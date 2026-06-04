ラディウス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：香田 進)は、日本法人設立30周年を記念し、ふわふわとした毛並みのように仕上げた特別モデル「NEKO true wireless earphones HP-C28BTF ふわふわフロッキーver.」を2026年6月19日より販売開始いたします。





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製品ページURL： https://www.radius.co.jp/products/hp-c28btf/





猫のかたちの完全ワイヤレスイヤホン「NEKO true wireless earphones HP-C28BT」に、ふわふわの毛並みをまとった2匹が加わります。愛でたくなるような特別なNEKOを、たくさんかわいがってあげてくださいね。









■製品概要

まるでお昼寝中の猫のような完全ワイヤレスイヤホン。使っていない時間もそばに置いておきたくなるようなかわいさです。猫好きなら自然と笑顔になるようなこだわりを詰め込みました。





04_HP-C28BTF_猫とNEKO_1

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■製品特徴

(1)つい、愛でたくなるイヤホンです

小さく丸くなって眠る猫をモチーフにした完全ワイヤレスイヤホン「NEKO true wireless earphones HP-C28BT」は、発売以来、多くの猫好きの方々にかわいがっていただき、ご好評をいただいています。

このたび、ラディウス30周年記念モデルとして、ふわふわのフロッキー加工を施した特別なNEKO「まっくろ」と「まっしろ」が新たに仲間入りします。





06_HP-C28BTF_ラディウス30周年記念モデル

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(2)ふわふわの毛並み

フロッキー加工により、思わず触りたくなるふわふわの毛並みになりました。カバンやポケットの中、デスクの端っこで、撫でてもらえるのを待っています。





08_HP-C28BTF_フロッキー加工





(3)世界に一つだけの特別な模様

イヤホンはランダム成形によるマーブル模様を採用。世界中を探しても同じ猫が1匹もいないように、イヤホンにも個性豊かな模様を施しました。

※マーブル模様のため、左右のイヤホンで色が大きく異なる場合があります。個体差があり、模様が少ないものもあります。





09_HP-C28BTF_マーブル模様





(4)かわいい、だけじゃない猫のこと

多頭飼育崩壊や飼い主の事情により行き場を失うなど、過酷な環境で暮らす猫や動物たちを救うために活動している方々がいます。「HP-C28BT」は製品の売り上げの一部を、そのような動物福祉支援活動へ寄付します。これまでに総額1,831,020円を、猫や動物たちの支援に役立ててきました。

「HP-C28BTF ふわふわフロッキーver.」は、1台あたり30円を保護猫活動「猫の未来とびら」をはじめとした動物福祉支援に寄付します。

私たちは、すべての猫、すべての動物たちが幸せに暮らせることを願っています。





※寄付状況につきましては、製品ページに掲示しております「寄付状況のご報告」をご参照ください。





※「猫の未来とびら」は都内の東銀座で保護猫と里親のご縁をつなぐ場として譲渡会を開催する個人ボランティアであり、本製品の製造・販売には直接関与しておりません。「猫の未来とびら」への本製品に関するお問い合わせはご遠慮ください。

猫の未来とびらURL： https://www.nekonomiraitobira.com/





10_HP-C28BTF_保護猫活動寄付





(5)猫好きがこだわりを詰め込んで開発

イヤホンの音声アナウンスには猫の声を採用。さらに3分間猫が喉を鳴らす音が聞こえる「ごろごろモード」を搭載しています。充電ケースのバッテリー残量は「おさかなLED」で確認できます。

連続再生時間は、日常使いにちょうどいい約3.5時間、充電ケースからの充電も合わせると最大17.5時間の再生が可能です。また、IPX4の防滴仕様で生活の中でのちょっとした水からイヤホンを守ります。





※猫が水を苦手としているように、充電ケースは防滴ではありません。猫が水に濡れないように、注意してくださいね。

※IPX4：あらゆる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響を受けない。(防沫形)

※完全防水ではありません。水没させないでください。





11_HP-C28BTF_音声アナウンス





■製品仕様

通信方式 ： Bluetooth標準規格Ver5.3

出力 ： Bluetooth標準規格PowerClass2

最大通信距離 ： 見通し距離約10m

※通信距離は目安です。

周囲環境により通信可能距離が変わる場合があります。

対応Bluetoothプロファイル： A2DP、AVRCP、HFP、HSP

コンテンツ保護方式 ： SCMS-T

対応コーデック ： AAC、SBC

伝送帯域 ： 20Hz～20,000Hz

連続再生時間 ： 約3.5時間(実測値)

充電ケース使用時／約17.5時間(実測値)

※ご使用時の電波状況や音量によっては

再生時間が短くなる場合があります。

連続待ち受け時間 ： 約45時間

充電時間 ： イヤホン約1時間30分、充電ケース約2時間





○イヤホン部分

型式 ： ダイナミック型

ドライバー ： Φ6.1mm

出力音圧レベル： 90±4dB

再生周波数帯域： 20Hz～20,000Hz

インピーダンス： 16Ω

防水規格 ： IPX4

カラー ： 「HP-C28BTKF」まっくろ

「HP-C28BTWF」まっしろ

付属品 ： イヤーピース(S, M, L)×各1セット、

充電ケーブル(USB-C to USB-A)×1、

取扱説明書(保証書)×1





発売時期 ： 2026年6月19日

希望小売価格： オープン(店頭予想価格12,100円前後(税込))









■会社概要

商号 ： ラディウス株式会社

所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル11F

代表者 ： 代表取締役 香田 進

設立 ： 1996年3月

事業内容： オーディオ機器・オーディオアクセサリー関連機器開発／販売

携帯電話・スマートフォン用関連機器開発／販売

記録用Blu-rayディスク・記録用DVDメディア開発／販売

コンピューター周辺機器・ビデオ編集機器及び

周辺機器の研究及び開発／販売

資本金 ： 9,000万円

URL ： https://www.radius.co.jp/





記載されている製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。