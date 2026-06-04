加工食品の開発・販売を行う株式会社 優食(本社：東京都中央区、代表：Yuen Gabby-Li、以下 優食)は、2026年6月11日(木)・12日(金)にSpiral Hall(東京都港区南青山)にて開催される食の商談会「Neighbors Food Market 2026」に出展いたします。会場では、「豆腐干食堂」シリーズのレトルト商品を展示・紹介し、試食提供も実施予定です。





「Neighbors Food Market」ロゴ





「Neighbors Food Market」は、食品生産者・メーカーと、小売店・飲食店などの買い手がリアルな対話を通じて交流する商談会イベントです。

作り手の想いや背景も含めて伝え合うことを重視した展示会として開催されており、2026年は75組前後の出展と1,000～2,000名の来場が予定されています。





優食は、“豆腐干の新しい楽しみ方”をテーマに展開する「豆腐干食堂」シリーズを紹介します。

中華圏で親しまれてきた伝統食材「豆腐干」を、より手軽に食卓へ取り入れていただけるよう開発したシリーズです。豆腐干ならではの満足感と、糖質を抑えながらたんぱく質をしっかり摂れる栄養バランスにこだわりました。スパイスの香り立つ本格的な味わいと、贅沢な具材感もお楽しみいただけます。









■試食メニュー

今回の商談会では、以下の商品を中心に紹介予定です。





● 豆腐干食堂 グリーンカレー

● 豆腐干食堂 スープカレー

● 豆腐干食堂 マサラカレー





中華圏で親しまれてきた豆腐由来の伝統食材「豆腐干」を、平打ち麺のように仕立て、カレーと合わせてそのまま食べられる一皿に仕上げました。





豆腐由来ならではの高たんぱく質・低糖質という特長はそのままに、スパイスやハーブ、具材の旨みを引き出した本格的な味わいに。ヘルシーでありながら、しっかりとした食べ応えを実現。忙しい日でも手軽に、からだにうれしい食事を。ランチにも軽めのディナーにも、ストックしておけばいつでも頼れる一品です。





会場では実際に商品を試食いただきながら、売り場提案やメニュー活用などについてもご紹介予定です。食品小売・飲食・ライフスタイル領域のみなさまとの新たな出会いの場となることを期待しております。





左：グリーンカレー 中央：スープカレー 右：マサラカレー

盛り付け例(グリーンカレー)

盛り付け例(スープカレー)

盛り付け例(マサラカレー)





■「Neighbors Food Market 2026」開催概要

イベント名： Neighbors Food Market 2026

会期 ： 2026年6月11日(木)～6月12日(金)

会場 ： Spiral Hall(Spiral 3F)

所在地 ： 東京都港区南青山5-6-23

主催 ： 株式会社FOOD&COMPANY、株式会社博報堂

公式サイト： https://neighbors-foodmarket.com/event/food-meeting/202606?utm_source=chatgpt.com









■「豆腐干」とは

「豆腐干」とは、豆腐に圧力をかけて脱水した、中華圏の伝統食材です。中華圏では「豆腐干」を細切りにしたものが「豆腐干絲」として、古くから定番食材として広く親しまれ、和えものなどの副菜から、炒めもの・煮ものなどの主菜まで幅広く活用されてきました。近年日本では、低糖質・高たんぱく質・グルテンフリーといった優れた栄養特性が脚光を浴び、そのくせの少なさ・アレンジのしやすさから、和洋中様々な料理へと活用の幅が広がっています。









■優食の「豆腐干」の栄養成分(100gあたり)

エネルギー：214kcal

たんぱく質：23.0g

脂質 ：12.5g

炭水化物 ：2.8g

糖質 ：1.8g

食物繊維 ：1.0g

食塩相当量：0.083g





※一般財団法人日本食品分析センター調べ

※サンプル品分析による推定値





市販用冷凍豆腐干100g3種





■会社概要

商号 ： 株式会社 優食

代表者 ： Yuen Gabby-Li

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目5-12

CIRCLES日本橋馬喰町 9階

設立 ： 2006年02月

事業内容： 加工食品の開発・販売

URL ： http://www.yushoku.co.jp