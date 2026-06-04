biid株式会社（本社：神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4、代表取締役：松尾省三 Web: https://biid.jp/ ）は、運営する「ちょっとヨットビーチマリーナ江ノ島」（Web: https://www.chotto-yacht.com）が運営受託している夏期限定海の家「ちょっとヨットビーチハウス」（Web: https://www.chotto-yacht.com/about/beachhouse/ ）の第2弾情報を公開いたします。 第1弾では海の家オープンおよびBBQ予約開始についてお知らせいたしましたが、第2弾となる今回は、2026年のテーマ「Sailor's Rest（セイラーズレスト）」をご紹介いたします。 海で遊び、食べて、休む。 話題のスマッシュバーガーや海辺の新グルメ、昨年好評のVIPルームとともに、湘南の夏をより自由に、より快適にお楽しみいただける海の家を目指します。

海の家2026テーマ「Sailor's Rest」について

今年のちょっとヨットビーチハウスのテーマは「Sailor's Rest」。 江ノ島東浜の海辺に、オールド・アメリカン・ダイナーをイメージした空間を展開します。 手ぶらで楽しめる本格BBQ、海辺で味わうグルメ、ゆったり過ごせるVIPルームなど、「遊んで、食べて、休む」をコンセプトに、湘南の夏を満喫できる海の家を目指しています。

「食」｜海辺で楽しむ新グルメをご紹介

ちょっとヨットビーチハウスでは、今年のテーマである「Sailor's Rest」を掲げ、海辺で過ごす時間をより豊かにするため、フードメニューを強化いたしました。 海を眺めながら気軽に楽しめるグルメを新たにご用意し、これまで以上に楽しめる海の家を目指します。

話題のスマッシュバーガーの販売を決定

今夏の新たな看板メニューとして、国内外で人気を集めている「スマッシュバーガー」が登場します。高温の鉄板でビーフパティを押し付けながら焼き上げることで、表面は香ばしく、中は肉汁たっぷりに仕上げました。海辺で味わうボリューム満点の一品です。今回は、ビーチハウスならではの個性が光る3つのラインナップをご用意いたしました。

① 潮風香る湘南しらすスマッシュバーガー

カリッと香ばしく焼き上げたジューシーなビーフパティに、地元・湘南名物「しらす」の塩気と風味が絶妙に絡み合います。お肉のジューシーさと海の幸の旨味が一度に楽しめる、贅沢な『陸と海のコラボレーション』をぜひ海辺のお席でご堪能ください。

② マッシュルーム＆トリュフのスマッシュバーガー

芳醇なトリュフオイルの香りとマッシュルームの食感が、ジューシーなビーフパティの旨味を極上に引き立てる贅沢な一品です。江ノ島の海辺で味わう、ワンランク上のプレミアムな美味しさをご堪能ください。

③ Sailor’s Rest スマッシュバーガー（BLT）

波止場のダイナーで愛されるクラシックスタイルをイメージした、『Sailor’s Rest』オリジナルバーガー。ジューシーなビーフパティに、旨味が詰まった厚切りベーコンと新鮮な野菜を合わせた王道のBLTスマッシュバーガーです。潮風を感じながらゆったりとお楽しみください。

【スマッシュバーガー概要】 販売期間：2026年7月1日（水）～9月6日（日） 販売場所：ちょっとヨットビーチハウス

海辺で楽しむ新グルメも続々登場

スマッシュバーガーに加え、今年は海辺のロケーションにぴったりなフードメニューもあわせて販売いたします。ハワイの定番ローカルフードやお酒が進むチキン、魚介の旨味を活かした海の家ならではのグルメなど、こだわりが詰まったアラカルトメニューの数々をお楽しみください。

【ハワイアン ガーリックシュリンプ】 ハワイの定番ローカルフードであるガーリックシュリンプは、大ぶりの海老のプリプリとした食感と、濃厚なガーリックバターのコクが絶妙にマッチした、ガツンと食欲をそそる一品です。 【上海風シーフード焼きそば】 海老やイカなど魚介の旨味を活かした、食べ応えのある上海風焼きそば。あっさりとした口当たりでありながら、噛むほどに深いコクが広がる贅沢な味わいに仕上げています。暑い夏のビーチでもサラッと箸が進む美味しさで、幅広い世代にお楽しみいただけます。 【丸ごと1本バッファローチキン】 豪快にかぶりつけるボリューム満点のチキンメニュー。パリッと香ばしく焼かれたチキンとジューシーな肉汁、そして特製の甘辛いタレが絶妙にマッチし、キンキンに冷えたビールやモヒートがグイグイ進む、今夏イチオシのスタミナメニューに仕上げました。 【Chottoスムージー】 フルーツ感たっぷりの爽やかなスムージーに、リッチな生クリームを贅沢にトッピング。写真映えする華やかなルックスはもちろん、フルーツの爽快感とクリーミーで濃厚な飲みごたえを同時に楽しめる、本格派のデザートドリンクです。

「休む」｜昨年好評のVIPルームが今年も登場

昨年多くのお客様にご利用いただいた「VIPルーム」が今夏も登場いたします。 エアコンを完備した完全予約制のプライベート空間で、ご家族やご友人同士でゆったりとお過ごしいただけます。 海遊びの休憩スペースとしてはもちろん、本格BBQと組み合わせることで、より快適な海辺の時間をお楽しみいただけます。

【VIPルーム利用料金】 VIPルームのみ利用 1部屋／1時間 10,000円 BBQ利用＋VIPルーム 1部屋／2時間 18,000円 ※VIPルームのみご利用の場合は別途施設利用料が発生します。

「遊ぶ」｜海だけでは終わらない湘南の夏へ

ちょっとヨットビーチハウスは、海水浴やBBQだけでなく、SUPやサーフィン、クルーズなど湘南ならではのマリンアクティビティとあわせて楽しめるロケーションにあります。 午前中はSUPやサーフィンで海を楽しみ、ランチは海の家でスマッシュバーガーやBBQを味わい、暑い時間帯はVIPルームでゆっくり休憩する。そんな「遊んで、食べて、休む」一日をお楽しみいただけます。 海で遊び、食べて、休む。 今年の夏は「Sailor's Rest」で、自分らしい海辺の時間をお楽しみください。

海の家「ちょっとヨットビーチハウス」の詳細

開催場所 ： ちょっとヨットビーチハウス （神奈川県藤沢市片瀬海岸1-15 東浜海水浴場 A-22） 営業期間 ： 2026年7月1日（水）～9月6日（日） 営業時間 ： 9:00～19:00 BBQ受付時間： 10:00～20:30（最終受付18:30） 予約サイト ： https://hemingway.cafe/bbq/beachhouse-bbq-2026/ 今年の夏は「Sailor’s Rest」で。

会社概要

https://hemingway.cafe/reserve_bbq/flow/ https://hemingway.cafe/bbq/beachhouse-bbq-2026/

会社名 ： biid株式会社 代表者名： 代表取締役 松尾 省三 所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 電話番号： 050-2018-0924 HP ： https://www.biid.jp/ 事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売

お問い合わせ先

biid株式会社 担当：松尾・尾上 電話番号：050-2018-0924 E-mail：koho@biid.jp