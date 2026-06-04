システムとソフトウェアの開発・支援を手掛ける株式会社大阪エヌデーエス(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：平山 武司、以下、大阪エヌデーエス)は、一般社団法人 組込みシステム技術協会(JASA：ジャサ)主催のETロボコン2026関西・北陸地区大会をゴールドスポンサーとして支援します。





ETロボコン2026 メインビジュアル(公式サイトより引用)





ETロボコン(正式名称：ETソフトウェアデザインロボットコンテスト)は、2002年から開催され、今年で24年目を迎えます。ETロボコンは、組み込みシステム分野における技術教育・人材育成を目的としたソフトウェア重視の教育コンテストです。5年後、10年後に世界を牽引するエンジニアの育成を目指し、学生から社会人、初心者からベテランまで、幅広い参加者が相互に刺激を受けながら学び合える機会を提供しています。

また、AIと協働しながらも、モノづくりの本質を理解し、現実世界で動くシステムを作り上げる技術者を育成する場となっています。

ETロボコン2026 ホームページ： https://www.etrobo.jp/





大阪エヌデーエスは、ETロボコンの理念に共感し、関西・北陸地区ゴールドスポンサーとして地域に根ざした活動を支援します。また、ETロボコンを通じて得られる実践的な知識や経験、ものづくりへのチャレンジ精神を次世代へ継承し、社会の発展に貢献できるエンジニアの育成に取り組みます。









■関西・北陸地区大会

日時：2026年9月26日(土)

場所：大阪産業創造館

https://www.sansokan.jp/map/









■株式会社大阪エヌデーエスについて

会社名 ： 株式会社大阪エヌデーエス

本社所在地 ： 〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1-4-70

住友生命OBPプラザビル8F

代表取締役社長： 平山 武司(ひらやま たけし)

設立 ： 1993年7月

資本金 ： 3,000万円

連絡先 ： TEL. 06-6945-6800

FAX. 06-6945-6801

事業内容 ： インテグレーション事業、コンピュータおよび周辺機器の

ソフトウェア・ハードウェア関連研究開発・製造・販売・

開発受託および技術者派遣

URL ： https://www.nds-osk.co.jp/