8503 東京都台東区上野3丁目29番5号（松坂屋上野店1階北口アーケード・北口イベントスペース）
営業時間：10:00～20:00
【会社概要】
社名：株式会社エース
所在地：東京本部 〒135-0047 東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング3階
：関西本部 〒664-0858 兵庫県伊丹市西台1-1-1 伊丹阪急ビル5階
代表者：代表取締役 社長執行役員 油山 哲也
設立：1962年9月
事業内容：食料品専門店の運営および不動産管理
資本金：5,000万円
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配信元企業：株式会社エース
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