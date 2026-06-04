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BTS × オーディオテクニカのコラボモデルがWeverse Shop限定で販売開始
株式会社オーディオテクニカは、BTSとのコラボレーションモデルであるワイヤレスヘッドホン『ATH-S300BT BTS』とワイヤレスターンテーブル『AT-LP60XBT BTS』について、6月5日午前11時よりWeverse Shopにて予約販売が開始されることをお知らせいたします。
※当社オンラインストアおよびその他国内小売店での取り扱いはございません。
『ATH-S300BT BTS SV』
『ATH-S300BT BTS』は、長時間のリスニングにも配慮した軽量設計と、安定したワイヤレス接続により、日常のさまざまなシーンで快適に音楽を楽しめるワイヤレスヘッドホン『ATH-S300BT』をベースとしています。クリアでバランスの取れたサウンドと、使いやすさを重視したシンプルな操作性が特長です。 コラボレーションモデルでは、BTSロゴに加え、メンバー全員のステージネームをあしらった専用デザインを採用しています。さらに、本製品の世界観にあわせて制作されたカラビナアクセサリーが付属し、細部にわたり、コラボレーションの魅力を感じられる仕上がりとなっています。
『AT-LP60XBT BTS』は、ベルトドライブ方式を採用したフルオート再生対応のBluetoothターンテーブル『AT-LP60XBT』をベースとしています。アナログレコードを手軽に楽しめるエントリーモデルとして幅広く支持されており、対応するスピーカーやヘッドホンとワイヤレス接続することで、自由度の高いリスニング環境を実現します。 コラボレーションモデルでは、BTSの最新アルバムのリスニング体験にも調和する特別なデザインを採用しています。また、プラッター上にセットするスリップマットには、メンバー全員のシルエットをあしらい、再生していないときでもBTSの存在を身近に感じることができます。
本製品はWeverse Shop限定でお買い求めいただけます。ご予約方法および製品の詳細は以下の公式サイトをご確認ください。
Weverse Shop：https://shop.weverse.io/ja/shop/JPY/artists/2
※当社オンラインストアおよびその他国内小売店での取り扱いはございません。
■株式会社オーディオテクニカについて
オーディオテクニカは1962年の創業以来、人間の感性・人間らしさこそが豊かさの根源であるとする独自の「アナログ」感をもとに、音響技術の革新に努めてきた日本を代表するオーディオメーカーです。アナログカートリッジからはじまった製品ラインナップは、ヘッドホンやマイクロホンをはじめ、ターンテーブルからワイヤレスイヤホンに至るまで拡大しています。音質にこだわった高品質な製品は、世界中のオーディオ愛好家やプロの現場で活躍するエンジニア・アーティストに愛され、音楽イベントやスポーツイベント、ビジネスシーンのコミュニケーションを支えています。2022年には創業60周年を迎え、新たなブランドメッセージとして「もっと、アナログになっていく。」を発表し、アナログの魅力を伝えるためのさまざまな試みを続けています。
関連リンク
Weverse Shop
https://shop.weverse.io/ja/shop/JPY/artists/2
※当社オンラインストアおよびその他国内小売店での取り扱いはございません。
『ATH-S300BT BTS GM』
『ATH-S300BT BTS SV』
『AT-LP60XBT BTS』
『ATH-S300BT BTS』は、長時間のリスニングにも配慮した軽量設計と、安定したワイヤレス接続により、日常のさまざまなシーンで快適に音楽を楽しめるワイヤレスヘッドホン『ATH-S300BT』をベースとしています。クリアでバランスの取れたサウンドと、使いやすさを重視したシンプルな操作性が特長です。 コラボレーションモデルでは、BTSロゴに加え、メンバー全員のステージネームをあしらった専用デザインを採用しています。さらに、本製品の世界観にあわせて制作されたカラビナアクセサリーが付属し、細部にわたり、コラボレーションの魅力を感じられる仕上がりとなっています。
『AT-LP60XBT BTS』は、ベルトドライブ方式を採用したフルオート再生対応のBluetoothターンテーブル『AT-LP60XBT』をベースとしています。アナログレコードを手軽に楽しめるエントリーモデルとして幅広く支持されており、対応するスピーカーやヘッドホンとワイヤレス接続することで、自由度の高いリスニング環境を実現します。 コラボレーションモデルでは、BTSの最新アルバムのリスニング体験にも調和する特別なデザインを採用しています。また、プラッター上にセットするスリップマットには、メンバー全員のシルエットをあしらい、再生していないときでもBTSの存在を身近に感じることができます。
本製品はWeverse Shop限定でお買い求めいただけます。ご予約方法および製品の詳細は以下の公式サイトをご確認ください。
Weverse Shop：https://shop.weverse.io/ja/shop/JPY/artists/2
※当社オンラインストアおよびその他国内小売店での取り扱いはございません。
■株式会社オーディオテクニカについて
オーディオテクニカは1962年の創業以来、人間の感性・人間らしさこそが豊かさの根源であるとする独自の「アナログ」感をもとに、音響技術の革新に努めてきた日本を代表するオーディオメーカーです。アナログカートリッジからはじまった製品ラインナップは、ヘッドホンやマイクロホンをはじめ、ターンテーブルからワイヤレスイヤホンに至るまで拡大しています。音質にこだわった高品質な製品は、世界中のオーディオ愛好家やプロの現場で活躍するエンジニア・アーティストに愛され、音楽イベントやスポーツイベント、ビジネスシーンのコミュニケーションを支えています。2022年には創業60周年を迎え、新たなブランドメッセージとして「もっと、アナログになっていく。」を発表し、アナログの魅力を伝えるためのさまざまな試みを続けています。
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