株式会社明治屋(本社：東京都中央区、代表取締役社長：磯野 太市郎)は、クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若月 貴子、以下：KKDJ)と特別コラボレーションした限定ボックス『明治屋 果実実感ジャム ボックス』を、2026年6月10日(水)より期間限定で、KKDJ専用キャビネットを設置している一部の明治屋ストアーにて販売します。





明治屋 果実実感ジャム ボックス





明治屋「果実実感ジャム」とクリスピー・クリーム・ドーナツが出会って生まれた、期間限定のスペシャルコラボレーション。ひと口ごとに広がる“つぶつぶの果実感”とふんわり軽やかな口当たりが織りなす、この時期だけの贅沢な味わいをぜひご堪能ください。









■つぶつぶ果実感とふわふわ生地が織りなす、フルーツタルトのような限定ドーナツ

果実感をとことん追求し、まるでフルーツそのものを食べているような“つぶつぶの果実感”を楽しめる「果実実感ジャム」。この商品特長を活かし、クリスピー・クリーム・ドーナツならではの、ふわふわのドーナツ生地と組み合わせた、期間限定のコラボドーナツ2種類が登場します。





《甘酸っぱいストロベリーの魅力を閉じ込めた『ストロベリータルト』》

ドーナツ中央に「果実実感 つぶつぶいちごジャム」をたっぷりトッピング。表面はストロベリーのコーティングとパウダーで甘酸っぱく仕上げ、いちごの甘酸っぱさを存分に楽しめる一品です。





甘酸っぱいストロベリーの魅力を閉じ込めた『ストロベリータルト』





《ブルーベリーの豊かな風味が広がる『ブルーベリータルト』》

ドーナツ中央に「果実実感 つぶつぶブルーベリージャム」をのせ、ホワイトチョコでコーティング。さらにホワイトクッキークランチを散りばめ、ミルキーなコクとブルーベリーの豊かな味わいが調和した一品です。





ブルーベリーの豊かな風味が広がる『ブルーベリータルト』





どちらの商品も、“つぶつぶの果実感”あふれるジャムと、ふんわり軽やかなドーナツ生地が絶妙にマッチ。まるでフルーツタルトを思わせる華やかな味わいをお楽しみいただけます。上記コラボドーナツ2種にKKDJのシグネチャードーナツ『オリジナル・グレーズド(R)』を加えた、3種類を詰め合わせた限定セット『明治屋 果実実感ジャム ボックス』。この季節だけの特別なドーナツコレクションをぜひお楽しみください。









■商品概要

明治屋 果実実感ジャム ボックス(3個入)

【販売期間】 2026年6月10日(水)～6月23日(火)

【販売価格】 830円(税込897円)

【販売店舗】 9店舗

広尾ストアー、恵比寿ストアー、高輪ストアー、京橋ストアー、

渋谷ストアー、麻布台ストアー、PROVISIONS & WINES 海老名、

京都三條ストアー、大阪なんばストアー

※ 1日の販売数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。

※ ご予約やお取り置きは承っておりません。店頭在庫は直接店舗にお問い合わせください。





明治屋 果実実感ジャム ボックス(3個入)





■オリジナル巾着バッグ入「果実実感ジャムセット」(ネイビー・ピンク)

本企画で使用した「果実実感 つぶつぶいちごジャム」と「果実実感 つぶつぶブルーベリージャム」の2種類をKKDJとのコラボレーションによるオリジナル巾着バッグに入れた「果実実感ジャムセット」を販売します。

巾着バッグはネイビーとピンクの2色展開でご用意。明治屋ストアーでしか手に入らない数量限定の特別なアイテムです。なお、本商品は「明治屋 果実実感ジャム ボックス」を販売する明治屋ストアー限定でのお取り扱いとなります。





【セット内容】

・果実実感 つぶつぶいちごジャム 150g、つぶつぶブルーベリージャム 150g×各1

※ネイビーもしくはピンクのオリジナル巾着入り

【販売価格】700円(税込756円)





オリジナル巾着バッグ入「果実実感ジャムセット」

果実実感ジャム2種類がセットになった限定アイテム





■果実実感ジャムについて

果実そのものの自然な風味を口にいれた瞬間から楽しめる果実体感ジャムとして、2006年に発売し今年で20周年。「果実感」をとことん追求して、2025年8月に味わい、パッケージを刷新。今年4月には、人気のスーパーフルーツをジャムで手軽に楽しめる新シリーズ「果実実感＋PLUS SUPER FRUITS」が誕生。第一弾として「アサイー＆ダブルベリー」が全国の明治屋ストアー及びオンラインショップにて先行発売中。

・果実実感ジャムブランドサイト： https://www.meidi-ya.co.jp/myjam_kajitsujikkan





果実実感ジャム