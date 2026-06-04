明治学院大学は地域や社会により開かれた大学をめざし、どなたでも参加できる生涯学習講座「明治学院プラチナカレッジ」を開講しています。白金キャンパスで開催する4つのシリーズに加えて、2026年6月26日から3回にわたって「食べることと耕すこと―人間らしく生きるためのキリスト教とボランティア学からの提案―」を横浜キャンパス(神奈川県横浜市戸塚区)で開講いたします。





食べること、食べものを作ることはわたしたちの喜びと同時に悩みでもあります。東京は世界で一番ミシュランの星付きレストランが多い都市であり、日本全体でも各地の土地に根ざした食が世界中から多くの人を惹きつけています。一方で近年、米など食料品の高騰、農業人口の減少など食をめぐる課題を挙げればきりがないほどです。今、わたしたちは何をどう食べて生きるのか。二極化していく世界の中で人間らしく生きるためのヒントをキリスト教とボランティアの視点から提案します。









◆講座について

【横浜シリーズ】食べることと耕すこと―人間らしく生きるためのキリスト教とボランティア学からの提案―

［コーディネータ・講師］植木 献(本学 教養教育センター准教授)

［講師］猪瀬 浩平(本学 教養教育センター教授)









◆プログラム日時

【第1回】

日時：2026年6月26日(金) 18:30～20:00

講師：猪瀬 浩平(本学教養教育センター教授)

内容：おいしい料理ってなんだろう？

～食べることをめぐるボランティアから考える～





【第2回】

日時：2026年7月3日(金) 18:30～20:00

講師：植木 献(本学教養教育センター准教授)

内容：食べものを作ることで世界は変わる





【第3回】

日時：2026年7月10日(金) 18:30～20:00

講師：植木 献(本学教養教育センター准教授)

内容：5つのパンと2匹の魚(聖書の食の講義)









◆受講方法

・受講料：4,500円(税込) ※全3回分

・2026年4月1日(水)より申し込み受付を開始しています。

※シリーズ単位でのお申し込みとなります。

1コマ単位でのお申し込みは受け付けておりません。









◆会場

神奈川県横浜市戸塚区上倉田1518 明治学院大学横浜キャンパス

JR・横浜市営地下鉄 戸塚駅からバス約12分









◆シリーズ詳細・お申し込みは以下よりご確認ください。

https://www.meijigakuin.ac.jp/regionalalliances/platinum_college/2026-yokohama/





プラチナカレッジ 横浜シリーズ





□■明治学院大学について■□

日本最古のキリスト教主義学校(ミッションスクール)であり、創設者は“ヘボン式ローマ字”の考案や和英・英和辞書『和英語林集成』の編纂、聖書の日本語訳完成などの業績があるヘボン博士。建学の精神である「キリスト教による人格教育」と学問の自由を基礎とし、ヘボン博士が貫いた“Do for Others(他者への貢献)”を教育理念としています。2024年に本学初の理系学部「情報数理学部」と「情報科学融合領域センター」を開設し、2027年4月には大学院「情報数理学研究科」の新設に向け、設置認可を申請しています。スポーツ分野では2030年度までに箱根駅伝本戦出場を本気で目指し、MG箱根駅伝2030プロジェクト「Road to HAKONE 2030」に取り組んでいます。





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